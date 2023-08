Werbung

Als Vertreter der Repuplic-of-Gamers-Reihe gesellt sich das ROG Strix G16 zu den High-End-Geräten des Herstellers und kann damit mit einer guten Ausstattung punkten, die bis hin zu einem flotten Core-i9-Prozessor und einer GeForce RTX 4080 Laptop reicht. Dazu gibt es aber auch eine aufwendige RGB-Beleuchtung, ein schnelles Nebula-Display, Dolby-Atmos-Sound und natürlich eine leistungsstarke Kühlung. Wie sich der Gaming-Bolide im Alltag schlägt, das klärt dieser Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben das ASUS ROG Strix G16 G614 mit gehobener Ausstattung zu einem Preis von rund 3.000 Euro ausführlich getestet.

Die ROG-Familie als die High-End-Gaming-Serie von ASUS fasst inzwischen viele Produktreihen zusammen. Darunter beispielsweise die besonders schlanken Zephyrus-Geräte, die vielseitigen Convertibles der Flow-Familie oder die Strix-Modelle mit ihren bunten Farbenspielen. Zu Letzterer gesellt sich unser heutiger Testkandidat.

Das ASUS ROG Strix G16 G614 beschränkt sich auch in seiner neuesten Modellgeneration nicht nur auf eine RGB-hintergrundbeleuchtete Tastatur, sondern hat obendrein einen auffälligen Leuchtstreifen an der unteren Stirnseite positioniert. Aber auch so gibt es einige optische Auffälligkeiten. So hat ASUS die für Spieler wichtigsten Tastenkappen halbtransparent gemacht, setzt auf ein Hinge-Forward-Design mit viel Platz für die Kühlung und hat die Unterseite interessant gestaltet, wie wir im Verlaufe dieses Tests später noch näher feststellen werden.

Technisch kann die Serie mit so einigen Raffinessen aufwarten und bietet mitunter die schnellsten Komponenten. So kann das Topmodell mit einem Intel Core i9-13980HX der Desktop-Klasse konfiguriert und mit einer NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop ausgerüstet werden. In den günstigeren Varianten verbaut ASUS kleinere Core-i7- und Core-i5-Prozessoren, genau wie die Einstiegsmodelle der Ada-Lovelace-Generation bis runter zur NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop. In jedem Fall gewährt man die höchsten TDP- und TGP-Grenzen für die Hardware. Dazu gibt es maximal 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher und eine schnelle NVMe-SSD mit bis zu 2 TB.

Das Display ist ein 16-Zoll-Modell mit WQXGA-Auflösung, schnellen 240 Hz und hoher Farbtreue. Das Nebula-Display soll den DCI-P3-Farbraum vollständig abdecken und hohe Helligkeitswerte erreichen. Natürlich unterstützt es NVIDIAs G-Sync-Technik zur Reduzierung von Tearing-Effekten und Rucklern. Ein MUX-Switch und Advanced-Optimus sind da fast schon selbstredend.

Moderne Anschlüsse bis hin zu Thunderbolt 4, HDMI 2.1, 2,5-GBit/s-Ethernet oder WiFi 6E fehlen ebenso wenig wie hochwertige Lautsprecher mit Dolby-Atmos-Technik und ein leistungsstarker 90-Wh-Akku für die Stromversorgung unterwegs. Damit startet das ASUS ROG Strix G16 G614 (2023) bei rund 1.600 Euro, lässt sich aber derart hochrüsten, dass schnell an der 3.000-Euro-Marke gekratzt wird.

Für unseren Test haben wir von ASUS leihweise ein Modell mit gehobener Ausstattung erhalten. Das ASUS ROG Strix G16 G614JZ-N4024W Eclipse Gray wird von einem Intel Core i9-13980HX nebst einer NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop befeuert und kann insgesamt 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher sowie eine 1 TB fassende NVMe-SSD bieten. Das Display löst nativ mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten auf und erreicht eine Bildwiederholrate von 240 Hz. 2.999 Euro werden dafür zum Testzeitpunkt aufgerufen.

Wie sich das ASUS ROG Strix G16 G614 im Spielealltag schlägt, aber auch wie Kühlung und Laufleistung in der Praxis ausfallen, das haben wir uns für diesen Hardwareluxx-Artikel vorgenommen. Wir haben den Gaming-Boliden kräftig auf den Zahn gefühlt.