Werbung

Erneut haben wir eine Maus im Leichtbau-Design aus dem Hause Glorious in der Redaktion und in diesem Test handelt es sich um genau zu sein um die Model O2 Wireless. In der zweiten Generation hat Glorious ein paar Anpassungen vorgenommen, die wir uns gerne anschauen.



Bei einer zweiten Generation hofft man natürlich immer auf Verbesserungen und Glorious hat in der Tat an ein paar Stellen etwas angepasst. Die Glorious Model O2 gehört auf jeden Fall zu den beliebteren Modellen und mit einer zweiten Generation will man natürlich an den Erfolg und die guten Eigenschaften des ersten Modells anknüpfen. Rein optisch hat sich die Model O2 Wireless ein bisschen verändert und im Vergleich zur ersten Generation hat Glorious optisch eine große Veränderung vorgenommen. Aus technischer Sicht hat man bei der Glorious Model O2 Wireless ebenfalls aufgerüstet. Die genauen Spezifikation haben wir einmal tabellarisch aufgelistet.

Technische Daten