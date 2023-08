Werbung

Mit der Dragonfang 360 testen wir erstmalig eine AiO-Kühlung von Valkyrie. Das 360-mm-Modell fällt vor allem durch ein Design mit Leuchtstreifen an den Lüfterecken und eine auffällige Pumpenabdeckung auf. Laut Valkyrie soll es gleichermaßen performant und robust sein.

Als erstes Valkyrie-Produkt haben wir kürzlich den Vind SL125 getestet. Der Luftkühler fiel nicht nur durch eine kreative Verpackung und ein eigenständiges Design auf, sondern er konnte auch in der Praxis weitgehend überzeugen. AiO-Kühlungen unterscheiden sich voneinander oft noch weniger als Luftkühler. Entsprechend spannend ist die Frage, ob Valkyrie auch die Dragonfang 360 eigenständig gestalten konnte.

Dabei nutzt Valkyrie stellenweise Designelemente, die wir schon vom Luftkühler kennen. Auch die Dragonfang 360 wird so wieder durch Leuchtstreifen an den Lüfterecken geprägt. A-RGB-LEDs integriert Valkyrie auch in die Pumpenabdeckung. Die wird ohnehin besonders auffällig gestaltet: Mit einem markanten Ring, in dessen Zentrum der Valkyrie-Schriftzug prangt. Mit den drei hochdrehenden 120-mm-Lüftern und einer Pumpe, die vom Hersteller als "high-RPM pump" beworben wird, darf man auf eine gute Performanz hoffen. Valkyrie betont aber auch, dass die FEP-Schläuche einem Flüssigkeitsverlust möglichst gut vorbeugen sollen und gewährt fünf Jahre Garantie.

Die Valkyrie Dragonfang 360 gibt es in der getesteten schwarzen Variante und alternativ auch in Weiß. Die UVP für beide Farbvarianten liegt bei 169,99 Euro. 20 Euro günstiger sind die 240-mm-Varianten Dragonfang 240 ARGB und Dragonfang 240 ARGB White für je 149,99 Euro. Der Verkauf der Valkyrie-AiO-Kühlungen soll gegen Ende September zuerst über Amazon starten.

Auch bei der Dragonfang 360 ist bereits die Verpackung eine Besonderheit. Valkyrie nutzt praktisch zwei Pappschubladen, sie sich seitlich herausziehen lassen. An der größeren Schublade kann eine Valkyrie-Plakette zum Ziehen genutzt werden.

Auch der Lieferumfang ist beachtlich. Das gilt bereits für die Anleitung, die es auf über 170 Seiten bringt und damit ein regelrechtes, mehrsprachiges Buch ist. Daneben liegen der AiO-Kühlung Montagematerial (teils geordnet in transparenter Kunststoffhülle, teils lose, eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste, ein PWM- und A-RGB-Verteiler mit Kabeln, eine Ersatz-Namensplakette für den Pumpendeckel und Klettverschlüsse für das Bündeln von Kabeln zum Lieferumfang.