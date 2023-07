Werbung

Das Alienware x16 schließt die dünne x-Reihe unter den Gaming-Laptops von Alienware künftig nach oben hin ab, bleibt mit einer Bauhöhe von 18,6 mm jedoch weiterhin recht kompakt. Trotzdem gibt es unter der Haube des farbenfrohen RGB-Gehäuses, das jetzt sogar das Touchpad umfasst, absolute High-End-Hardware, die bis hin zu einem Core i9 und einer GeForce RTX 4090 Laptop reicht. Ob das Konzept aufgeht, das klären wir auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben den neuen Gaming-Boliden mit gehobener Ausstattung durch unseren bekannten Benchmark-Parcours geschickt.

Im Januar stellte Alienware seine Gaming-Laptops der X-Serie neu auf und führte damit vor allem neue Displaygrößen sowie entschlankte Gehäuse mit neuer Hardware ein. Anstelle des bisherigen Alienware x15 und x17 rückte das Alienware x16. Darunter positioniert die Dell-Tochter weiterhin das Alienware x14, welches im Zuge der Umstellung ebenfalls ein Hardware-Upgrade erfahren hatte. Das Alienware x16 ist daher die eigentliche Neuheit der Serie für das Modelljahr 2023, bzw. die R1-Generation, wie sie der Hersteller nennt.



Der Gaming-Bolide packt ein großes 16-Zoll-Display in einen 15-Zoll-Formfaktor, womit die Abmessungen recht kompakt gehalten sind. Das Alienware x16 R1 kommt gerade einmal auf eine Bauhöhe von 18,6 mm, stemmt dafür 2,72 kg auf die Waage. Die Optik reiht sich in der aktuellen Design-Linie des Herstellers ein. Das Legend-3-Design bietet ein Hinge-Forward-Design und kombiniert ein gebürstetes Aluminium-Finish mit mattschwarzen sowie schneeweißen, gummierten Oberflächen, die für einen guten Grip im Alltag sorgen sollen.

Vor allem aber durch seine umfangreiche RGB-Beleuchtung will sich die x-Serie von der Konkurrenz absetzen. Das Alienware x16 bietet nicht nur eine klassische RGB-Einzelbeleuchtung bei der Tastatur an, sondern verfügt auf der Rückseite außerdem über einen großflächigen Leuchtstreifen, ein beleuchtetes Hersteller-Logo auf dem Bildschirmdeckel und sogar ein Trackpad, das sich ebenfalls farbenfroh illuminieren lässt. Alienware hatte hier in der Vergangenheit bereits auf unterschiedliche Farben bei der Beleuchtung des Mausersatzes gesetzt, verwendet jetzt jedoch 100 Micro-LEDs, die sich in unterschiedlichen Farben und zahlreichen Effekten ausleuchten lassen.

Das soll das Alienware x16 R1 zu einem echten Hingucker machen.

Wie es sich für einen echten Gaming-Boliden gehört, ist natürlich auch technisch einiges geboten. Alienware kombiniert einen schnellen Raptor-Lake-Prozessor der H-Reihe mit einer NVIDIA-GeForce-RTX-40-Grafik, wobei die Auswahl bis hin zu einem Intel Core i9-13900HK und einer GeForce RTX 4090 Laptop mit 16 GB Videospeicher reicht. Dazu gibt es maximal 32 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher mit flotten 6.000 MHz und Platz für bis zu zwei schnelle PCI-Express-SSDs, die sich natürlich im RAID-Verbund zusammenschalten lassen. Das Display kommt auf die besagten 16 Zoll in der Diagonale und löst mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten auf, wobei es für Deutschland wahlweise 165 oder gar 240 Hz gibt. In anderen Regionen vertreibt die Dell-Tochter noch schnellere Panels oder welche mit geringerer Auflösung. Dazu gibt es moderne Schnittstellen bis hin zu Thunderbolt 4, Killer-Netzwerk und gegen Aufpreis sogar mechanische Switches von Cherry MX.

Das Basismodell wird in Deutschland für rund 2.700 Euro angeboten. Wir haben das Alienware x16 R1 mit gehobener Ausstattung ausführlich auf den Prüfstand gestellt. Wie sich der Gaming-Bolide in Sachen Performance, Lautstärke und Laufzeiten schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten.