Was wäre 2023 ohne die gamescom in der Domstadt Köln? Aus diesem Grund hat sich Hardwareluxx wie schon im vergangenen Jahr erneut aufgemacht und das weltgrößte Event rund um Computer- und Videospiele besucht. Dieses Jahr zählt unter anderem auch Nintendo wieder zu den Ausstellern. Blizzard zeigt zwar Flagge, ist jedoch lediglich in der Merchandise Area sowie mit einer Diabolo-4-Fotostation auf dem Microsoft-Stand in Halle 8 vertreten. Bethesda ist ebenfalls bei Microsoft angesiedelt und nicht mit einem eigenen Messestand vertreten.

Trotz der Rückkehr großer Hersteller finden sich einige freie Flächen in den Hallen. Im Vergleich zu 2022 sind diese jedoch kleiner geworden. Abseits der "Big Player" lassen sich weitere interessante Spiele sowie zahlreiche Hardware entdecken. Ein Überblick unserer Gamescom-News findet sich hier.

2023 besuchen über 1.220 Ausstellende aus 63 Ländern (2022: 1.135 aus 53 Ländern) die gamescom. Der Auslandsanteil liegt bei 76 %. Die Bruttoausstellungsfläche beträgt laut dem Veranstalter rund 230.000 m². Dies sind 10.000 m² mehr als zuletzt.

Ein Tagesticket liegt bei 27 Euro. Dabei gilt jedoch zu beachten, dass der Samstag bereits ausverkauft ist. 2022 kostete die Eintrittskarte für den gesamten Tag zwei Euro weniger. Messebesucher, die mit dem Auto anreisen, müssen für das Parken unter freiem Himmel bei der diesjährigen gamescom satte 20 Euro investieren. Hier haben die Verantwortlichen die Preise mal eben verdoppelt.

Für die meisten Gamer dürften die Hallen 6 sowie 8 und 9 zum Pflichtprogramm gehören. Hier finden sich Hersteller wie zum Beispiel Nintendo, Logitech, Samsung, Western Digital oder Microsoft. Die im Vorjahr weit verbreiteten Selfie-Optionen wurden 2023 durch diverse "Fotospots" erweitert.

Unter anderem stellt Lego einen Technic-Rennwagen aus. Bei Ubisoft können anlässlich der kommenden Veröffentlichung von The Crew Motorfest ein VW-Bulli sowie ein Lamborghini Bolide bewundert und natürlich fotografiert werden. Microsoft bietet die Möglichkeit, sich auf einem Cyberpunk-Bike ablichten zu lassen. Beim Farming Simulator gibt es wieder einmal einen riesigen Traktor abzulichten. Bandai Namco präsentiert den Besuchern unter anderem eine überdimensionierte Naruto-Statue - passend zu zahlreichen Anspielstationen von Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections.

Zu den Besonderheiten der diesjährigen gamescom dürfte sicherlich der Rewe "Supermarkt" in Halle 9 gehören. Hier gibt es in erster Linie frisches Obst für hungrige Gamer. Zusätzlich können einzelne Keycaps von SK Gaming sowie der Telekom eingesammelt werden. Ein Fotospot mit magentafarbenem Ringlicht darf natürlich nicht fehlen.

Netflix versetzt alle Messebesucher zurück in die 80er und verteilt aufgebackene Tiefkühlpizza. Leider lässt der Geschmack mehr als zu wünschen übrig. Positiv war hingegen die Optik. Neben dem bereits erwähnten Pizza-Diner gibt es noch ein kleines "Arcade" mit vier Automaten. Um die neu erworbenen Kalorien anschließend wieder zu verbrennen, bietet sich unter anderem eine Runde Lasertag an. Besagte Anlage ist bereits seit vielen Jahren Bestandteil der Messe und in Halle 10 beheimatet.

Merchandise und diverse Möglichkeiten, sein Geld auszugeben, finden sich wie immer in Halle 5. Auf zwei Ebenen gibt es alles, was das Nerd-Herz begehrt. Neben Kuscheltieren von Super Mario oder Pokemon lassen sich zahlreiche Mangas, Figuren oder andere lustige Gimmicks erwerben. Aber auch Überraschungsboxen werden wieder von den Händlern angeboten. Ob sich die Investition in die genannten Mystery-Boxen lohnt, ist allerdings fraglich.

TMNT: Dimension Shellshock DLC

Nachdem wir uns einen ersten Eindruck von der gamescom verschafft hatten, standen auch schon die ersten Anspielstationen auf dem Programm. Den Anfang machten die vier Ninja-Schildkröten aus New York. Neben einem kostenlosen Update erhält Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge einen kostenpflichtigen DLC namens Dimension Shellshock. Zusammen mit Jean-Francois Major, dem Co-Founder des verantwortlichen Entwicklerstudios Tribute Games, konnten wir den neuen Survival-Mode ausgiebig testen. Zeitweise kämpften wir zu viert gegen die Horden von Gegnern.

Die neu eingeführten Charaktere und die Möglichkeit, auch die Endbosse der verschiedenen Level zu steuern, wurden gut umgesetzt und bieten definitiv einen Mehrwert. Insbesondere die Bosse zu spielen, war laut Aussagen von Major ein häufig gefordertes Feature der Community. Hinzu kommen verschiedene Farbpaletten. Unter anderem kann der Charakter in den typischen "Game-Boy-Farben" angestrichen werden. Auf weitere Details gehen wir bei einem zukünftigen Angespielt ein. Der DLC liegt bei rund 8 Euro und ist ab dem 31. August 2023 erhältlich.

Ghostbusters: Spirits Unleashed

Aus der New-Yorker-Kanalisation ging es dann wieder zurück an die Oberfläche, um den Geisterjägern einen Besuch abzustatten. Ghostbusters: Spirits Unleashed wurde erstmals im Jahr 2022 von IllFonic veröffentlicht und kommt nun auch auf die Nintendo Switch. Eine der Besonderheiten des asymmetrischen Multiplayers ist, dass auch als Geist gespielt werden kann. Zudem lässt sich der Titel offline spielen. Besonders stolz waren die Entwickler auf den neu eingeführten "Stielaugen-Geist", der in den 1990ern unter anderem als Actionfigur erhältlich war.

Hellboy Web of Wyrd

Des Weiteren haben wir uns den Roguelike-Action-Brawler Hellboy Web of Wyrd angeschaut. Auch wenn das Hellboy-Franchise zunächst vielversprechend klingt, scheiden sich bei der Optik sicherlich die Geister. Wer mit der Comic-Grafik nichts anfangen kann, wird mit dem kommenden Hellboy Web of Wyrd leider wenig Spaß haben. Die Veröffentlichung ist für den 4. Oktober 2023 geplant.

Bud Spencer und Terence Hill

Als letzte Station ging es dann wieder nach Europa, beziehungsweise nach Italien. Bereits im Dezember 2017 ist mit Slaps and Beans eine Hommage an die beiden Kultschauspieler Bud Spencer und Terence Hill erschienen. Im vergangenen Jahr erfolgte erneut eine Finanzierungsrunde für Slap and Beans 2 via Kickstarter, die für Einnahmen von fast 260.000 Euro sorgte. In einem Gespräch mit den verantwortlichen Entwicklern wurde schnell klar, dass es sich um ein Spiel von Fans für Fans handelt.

Es wurde viel Liebe in die Details gesteckt und überall finden sich Easter Eggs. Zusätzlich sind die Minispiele nun direkt aus dem Menü verfügbar. Der Party-Game-Mode kann mit bis zu vier Gamern gleichzeitig gespielt werden. Auch wenn es eine deutsche Synchro gibt, handelt es sich dabei nicht um die Synchronsprecher aus den Filmen.

Weitere Details folgen in einem zukünftigen Hardwareluxx-Angespielt von Slap and Beans 2.

Um zum Abschluss die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen, empfiehlt sich die Retro-Area, die natürlich auch in diesem Jahr auf der gamescom vertreten ist. Auf insgesamt rund 1.500 m² und sechs nebeneinander liegenden Ständen finden sich über 200 Spielkonsolen sowie Heimcomputer und Handhelds aus einer längst vergangenen Zeit. Zusätzlich werden in Vitrinen zum Beispiel sämtliche bisher erschienenen Siedler-Teile im Original ausgestellt.

Wer in Erinnerungen schwelgen oder einfach das Feeling der “guten alten Zeit” genießen möchte, sollte definitiv in der Retro-Area vorbeischauen und die ein oder andere Anspielstation ausprobieren.

Halle 7 war bei unserem Besuch leider geschlossen. Hier findet sich normalerweise die Eventarea. Die Hallen 2 bis 4 sind den Vertretern der Presse beziehungsweise den Ausstellern vorbehalten. Detaillierte Informationen zu allen Hallen finden sich hier.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die gamescom auch in diesem Jahr definitiv einen Besuch wert ist. Zwar ist es an manchen Stellen auf dem Messegelände noch etwas leer, jedoch sorgt die Rückkehr diverser Aussteller für eine gewisse Normalität. Zudem haben die Veranstalter bereits bekannt gegeben, dass die gamescom in Köln auch 2024 wieder stattfinden wird.

Bis Sonntag habt ihr noch die Möglichkeit, euch selbst ein Bild von der gamescom 2023 zu machen. Tickets können hier erworben werden.