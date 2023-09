Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur eine Rückschau zur gamescom 2023 veröffentlicht, sondern auch den Valkyrie Vind SL125, das ASUS TUF Gaming F17 FX706HM, das MSI Cyborg 15 A12VF und die Valkyrie Dragonfang 360 getestet.

Donnerstag, 24.08.2023: Viele RTX-Laptops bei Alternate erheblich rabattiert

Während in manchen Bundesländern die Sommerferien erst begonnen haben, neigen sie sich in anderen bereits dem Ende zu. Die Sommerpause dürfte gerade von Schülern und Studenten, die in der Regel sogar erst Anfang Oktober bzw. Anfang November ins nächste Semester starten, dazu genutzt werden, um einmal die eigene technische Ausstattung zu überprüfen und eventuell Ausschau nach einem neuen Laptop zu halten. NVIDIA hat hierfür mit GeForce RTX und Studio nicht nur die passenden Geräte am Start, sondern außerdem eine neue Back-to-School-Aktion mit vielen Rabatten gestartet... [weiterlesen]

Freitag, 25.08.2023: Das bietet die gamescom 2023

Was wäre 2023 ohne die gamescom in der Domstadt Köln? Aus diesem Grund hat sich Hardwareluxx wie schon im vergangenen Jahr erneut aufgemacht und das weltgrößte Event rund um Computer- und Videospiele besucht. Dieses Jahr zählt unter anderem auch Nintendo wieder zu den Ausstellern. Blizzard zeigt zwar Flagge, ist jedoch lediglich in der Merchandise Area sowie mit einer Diabolo-4-Fotostation auf dem Microsoft-Stand in Halle 8 vertreten. Bethesda ist ebenfalls bei Microsoft angesiedelt und nicht mit einem eigenen Messestand vertreten... [weiterlesen]

Sonntag, 27.08.2023: Valkyrie Vind SL125 im Test

Die meisten Luftkühler sind denkbar unauffällig. Nicht so Valkyries Vind SL125: Das Single-Towermodell zeigt sich mit Farb- und Leuchtakzenten. Dazu kann der Nutzer zwei ganz unterschiedlich gestaltete Abdeckungen montieren. Darunter ist auch eine Abdeckung im Manga-Stil. Wir das haben das auffällige Modell im Test... [weiterlesen]

Montag, 28.08.2023: ASUS TUF Gaming F17 FX706HM

Im Rahmen seiner diesjährigen Back-to-School-Aktion hat NVIDIA zusammen mit Alternate eine Reihe von Laptops vergünstigt im Angebot, die schnell und ausdauernd genug sein sollen, um untertags fit für den Alltag in der Schule oder auf dem Campus zu sein, und abends auch mal die eine oder andere Spielerrunde ermöglichen können. Eines davon ist das ASUS TUF Gaming F17 FX706HM, welches derzeit schon für rund 1.069 Euro zu haben ist und damit um gut 130 Euro günstiger. Befeuert wird es noch von einem Intel Core i7 der Tiger-Lake-Generation sowie einer NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop. Wie sich das Gerät schlägt, klärt dieser Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 30.08.2023: MSI Cyborg 15 A12VF im Test

Das MSI Cyborg 15 A12VF wird aktuell vergünstigt im Rahmen einer Back-to-School-Aktion angeboten und ist damit ein potenzielles Schnäppchen. Der 15-Zöller ist kein reines Gaming-Gerät, sondern obendrein auf besonders kompakte Abmessungen und natürlich eine hohe Laufzeit ausgelegt. Dennoch gibt es schnelle Hardware-Komponenten wie einen Alder-Lake-Prozessor der Core-i7-Klasse oder eine GeForce-RTX-4060-Grafiklösung. Für rund 1.199 Euro ist das Gerät aktuell zu haben. Ob sich das lohnt, klären wir in diesem Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 31.08.2023: Valkyrie Dragonfang 360 im Test

Mit der Dragonfang 360 testen wir erstmalig eine AiO-Kühlung von Valkyrie. Das 360-mm-Modell fällt vor allem durch ein Design mit Leuchtstreifen an den Lüfterecken und eine auffällige Pumpenabdeckung auf. Laut Valkyrie soll es gleichermaßen performant und robust sein... [weiterlesen]