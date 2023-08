Werbung

Im Rahmen seiner diesjährigen Back-to-School-Aktion hat NVIDIA zusammen mit Alternate eine Reihe von Laptops vergünstigt im Angebot, die schnell und ausdauernd genug sein sollen, um untertags fit für den Alltag in der Schule oder auf dem Campus zu sein, und abends auch mal die eine oder andere Spielerrunde ermöglichen können. Eines davon ist das ASUS TUF Gaming F17 FX706HM, welches derzeit schon für rund 1.069 Euro zu haben ist und damit um gut 130 Euro günstiger. Befeuert wird es noch von einem Intel Core i7 der Tiger-Lake-Generation sowie einer NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop. Wie sich das Gerät schlägt, klärt dieser Test.

Für einen Preis von 1.069 Euro erhält man mit dem ASUS TUF Gaming F17 FX706HM ein Gerät aus der Einsteigerfamilie, die in den letzten Jahren jedoch technisch ordentlich zulegen konnte und gerade bei der Grafikkarte so einige Limitierungen ausmerzte. So kombiniert das Gerät einen Core-i7-Prozessor mit einer NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop, die beide mit ihren TDP- und TGP-Werten in der unteren bis mittleren Leistungsregion angesiedelt sind und damit die eine oder andere Generationsstufe den aktuellen, aber meist viel teureren Gaming-Boliden hinterherhinken. Dazu gibt es 16 GB an Arbeitsspeicher und eine NVMe-SSD mit einer Kapazität von 1 TB.

Das Display ist sogar ein großzügig dimensioniertes 17,3-Zoll-Panel mit einer nativen Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten und schnellen 144 Hz. Ein sportliches Auftreten gehört natürlich ebenfalls dazu, was ASUS sogar in einem hochwertigen Kunststoff- und Metallgehäuse verarbeitet, das mit so einigen optischen Feinheiten auf dem Bildschirmdeckel oder im Bereich von Tastatur und Touchpad versehen wurde. Eine RGB-Hintergrundbeleuchtung sowie moderne Schnittstellen bis hin zu Thunderbolt 4 sind ebenso mit am Start.

Wie sich das derzeit im Preis reduzierte ASUS TUF Gaming F17 FX706HM im Spiele- und Arbeitsalltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben den 17-Zöller ausführlich auf den Prüfstand gestellt.