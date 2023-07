Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur der ASUS ROG Strix GeForce RTX 4060 OC kräftig auf den Zahn gefühlt, oder dem Jonsbo D500 einen umfangreichen Praxistest unterzogen, sondern auch das ASUS ProArt B760-Creator D4, fünf weitere Custommodelle der NVIDIA GeForce RTX 4060 und den Cooler Master GM238-FFS getestet. Das Alienware x16 stand während der letzten Tage ebenso auf dem Prüfstand wie die Cherry MW 8C ERGO. Einen weiterem Nachtest unterzogen hatten wir außerdem noch dem ASUS ROG Ally mit BIOS 322.

Donnerstag, 29. Juni 2023: ASUS ROG Strix GeForce RTX 4060 OC im Test

Nachdem wir uns gestern fünf sogenannte MSRP-Modelle, die zum Preis von 329 Euro angeboten werden sollen, angeschaut haben, folgt heute zum Verkaufsstart der GeForce RTX 4060 mit der ASUS ROG Strix GeForce RTX 4060 OC der Test eines Custom-Models. Die Karte soll für einen Aufpreis etwas mehr zu bieten haben – so zumindest die Prämisse des Herstellers. Welchen Mehrwert die Karte bietet und wo die Unterschiede zu den günstigeren Modellen zu finden sind, ist Thema dieses Tests... [weiterlesen]

Freitag, 30. Juni 2023: Jonsbo D500 im Test

Das D500 ist das aktuelle Gehäuse-Flaggschiff von Jonsbo. Der massige Big-Tower kombiniert scheinbar widersprüchliche Elemente: Eine elegante Aluminiumhülle, große Meshflächen und ein A-RGB-Beleuchtungssystem. Vor allem aber soll er enorme Nutzungsmöglichkeiten eröffnen und dabei sehr flexibel sein... [weiterlesen]

Sonntag, 2.07.2023: ASUS ProArt B760-Creator D4 im Test

Die ProArt-Mainboard-Serie wurde von ASUS vornehmlich für Content Creator ins Leben gerufen, basierte hauptsächlich auf den größeren Chipsätzen und brachte eine umfangreiche Ausstattung mit. Darunter war im Regelfall auch der Thunderbolt-4-Standard mit von der Partie. Doch angefangen mit dem ProArt B660-Creator D4 platzierte ASUS diese Serie nun vermehrt auch in niedrigeren Preisbereichen und setzt das Prozedere auch mit Intels 700-Chipsatzserie konsequent fort. Für unsere Leser haben wir uns das ASUS ProArt B760-Creator D4 näher angeschaut und es auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Montag, 3.07.2023: 5x GeForce RTX 4060 im Test

Nachdem die GeForce RTX 4060 bereits vor einigen Wochen angekündigt wurde, schauen wir uns heute die ersten MSRP-Modelle an. Diese sollen zur unverbindlichen Preisempfehlung von 329 Euro auf den Markt kommen, allerdings hat NVIDIA dieses Mal keine Founders Edition, um diese Preisvorgabe auch besser durchzusetzen. Wo sich die GeForce RTX 4060 in der Rohleistung positioniert, ob 8 GB hier ausreichend sind und was die Karte sonst noch so zu bieten hat, klären wir im nun folgenden Test... [weiterlesen]

Dienstag, 4.07.2023: Cooler Master GM238-FFS

Der Cooler Master GM238-FFS ist ein kleinformatiges Gaming-Display, dessen IPS-Display mit kurzen Reaktionszeiten und einer maximalen Wiederholfrequenz von 144 Hz Fans von schnellen Games ansprechen soll, ohne deren Geldbeutel übermäßig zu belasten. Wie sich des 24-Zoll-Display in unserem Testparcours behaupten kann, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 5.07.2023: Alienware x16 R1 im Test

Das Alienware x16 schließt die dünne x-Reihe unter den Gaming-Laptops von Alienware künftig nach oben hin ab, bleibt mit einer Bauhöhe von 18,6 mm jedoch weiterhin recht kompakt. Trotzdem gibt es unter der Haube des farbenfrohen RGB-Gehäuses, das jetzt sogar das Touchpad umfasst, absolute High-End-Hardware, die bis hin zu einem Core i9 und einer GeForce RTX 4090 Laptop reicht. Ob das Konzept aufgeht, das klären wir auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben den neuen Gaming-Boliden mit gehobener Ausstattung durch unseren bekannten Benchmark-Parcours geschickt... [weiterlesen]

Donnerstag, 6.07.2023: Cherry MW 8C ERGO im Test

Cherry beschreibt seine MW 8C ERGO als "ergonomische Wireless Mouse für gehobene Ansprüche". Optisch fällt sie schon einmal durch Maustasten aus eloxiertem Aluminium sowie durch gummierte Seitenteile mit Daumenauflage und Voronoi-Muster auf. Aber wie schlägt sich die Rechtshändermaus in der Praxis... [weiterlesen]

Donnerstag, 6.07.2023: ASUS ROG Ally mit BIOS 322 getestet

Ein initiales Hands-On, der Test und Vergleich mit dem Steam Deck von Valve und ein Nachtest – der ROG-Ally-Handheld hat uns schon einige Zeit begleitet. Gleichzeitig wird einmal mehr die Frage aufgeworfen, wie fertig so manche Hardware an den Kunden geht, wenn doch die Software-Optimierung nach gar nicht abgeschlossen ist. Nun hat ASUS das BIOS 322 veröffentlicht und wir nutzen die Gelegenheit uns anzuschauen, an welchen Stellschrauben nun wieder gedreht wurde... [weiterlesen]

