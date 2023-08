Werbung

Mit Corsairs K70 MAX RGB feiern Corsairs MGX-Switches ihre Premiere - und diese Schalter versprechen ein bisher ungekanntes Level an Flexibilität. Der Tastenweg bis zu Auslösung kann für jede einzelne Taste flexibel per Software angepasst werden. Und das in einem sehr breiten Bereich von 0,4 bis 3,6 mm.

Es gibt eine breite Auswahl an mechanischen Schaltern, die jeweils eine ganz eigene Charakteristik haben. Üblicherweise wird man deshalb unterschiedliche Schalter ausprobieren müssen, um herauszufinden, welcher Schalter zu den eigenen Vorlieben passt. Eine zentrale Eigenschaft eines Schalters ist dabei der Auslöse- oder Vorlaufweg. Als Standard haben sich 2 mm etabliert. Spieler bevorzugen oft Schalter mit kürzerem Auslöseweg wie Cherry MX Speed Silver mit nur 1,2 mm Auslöseweg. Die taktilen und klickenden Cherry MX Blue, die vor allem Vielschreiber ansprechen, kommen hingegen auf 2,2 mm.

Mit Corsairs neuen MGX-Schaltern ist der Nutzer nun nicht mehr auf einen starren Auslöseweg festgelegt. Die magnetisch-mechanischen Switches erlauben stattdessen eine flexible Anpassung des Auslösewegs für jede einzelne Taste über die iCUE-Software. Dabei reicht die Spanne von 0,4 bis 3,6 mm, fällt also sogar deutlich größer aus, als wenn man z.B. zwischen den beiden Extremen Cherry MX Speed Silver und Cherry MX Blue wechselt.

Corsair setzt die MGX-Schalter erstmalig bei der neuen K70 MAX RGB ein. Sie ist eine üppig ausgestattete, kabelgebundene Full-Size-Tastatur mit Handballenauflage, Mediatasten und Lautstärkeregler, PBT Double-Shot-Tastenkappen und bis zu 8.000 Hz Hyper-Polling.

Corsair ruft für die K70 MAX RGB einen Preis von 229,99 Euro auf. Die K70 RGB Pro kam im vergangenen Jahr für eine UVP von 189,99 bis 199,99 Euro auf den Markt und wird mittlerweile auch günstiger angeboten. Sie gibt es mit unterschiedlichen Switches, bei denen der Auslöseweg allerdings immer fix ist.

Zum Lieferumfang der K70 MAX RGB gehört die Handballenauflage, das abnehmbare USB-Kabel, zwei alternative Tastenkappen, ein Tastenkappenabzieher und Garantie- sowie Sicherheitshinweise. Die Anleitung wird hingegen nur online bereitgestellt.

Technische Details - Corsair K70 MAX RGB: