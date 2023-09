Werbung

SilverStone hat mit dem Extreme 850R Platinum ein neues SFX-Netzteil im Portfolio, welches nicht nur mit seiner hohen Leistungsfähigkeit von 850W punkten kann, sondern auch mit Features wie Platinum-Effizienz, 12VHPWR-Anschluss und leisem Betrieb. Wie sich Silverstones nach dem SFX-4.0-Standard entwickeltes Netzteil in der Praxis schlägt, ist uns daher einen Blick wert.

Mit einer Leistung von 850 W gehört das SilverStone Extreme 850R Platinum zu den leistungsfähigsten Vertretern dieser Klasse, denn aktuell ist in diesem sehr kompakten Format eigentlich bei 850 W Schluss. Nur Cooler Master legt mit zwei Modellen seiner "V-Series SFX" noch eine Schippe drauf. Aber auch schon 850 W sind angesichts der "Leistungsdichte" (Leistung pro Volumen) sehr beachtlich. Schließlich liegt das Gehäuse eines SFX-Netzteils bei ca. 0,8 l Volumen, wohingegen ein vergleichsweise kompaktes ATX-Netzteil wie das Seasonic Vertex GX-850 mit einer Gehäuselänge von 150 mm schon bei knapp über 2 l liegt. Das verdeutlicht die Herausforderungen, im SFX-Bereich neben hohen Leistungen auch einen leisen Betrieb inkl. ausreichender Kühlung und angemessener Ausstattung unterzubekommen.

SilverStone scheint das beim Extreme 850R Platinum gut gelöst zu haben, denn noch dazu gehört es zu den ersten Netzteilen nach SFX-4.0-Standard, welcher die ATX 3.0 entsprechende Version für den SFX-Formfaktor ist. Dazu gehört die gesteigerten Anforderungen an kurzfristige Spitzenlasten wie auch das Vorhandensein des 12VHPWR-Anschlusses. Als Bonus gibt SilverStone an, dass das Extreme 850R Platinum seine nominale Leistung auch im Dauerlastbetrieb bei einer erhöhten Umgebungstemperatur von 50 °C bringen kann, was erhöhte Anforderungen an Kühlung bzw. Bauteile stellt. Früher war diese Angabe bei Netzteilen häufiger zu finden, aber mittlerweile ist sie selten geworden.

Trotz der hohen Leistungsdichte möchte SilverStone auch einen möglichst leisen Betrieb bieten und hat dem Extreme 850R Platinum daher einen 92-mm-FDB Lüfter und einer (wahlweise) semi-passiv arbeitenden Lüftersteuerung spendiert. In Sachen Anschlussmöglichkeiten sind SFX-Netzteile aufgrund ihrer Größe wie auch natürlich dem vorgesehenen Einsatz in ebenfalls sehr kompakten Gehäusen etwas eingeschränkt, aber mit 12VHPWR-Stecker, zwei PCI-Express-Anschlüssen und acht SATA-Steckern dürfte das voll-modulare Kabelmanagement des Extreme 850R Platinum angemessen ausgestattet sein.

Mittlerweile ist die Auswahl an hochwertigen und leistungsfähigen SFX-Netzteilen größer geworden. Zudem passen in manche Kompakt-Gehäuse auch Netzteile im SFX-L-Formfaktor, was die Auswahl vergrößert. Mit einem aktuellen Straßenpreis von 250 Euro ist das SilverStone Extreme 850R Platinum allerdings kein Schnäppchen. Wenn es 850 W, Platinum-Effizienz und SFX 4.0 sein sollen, ist aktuell das Phantecs Revolt SFX PCIe 5.0 für ca. 220 Euro die einzige Alternative am Markt. Daneben sind einige Modelle nach SFX 3.42 erhältlich, die aber ATX-3.0-kompatibel sein sollen und auch einen 12V-HPWR-Stecker mitbringen, wie z.B. das Thermaltake ToughPower SFX Gold TT Premium Edition 850W für ca. 175 Euro oder das FSP Dagger Pro ATX 3.0 850W SFX für ca. 140 Euro.

Ohne 12VHPWR-Stecker wäre mit 160 Euro das Cooler Master V850 SFX Gold eine empfehlenswerte Alternative, wie natürlich auch das Referenzmodell im SFX-Bereich, das Corsair SF750 Platinum für ca. 170 Euro. Wenn es allerdings nur um das 12VHPWR-Kabel gibt, da gilt es immer aktuell zu prüfen, ob der Hersteller oder Drittanbieter nicht eventuell passende Nachrüstkabel bieten. Bei hochwertigen Netzteilen ist das ein valider Weg, auch wenn diese offiziell nicht ATX-3.0-konform sind.

Hier die Fakten des SilverStone Extreme 850R Platinum in Tabellenform:

Technische Daten in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung SilverStone

Extreme 850R Platinum

Modell SST-EX850R-PM

Straßenpreis ca. 249 Euro Homepage www.silverstonetek.com/de/ Leistungswerte +3,3V 20 A +5V 20 A +12V 70,8 A +5Vsb 3,0 A -12V 0,3 A Leistung 12V 850 W Leistung 3,3V & 5V 100 W Gesamtleistung 850 W Anschlüsse ATX 24-Pin EPS/12V/CPU 2x 8(4+4)-Pin PCI-Express

(6P / 8(6+2)P / 8P) 0 / 2 / 0 PCI-Express 5.0

(12VHPWR) 1 SATA 8 4-Pin Molex 3 Floppy 1

Features Effizienz Cybenetics Platinum Maße (LxBxH) 100 x 125 x 63,5 mm (SFX) Lüfter 92 mm (Lagerungstyp FDB)

Kabelmanagement ja, voll-modular Herstellergarantie 5 Jahre Besonderheiten Dauerlast bei 50°C Umgebungstemperatur

umschaltbare Lüftersteuerung (aktiv/semi-passiv)

ATX-Einbaublende im Lieferumfang

Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir das SilverStone Extreme 850R Platinum näher vor.