Mit der Spatium M480 Pro testen wir heute die neueste Iteration der HighEnd-SSD von MSI. Aufbauend von der Spatium M480 ohne Namenszusatz aktualisiert der bekannte Hardwareanbieter sein Top-Modell mit neuen Speichermodulen und verzichtet dabei auf den imposanten Kühlkörper. Ob die Speicher-Frischzellenkur dabei ein sinnvolles Upgrade darstellt und MSI bei den HighEnd-Massenspeichern mithalten kann, klären wir in unserem Test.

Ohne Namenszusatz, "Play" und nun "Pro": MSI bietet die Spatium M480 aktuell in drei Varianten an, wobei erstere zunehmend vom Markt verschwindet und als aktualisierte Auflage erscheint. Technisch sind die Varianten von "Play" und "Pro" identisch, wobei die "Play" besonders aufgrund ihrer Kompatibilität zur PlayStation 5 beworben wird. Dies mag dabei im Kontext zur Spatium M480 nachvollziehbar erscheinen, hatte diese doch vor allem aufgrund des imposanten Kühlkörpers nicht nur in unserem Test die Blicke auf sich ziehen können, jedoch einen Einbau in Sonys Spielekonsole verhindert. Doch während also MSI bei der "Play"-Variante auf einen dünneren Kühlkörper setzt, wird es bei der "Pro" nochmals dünner - denn ein Kühler fehlt hier vollständig.

Beim Blick auf die Herstellerangaben zur Spatium M480 Pro wird schnell klar, dass es sich in erster Linie um ein Refresh der Version ohne Namenszusatz handelt. Das bedeutet auch, dass wir weiterhin von einer PCIe4-SSD sprechen. MSI streicht jedoch das bislang kleinste Modell mit 500 GB, sodass folglich Kapazitäten von 1, 2 oder 4 TB zur Auswahl stehen. Unser Testsample mit 2 TB liegt hier in der goldenen Mitte und wird aktuell mit etwa 166 Euro gehandelt.