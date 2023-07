Ein initiales Hands-On, der Test und Vergleich mit dem Steam Deck von Valve und ein Nachtest – der ROG-Ally-Handheld hat uns schon einige Zeit begleitet. Gleichzeitig wird einmal mehr die Frage aufgeworfen, wie fertig so manche Hardware an den Kunden geht, wenn doch die Software-Optimierung nach gar nicht abgeschlossen ist. Nun hat ASUS das BIOS 322 veröffentlicht und wir nutzen die Gelegenheit uns anzuschauen, an welchen Stellschrauben nun wieder gedreht wurde.

Seit dem 13. Juni ist das ROG Ally bereits erhältlich. Die Variante mit dem stärkeren Ryzen Z1 Extreme kostet 799 Euro und ist bei verschiedenen Händlern sofort lieferbar. Später soll noch eine weitere mit dem Ryzen Z1 folgen, der zwei Kerne weniger, vor allem aber eine deutlich abgespeckte integrierte Grafikeinheit besitzt. 699 Euro soll die günstigere Version kosten. Inwiefern sie sich lohnt, wird man später sehen müssen. Anhand der technischen Daten aber dürfte die Grafikleistung start eingeschränkt sein, was die Konsole dann für Spiele deutlich weniger attraktiv macht.

Unsere bisherige Erfahrung mit dem ASUS ROG Ally war vor allem davon geprägt, dass man dem Handheld angemerkt hat, dass die Zusammenarbeit von Hard- und Software noch nicht passt. Im Testzeitraum gab es mehrere Updates und selbst nach dem Verkaufsstart dreht ASUS noch an diversen Stellschrauben. Fairerweise muss man aber sagen, dass auch das Steam Deck nicht in einem fertigen Zustand auf den Markt gekommen ist und mehrere Monate benötigt hat, bis Valve die Software im Griff hatte.

An dieser Stelle einige Verweise auf die bisherigen Tests:

Heute nun das nächste Kapitel, denn das BIOS 322 soll die Leistung in den verschiedenen Profilen wieder verändern.

Gegenüberstellung der Leistungsprofile

BIOS 315 BIOS 317 BIOS 319

BIOS 322 Turbo 25 W 30 W 30 W 25 W Leistung 15 W 15 W 15 W 15 W Silent 9 W 9 W 10 W 10 W

Über die Benutzeroberfläche gibt ASUS drei Leistungsprofile frei. Über die von uns getesteten BIOS-Versionen ist bereits ersichtlich, dass es hier immer mal wieder Änderungen in den Vorgaben gab. Mit dem BIOS 322 sind wir nun bei 25/15/10 W angekommen.

Aber wie schon bei den bisherigen Tests gilt: Nur weil ein Leistungsprofil von 25 W eingestellt wird, heißt das nicht, dass die Hardware sich auch genau diese Leistungsaufnahme genehmigt. Wir gehen davon aus, dass ASUS hier fälschlicherweise für das Turbo-Profil 25 W angibt, denn die APU kommt unter Last auf 30 W.

Was sich nun bei den Benchmarks getan hat, schauen wir uns im Folgenden an.

Benchmarks

Cinebench R23 Multi-Threaded ASUS ROG Ally BIOS 317 (30 W) 14457XX ASUS ROG Ally BIOS 319 (30 W) 13707XX ASUS ROG Ally BIOS 322 (25 W) 13548XX ASUS ROG Ally BIOS 322 (15 W) 11066XX ASUS ROG Ally BIOS 317 (15 W) 10909XX ASUS ROG Ally BIOS 319 (15 W) 10039XX ASUS ROG Ally BIOS 317 (9 W) 8469XX ASUS ROG Ally BIOS 319 (10 W) 8382XX ASUS ROG Ally BIOS 322 (10 W) 7888XX Punkte Mehr ist besser

Werbung

Cinebench R23 Single-Threaded ASUS ROG Ally BIOS 319 (30 W) 1788XX ASUS ROG Ally BIOS 317 (30 W) 1780XX ASUS ROG Ally BIOS 322 (25 W) 1771XX ASUS ROG Ally BIOS 319 (15 W) 1740XX ASUS ROG Ally BIOS 322 (15 W) 1737XX ASUS ROG Ally BIOS 317 (15 W) 1629XX ASUS ROG Ally BIOS 322 (10 W) 1551XX ASUS ROG Ally BIOS 319 (10 W) 1545XX ASUS ROG Ally BIOS 317 (9 W) 1372XX Punkte Mehr ist besser

Die Cinebench-Durchläufe machen bereits deutlich, dass das neue BIOS zumindest im Bereich der CPU-Leistung offenbar nicht immer eine Verbesserung erreichen kann. Im Turbo-Profil sind die Ergebnisse je nach Profil sehr unterschiedlich – mal besser als vorher und mal schlechter. Kurzzeitig genehmigt sich der Ryzen Z1 Extreme dabei sogar bis zu 47 W im Multi-Threaded-Test.

UL 3DMark Night Raid (Grafikpunkte) ASUS ROG Ally BIOS 322 (25 W) 35776XX ASUS ROG Ally BIOS 319 (30 W) 35549XX ASUS ROG Ally BIOS 317 (30 W) 35437XX ASUS ROG Ally BIOS 322 (15 W) 32610XX ASUS ROG Ally BIOS 317 (15 W) 26854XX ASUS ROG Ally BIOS 319 (15 W) 25691XX ASUS ROG Ally BIOS 322 (10 W) 21563XX ASUS ROG Ally BIOS 319 (10 W) 21134XX ASUS ROG Ally BIOS 317 (9 W) 10867XX Futuremark-Punkte Mehr ist besser

UL 3DMark Fire Strike (Grafikpunkte) ASUS ROG Ally BIOS 322 (25 W) 8164XX ASUS ROG Ally BIOS 319 (30 W) 8118XX ASUS ROG Ally BIOS 317 (30 W) 8114XX ASUS ROG Ally BIOS 322 (15 W) 7288XX ASUS ROG Ally BIOS 317 (15 W) 6693XX ASUS ROG Ally BIOS 319 (15 W) 6550XX ASUS ROG Ally BIOS 319 (10 W) 6130XX ASUS ROG Ally BIOS 322 (10 W) 3474XX ASUS ROG Ally BIOS 317 (9 W) 2807XX Futuremark-Punkte Mehr ist besser

UL 3DMark Time Spy (Grafikpunkte) ASUS ROG Ally BIOS 317 (30 W) 3121XX ASUS ROG Ally BIOS 322 (25 W) 2839XX ASUS ROG Ally BIOS 319 (30 W) 2809XX ASUS ROG Ally BIOS 317 (15 W) 2235XX ASUS ROG Ally BIOS 319 (10 W) 2137XX ASUS ROG Ally BIOS 319 (15 W) 2096XX ASUS ROG Ally BIOS 322 (15 W) 2065XX ASUS ROG Ally BIOS 322 (10 W) 1253XX ASUS ROG Ally BIOS 317 (9 W) 1052XX Futuremark-Punkte Mehr ist besser

Die 3DMark-Benchmarks legen nahe, dass sich zumindest für das Turbo- und Leistungs-Profil etwas an der GPU-Leistung getan hat und ASUS hier tatsächlich eine Verbesserung hat erreichen können. Der Time-Spy-Test fällt hier etwas aus der Reihe. Ein Trend ist aber erkennbar.

Cyberpunk 2077 Mittleres Preset, FSR (Qualität) ASUS ROG Ally BIOS 322 (25 W) 43.9XX 10.5XX ASUS ROG Ally BIOS 319 (30 W) 40.7XX 12.1XX ASUS ROG Ally BIOS 317 (30 W) 39.2XX 12.6XX ASUS ROG Ally BIOS 322 (15 W) 36.1XX 8.0XX ASUS ROG Ally BIOS 319 (15 W) 34.7XX 12.4XX ASUS ROG Ally BIOS 317 (15 W) 24.0XX 8.0XX ASUS ROG Ally BIOS 319 (10 W) 21.9XX 6.2XX ASUS ROG Ally BIOS 322 (10 W) 12.9XX 6.1XX ASUS ROG Ally BIOS 317 (9 W) 11.2XX 3.3XX FPS Mehr ist besser

F1 22 Mittleres Preset ASUS ROG Ally BIOS 322 (25 W) 88XX 51XX ASUS ROG Ally BIOS 317 (30 W) 79XX 68XX ASUS ROG Ally BIOS 319 (30 W) 77XX 47XX ASUS ROG Ally BIOS 317 (15 W) 76XX 66XX ASUS ROG Ally BIOS 322 (15 W) 70XX 18XX ASUS ROG Ally BIOS 319 (15 W) 58XX 23XX ASUS ROG Ally BIOS 319 (10 W) 26XX 11XX ASUS ROG Ally BIOS 322 (10 W) 26XX 17XX ASUS ROG Ally BIOS 317 (9 W) 24XX 18XX FPS Mehr ist besser

Die Spiele-Benchmarks bestätigen unseren Eindruck: Im Turbo-Profil kann der ROG-Ally-Handheld eine bessere Leistung entwickeln, das Leistungs-Profil bietet keine große Veränderung und das Leise-Profil ist eigentlich nur dazu gedacht, im 2D-Modus den Akku nicht allzu sehr zu strapazieren, wenngleich das System im Idle oder bei geringer Last wie dem betrachten eines YouTube-Videos in einen Stromsparmodus geht und dann auch nur noch 5 bis 7 W verbraucht.

Einschätzung des BIOS 322

Es bleibt dabei: ASUS ist mit den Optimierungen am ROG Ally noch längst nicht fertig. Die Leistungsprofile werden weiter angepasst und es gibt mehr oder weniger große Verschiebungen durch diese Anpassungen. Noch immer aber ist auch spürbar, dass es an der notwendigen Konsistenz in der Leistung hapert. Selbst bei drei Durchläufen, dem Bilden eines Mittelwerts aus diesen drei Durchläufen und Neustarts dazwischen, hat man immer wieder das Gefühl, dass irgendetwas das System zurückhält.

Noch immer findet sich auch kein Treiber direkt bei AMD. Natürlich aber bietet ASUS auf der Support-Seite einen Grafiktreiber an. Dennoch wäre es besser, wenn dieser direkt von AMD kommt, denn dann wäre sichergestellt, dass es sich dabei um die aktuellste Version mit allen Optimierungen handelt.

Und so bleibt der ROG-Ally-Handheld in unseren Augen ein Work-in-Progress. Weitere Updates werden folgen und wir werden den Prozess weiter begleiten.