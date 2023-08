Werbung

Schon bei Ankündigung der ersten PCIe5-SSDs wurde kaum ein Thema so heiß diskutiert, wie die Frage nach der Kühlung. Einige Prototypen wurden dabei sogar mit aktiver Kühlung präsentiert, anschließende Serienprodukte mit teilweise monströsen Kühlkörpern, welche die Kompatibilität auf modernen Mainboards hart auf die Probe stellen. Seagate geht mit der FireCuda 540 einen anderen Weg und präsentiert die SSD wahlweise mit lediglich einem Etikett auf dem PCB. Ob das gut geht oder ob die SSD ihrem Namen alle Ehre macht, klären wir mit unserem Review.

Speicherspezialist Seagate stellt mit der FireCuda-Serie mittlerweile eine Konstante der NVMe-Massenspeicher dar. So war die FireCuda 510 als HighEnd-Modell der PCIe3-Generation relativ populär, während die FireCuda 520 als eine der ersten PCIe4-SSDs zumindest in manchen Bereichen neue Maßstäbe setzen konnte. Doch erst die FireCuda 530 konnte dann auch als HighEnd-Modell den Angriff auf die Leistungsspitze wieder ermöglichen. Mit der neuen FireCuda 540 wiederum gehört Seagate zu den ersten Anbietern von PCIe5-SSDs, die nach Ankündigung im Vorjahr tatsächlich erst in den letzten Monaten eine gewisse Verfügbarkeit aufweisen können. Wie schon bei den vorherigen Modellen und besonders natürlich der Ironwolf-Serie für NAS-Anwendungen, gehört zum Lieferumfang ein dreijähriger Datenwiederherstellungsdienst, der im schlimmsten Fall die benötigten Daten retten soll.

Seagate bietet die FireCuda 540 in insgesamt vier Varianten an. So sind Kapazitäten von 1 oder 2 TB jeweils mit Kühlkörper oder ohne verfügbar. Bemerkenswert ist dabei, dass der Kühlkörper gerade im Vergleich zu anderen PCIe5-SSDs sehr flach und damit sogar kompatibel zur PlayStation 5 ist. Außerdem verzichtet Seagate leider im Gegensatz zu den Vorgängern auf Modelle mit 4 TB, ebenso wurde das kleinste Modell mit 500 GB gestrichen.