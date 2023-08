Werbung

Während in manchen Bundesländern die Sommerferien erst begonnen haben, neigen sie sich in anderen bereits dem Ende zu. Die Sommerpause dürfte gerade von Schülern und Studenten, die in der Regel sogar erst Anfang Oktober bzw. Anfang November ins nächste Semester starten, dazu genutzt werden, um einmal die eigene technische Ausstattung zu überprüfen und eventuell Ausschau nach einem neuen Laptop zu halten. NVIDIA hat hierfür mit GeForce RTX und Studio nicht nur die passenden Geräte am Start, sondern außerdem eine neue Back-to-School-Aktion mit vielen Rabatten gestartet.

Egal ob in der Schule, im Studium oder natürlich in der Freizeit: Ein leistungsfähiges Notebook mit viel Power, einem guten Display und langer Laufzeit ist ein unverzichtbarer Begleiter geworden. Gerade Laptops mit Grafikkarten der NVIDIA-GeForce-RTX-Serie und entsprechende Studio-Geräte können hier alle Bedürfnisse befriedigen: Vormittags kompakt, leicht und schnell genug für den Arbeitseinsatz am Campus oder Schulhof sein, nachmittags fit für die Nacharbeit sein und abends natürlich die eine oder andere Spielesession in den höchsten Qualitätsstufen problemlos möglich machen.

Dabei nutzen Grafikkarten und Studio-Laptops der NVIDIA-GeForce-TX-40-Serie die Leistung der KI, um das Lernen, Spielen und das kreative Erstellen zu beschleunigen. So kann die Leistung von MINT-Anwendungen gesteigert werden, damit die Schularbeiten schneller erledigt werden können. Neueste Spiele werden mit realistischer KI-Grafik optimiert, die Max-Q-Technologie verbessert die Akkulaufzeit, Akustik und Effizienz, ermöglicht vor allem jedoch ein dünnes und leichtes Laptop-Design, das zu einem Studentenleben passt.

Wirklich tief muss man dafür mit Blick auf die neue Back-to-School-Aktion von NVIDIA und Alternate nicht in die Tasche greifen. Entsprechende Geräte gibt es bereits schon für unter 700 Euro, besser ausgestattete Modelle für knapp über 1.000 Euro, absolute High-End-Boliden der Spitzenklasse für rund 2.300 Euro. Sechs der interessantesten Angebots-Laptops werden in diesem Beitrag ausführlich vorgestellt.

Kräftiges Feature-Set mit NVIDIA Studio

Ganz gleich, ob Studenten ihr neuestes Projekt optimieren oder ihrer Kreativität freien Lauf lassen wollen, die NVIDIA-Studio-Apps und -Softwaretechnologien helfen ihnen dabei.



NVIDIA Omniverse - beschleunigt jeden 3D-Workflow und ermöglicht eine nie dagewesene Kreativität. Personen, die eine Karriere im Bereich 3D-Animation anstreben, können mit den zahlreichen Tools, die Omniverse bietet, komplexe und realistische Visualisierungen erstellen.

NVIDIA Studio-Laptops - brauchen Sie ein Notebook, das alle kreativen Anforderungen erfüllt? Die NVIDIA-Studio-Laptops mit GPUs der GeForce-RTX-40-Serie nutzen die Leistung der KI, um Ihr Lernen, Spielen und Kreieren zu beschleunigen. Steigern Sie die Leistung von MINT-Anwendungen, damit Sie Ihre Schularbeiten schneller erledigen. Optimieren Sie die neuesten Spiele mit realistischer KI-Grafik und nutzen Sie die exklusive NVIDIA-Studio-Plattform mit kreativen Tools und Technologien.

Mehr Spiele-Power mit DLSS 3.0

Mit DLSS 3 geht NVIDIA in Sachen Spielebeschleunigung einen Schritt weiter und nutzt dazu einige Hardware-Ressourcen der Ada-Lovelace-Architektur. DLSS 3 mit Frame Generation ist nicht mehr nur ein AI-Upscaler, der intern mit einer niedrigeren Auflösung rendert und die Frames dann in einer höheren Auflösung wieder ausgibt, sondern es werden komplette Frames neu generiert, ohne dass die Grafik-Pipeline dazu verwendet wird. Diese Zwischenbilder durchlaufen also nicht den klassischen Prozess eines Renderings auf der Grafikkarte.



Zunächst wird ein Frame entweder nativ oder mittels DLSS Super Resolution berechnet, während der zweite Frame dann über die Frame Generation erstellt wird. Dieser wird jedoch nicht sofort als Bildausgabe ausgegeben, sondern zusammen mit dem ersten Frame an das neuronale DLSS-3-Netzwerk weitergegeben, um eine Art Zwischenbild aus beiden zu generieren, was weniger rechenintensiv und zeitschonender ist. Dieses Zwischenbild wird dann mit dem bis dahin fertig berechneten zweiten Frame zusammengefügt, während die GPU bereits am dritten Frame (optional wieder über DLSS Super Resolution) arbeitet und der Vorgang quasi von Neuem beginnen kann.

Über die Shadereinheiten berechnet werden letztlich also nur 1/8 der dargestellten Pixel, was zu einer theoretischen Verdoppelung der FPS führen kann. Allerdings erhöht sich dadurch auch der Weg, den ein Frame gehen muss und damit die Latenz bzw. der Input-Lag. Um diesem Nachteil entgegenzuwirken, hat NVIDIA seine Reflex-Technik in DLSS 3 integriert. Hierbei werden GPU und CPU synchronisiert, sodass immer die niedrigste Systemlatenz erreicht werden kann. Dadurch soll DLSS 3 die Latenzen halbieren können. DLSS 3 hat durch seine generierten Frames außerdem den Vorteil, dass die Leistung in Spielen am CPU-Limit deutlich gesteigert werden kann – die Abhängigkeit zwischen CPU und GPU ist in der klassischen Form theoretisch nicht mehr vorhanden.

Gegenüberstellung der GPUs Modell Shadereinheiten Boost-Takt Speicher TGP NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop 9.728 1.455 - 2.040 MHz 16 GB GDDR6 80 - 150+ W NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop 7.424 1.350 - 2.280 MHz 12 GB GDDR6 60 - 150+ W NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop 4.608 1.230 - 2.175 MHz 8 GB GDDR6 35 - 115+ W NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop 3.072 1.470 - 2.370 MHz 8 GB GDDR6 35 - 115+ W NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop 2.560 1.605 - 2.370 MHz 6 GB GDDR6 35 - 115+ W GeForce RTX 3080 Ti Laptop 7.424 1.125 - 1.590 MHz 16 GB GDDR6 80 - 150+ W GeForce RTX 3080 Laptop 6.144 1.245 - 1.710 MHz 8 / 16 GB GDDR6 80 - 150+ W GeForce RTX 3070 Ti Laptop 5.888 1.035 - 1.485 MHz 8 GB GDDR6 80 - 125+ W GeForce RTX 3070 Laptop 5.120 1.290 - 1.620 MHz 8 GB GDDR6 80 - 125 W GeForce RTX 3060 Laptop 3.840 1.283 - 1.703 MHz 6 GB GDDR6 60 - 115 W GeForce RTX 3050 Ti Laptop 2.560 1.035 - 1.695 MHz 4 GB GDDR6 35 - 80 W GeForce RTX 3050 Laptop 2.048 1.057 - 1.740 MHz 4 GB GDDD6 35 0 80 W

Im Rahmen seiner diesjährigen Back-to-School-Kampagne hat NVIDIA eine Reihe unterschiedlichster Notebooks mit GeForce RTX zusammengestellt und diese in Kooperation mit Alternate deutlich rabattiert.

Sechs dieser Geräte sollen in diesem Beitrag präsentiert werden. Vorgestellt werden Modelle im Preisrahmen von 680 bis 2.500 Euro.

