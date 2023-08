Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur der Corsair K7 MAX RGB einen umfangreichen Praxistest unterzogen, sondern auch das ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WiFi, die Glorious Model O2 Wireless, die Western Digital Purple Pro mit 18 TB und das ASUS ROG Strix G16 G614 ausführlich auf den Prüfstand gestellt. Aber auch die MSI Spatium M480 Pro und die Seagate FireCuda 540 standen während der letzten Tage bei uns auf dem Testprogramm.

Donnerstag, 10.08.2023: Corsair K70 MAX RGB im Test

Mit Corsairs K70 MAX RGB feiern Corsairs MGX-Switches ihre Premiere - und diese Schalter versprechen ein bisher ungekanntes Level an Flexibilität. Der Tastenweg bis zu Auslösung kann für jede einzelne Taste flexibel per Software angepasst werden. Und das in einem sehr breiten Bereich von 0,4 bis 3,6 mm... [weiterlesen]

Freitag, 11.08.2023: ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WiFi im Test

Nachdem wir uns vor ein paar Monaten ASUS' ROG Strix B760-F Gaming WiFi (Hardwareluxx-Test) näher angeschaut hatten, folgen wir heute mit dem Z790-Modell, das neben der RAM-Übertaktung bei vorhandenem K-Prozessor auch die CPU-Übertaktung erlaubt. Wir werden uns nicht nur die Ausstattungsmerkmale anschauen, sondern auch festhalten, wie gut die Z790-Version mit den restlichen LGA1700-Platinen abschneidet. Hat ASUS mit dem ROG Strix Z790-F Gaming WiFi einen empfehlenswerten Unterbau für Intels Prozessoren geschaffen... [weiterlesen]

Sonntag, 13.08.2023: Glorious Model O2 Wireless

Erneut haben wir eine Maus im Leichtbau-Design aus dem Hause Glorious in der Redaktion und in diesem Test handelt es sich um genau zu sein um die Model O2 Wireless. In der zweiten Generation hat Glorious ein paar Anpassungen vorgenommen, die wir uns gerne anschauen... [weiterlesen]

Dienstag, 15.08.2023: Western Digital Purple Pro mit 18 TB

Die Western Digital Purple Pro, 18TB, WD181PURP ist eine Festplatte für große Surveillance-Anwendungen auf dem Niveau einer Enterprise-Festplatte. In diesem Artikel muss sich die Purple Pro nicht nur in unserem gewohnten Testparcours beweisen, sondern findet auch noch ihren Platz in einem Surveillance-System. Wie sich die Purple Pro schlägt, erfahrt ihr im nachfolgenden Artikel... [weiterlesen]

Mittwoch, 16.08.2023: ASUS ROG Strix G16 G614 im Test

Als Vertreter der Repuplic-of-Gamers-Reihe gesellt sich das ROG Strix G16 zu den High-End-Geräten des Herstellers und kann damit mit einer guten Ausstattung punkten, die bis hin zu einem flotten Core-i9-Prozessor und einer GeForce RTX 4080 Laptop reicht. Dazu gibt es aber auch eine aufwendige RGB-Beleuchtung, ein schnelles Nebula-Display, Dolby-Atmos-Sound und natürlich eine leistungsstarke Kühlung. Wie sich der Gaming-Bolide im Alltag schlägt, das klärt dieser Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben das ASUS ROG Strix G16 G614 mit gehobener Ausstattung zu einem Preis von rund 3.000 Euro ausführlich getestet... [weiterlesen]

Donnerstag, 17.08.2023: MSI Spatium M480 Pro im Test

Mit der Spatium M480 Pro testen wir heute die neueste Iteration der HighEnd-SSD von MSI. Aufbauend von der Spatium M480 ohne Namenszusatz aktualisiert der bekannte Hardwareanbieter sein Top-Modell mit neuen Speichermodulen und verzichtet dabei auf den imposanten Kühlkörper. Ob die Speicher-Frischzellenkur dabei ein sinnvolles Upgrade darstellt und MSI bei den HighEnd-Massenspeichern mithalten kann, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Freitag, 18.08.2023: Seagate FireCuda 540 im Test:

Schon bei Ankündigung der ersten PCIe5-SSDs wurde kaum ein Thema so heiß diskutiert, wie die Frage nach der Kühlung. Einige Prototypen wurden dabei sogar mit aktiver Kühlung präsentiert, anschließende Serienprodukte mit teilweise monströsen Kühlkörpern, welche die Kompatibilität auf modernen Mainboards hart auf die Probe stellen. Seagate geht mit der FireCuda 540 einen anderen Weg und präsentiert die SSD wahlweise mit lediglich einem Etikett auf dem PCB. Ob das gut geht oder ob die SSD ihrem Namen alle Ehre macht, klären wir mit unserem Review... [weiterlesen]