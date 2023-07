Werbung

Auch eine Woche vor dem Prime Day vom 10. bis 12. Juli gibt es bei Amazon schon einige spannende Deals von ECOVACS. Ihr müsst euer Geld also nicht zwangsläufig noch bis kommende Woche sparen, sondern könnt schon ab heute loslegen. Verschiedene Staubsaugerrobotermodelle bzw. Komplettsysteme mit Absaugstationen und Frischwasserbehälter, Luftreinigungsroboter, Rasenmähroboter ohne Begrenzungsdraht und vieles mehr gibt es schon stark vergünstigt.

In den vergangenen Jahren haben sich die Saug- und Wischroboter immer weiterentwickelt. Optische Sensoren haben Lichtschranken ersetzt, die Kamerasystem erkennen Hindernisse und nie war es einfacher eine komplette 2D- oder 3D-Karte seines Zuhauses zu erhalten, um darüber den Reinigungsplan zu erstellen oder eine gezielte Reinigung zu starten. Für alle Anforderungsprofile hat ECOVACS das richtige Reinigungssystem zur Hand, welches dank Reinigungsstation auch mehrere Tage unabhängig vom Eingriff des Nutzers arbeiten kann.

Die wichtigsten Pre-Prime-Day-Angebote im Überblick:

DEEBOT X1e OMNI

Der DEEBOT X1e OMNI ist der brandneue und intelligente Saug- und Wischroboter von ECOVACS. Er ist mit der leistungsstarken AIVI 3D- und TrueMapping-Technologie ausgestattet, die dank KI-Rechenleistung, einer RGB-Kamera mit Astrofotografie-Qualität und Autopilot-Technologie Hindernisse noch besser umfahren kann.

Seine eigentliche Reinigungsarbeit erledigt er mit seinem 4-Stufen-Tiefenreinigungssystem. Er verfügt über zwei Seitenbürsten, eine schwebende Hauptbürste, eine Saugkraft von 5.000 Pa. Hinzu kommt das rotierende OZMO-Wischsystem Turbo 2.0. Die Fege- und Saugfunktion beseitigt den losen Schmutz. Der leistungsstarke Mopp ist für die tiefe und effiziente Reinigung verantwortlich. Selbst hartnäckige Flecken und Schmutz werden so entfernt. Das OZMO-Wischsystem rotiert dazu bis zu 180 mal pro Minute.

Die All-in-One-OMNI-Station sorgt für einen vollautomatisierten Selbstreinigungsprozess. So wird der Staubbehälters des DEEBOT X1 OMNI entleert. Gleichzeitig kann der Wasserbehälter automatisch nachgefüllt werden. Das Wischtuch des OZMO-Wischsystems wird ebenfalls gereinigt und dann mithilfe von Heißluft schnell getrocknet. So werden Bakterien und Gerüche vermieden. Bis zu 60 Tage kann der DEEBOT X1e OMNI selbstständig eine Reinigung selbstständig ausführen.

Die Steuerung kann über den YIKO-Sprachassistent erfolgen. So kann der DEEBOT X1e OMNI zu bestimmten Bereichen der Karte gerufen werden und fährt auf Kommando zur Reinigungsstation zurück. Natürlich ist es auch weiterhin möglich, den Saub- und Wischroboter per App zu steuern.

Der ECOVACS DEEBOT X1e OMNI kostet regulär 1.099 Euro und ist im Aktionszeitraum für 799 Euro erhältlich. Für den DEEBOT X1e OMNI gibt es bei Bestellung zwischen dem 7. und 9. Juli zudem noch einen Geschenkgutschein in Höhe von 50 Euro. Um diesen zu erhalten, muss der Amazon-Verkäufer bis 30 Tage nach dem Kauf kontaktiert werden.

DEEBOT X1 TURBO

Auch der ECOVACS DEEBOT X1 TURBO verfügt über die AIVI 3D- und TrueMapping-Technologie und ist in Kombination mit der All-in-One-OMNI-Station weitestgehend autark unterwegs. So wird Frischwassertank des OZMO-Wischsystem Turbo 2.0 auch hier automatisch nachgefüllt und es gibt einen Schmutzwasserbehälter für das schmutzige Wasser, was bei der Reinigung anfällt.

Die Wischtüscher werden automatisch gewaschen und getrocknet. Die Kaltlufttrocknung soll auch hier dafür sorgen, dass Bakterien und Gerüche vermieden werden. Die Saugleitung von 5.000 Pa sorgt dafür, dass selbst hartnäckiger Schmutz von Böden und aus Teppichen aufgesaugt wird. Zwei Seitenbürsten und eine schwebende Hauptbürste sind für die Grundreinigung verantwortlich.

Die erste Einrichtung, Festlegung von Reinigungszonen und viele weitere Einstellungen erfolgen über die App. Danach kann die Steuerung von manuellen Reinigungsvorgängen auch über den YIKO Sprachassistent erfolgen.

Mit einem Rabatt von satten 46 % ist der DEEBOT X1 TURBO anstatt für 1.299 Euro nun für 699 Euro erhältlich.

DEEBOT T10 PLUS

Als reiner Saugroboter mit Wischfunktion empfiehlt sich der DEEBOT T10 PLUS. Zunächst einmal verfügt er über eine Saugkraft von 3.000 Pa und kann damit jeglichen losen Schmutz aufnehmen. Die schwimmend gelagerte Hauptbürste hat immer ausreichend guten Bodenkontakt und reinigt somit gründlich, ohne dem Fußboden zu schaden.

Für die feinen Schmutz- und Staubpartikel ist das Vibrationswischsystem OZMO Pro 3.0 zuständig. Mit Hochfrequenzvibration von 600 Vibrationen pro Minute hinterlässt der DEEBOT T10 PLUS einen sauberen Bodenbelag. Das Befestigen der Wischtüscher erfolgt über ein neues System, welches einen schnellen und einfachen Wechsel ermöglicht.

Die Navigation erfolgt über das TrueMapping 2.0, welches eine präzise Navigation im ganzen Zuhause ermöglicht. Das modulierte Lichtsignal wird nicht von externen Lichtquellen gestört und damit kann der DEEBOT T10 PLUS auch im Dunkeln navigieren und seine Reinigung durchführen. Die integrierte 960p-Kamera mit Nachtlichtsensor hat im Sichtfeld einen Erfassungsbereich von 148,3° und kann statische und sich bewegende Objekte – auch im Dunkeln – erkennen. Für verschiedene Reinigungsoptionen und um das Festfahren zu verhindern, kann die AIVI-3.0-Technologie 18 Arten von Objekten wie Möbel, Bodenbeläge und andere automatisch unterscheiden.

Die dazugehörige Reinigungsstation besitzt einen 3,2 l fassenden Einwegstaubbeutel, in den der DEEBOT T10 PLUS seinen Behälter entleert. Somit kann der Roboter bis zu 60 Tage arbeiten, ohne dass der Nutzer eingreifen muss. Die ECOVACS HOME App erstellt ein präzises 3D-Abbild deines Zuhauses. Mit der App kann der Nutzer den Reinigungsmodus und bestimmte, besonders gut zu reinigende Bereiche, ganz einfach festlegen. Schlussendlich besitzt der DEEBOT T10 PLUS auch noch ein Lufterfrischer-Modul, welches beim Reinigen ein erfrischendes Aroma im ganzen Haus verteilt.

Mit einem Rabatt von 36 % ist der ECOVACS DEEBOT T10 PLUS ab sofort für 579 Euro erhältlich.

DEEBOT T9 AIVI

Die Einsteigerlösung im Reiningungsbereich ist der DEEBOT T9 AIVI. Er verfügt über doppelseitige AeroForce Multi-Surface-Gummibürsten, die sich für jede Art von Fußboden eigenen. Besonders die Teppichreinigung sowie Haushalte, in denen mehrere Haustiere wohnen, sind für den DEEBOT T9 AIVI kein Problem. Die Gummibürsten können außerdem gegenläufig rotieren, um eingesaugte Kabel und lange Haare freizugeben und so zu verhindern, dass sie sich in den Bürsten verfangen.

Dabei kehrt, saugt und wischt der DEEBOT T9 AIVI in einem. Das Wischsystem OZMO Pro 2.0 vibriert mit 480 Vibrationen pro Minute und kann so auch hartnäckige Flecken entfernen.

Die AIVI-Technologie (Artificial Intelligence & Visual Interpretation) kann das Zuhauses präzise vermessen und diese Daten werden zu einem optimalen Reinigungsplan verarbeitet. Die Erkennungstechnologie kann 15 verschiedene Objekte und sogar menschliche "Hindernisse" erkennen.

Auch hier kommt der App eine wichtige Bedeutung zu, denn die Daten der AIVI-Technologie werden hier in Form einer 2D-Karte dargestellt und der Nutzer kann verschiedene Zonen festlegen. Diese können dann besonders häufig gereinigt oder eben auf Wunsch ausgespart werden.

Der ECOVACS DEEBOT T9 AIVI kostet nun anstatt 799 Euro mit einem 55 % Rabatt nur noch 359 Euro.

AIRBOT Z1

Eine ganz anderen Klasse an Gerät stellt der AIRBOT Z1 dar. Dabei handelt es sich um einen Luftreinigungsroboter, der die Luft filtert und gleichzeitig eine Desinfektion durchführt. Natürlich wird auch die Luftqualität überwacht und der Reinigungsprozess darauf angepasst. Genau wie die Saugroboter verfügt der AIRBOT Z1 über die AIVI 3D-Hindernisvermeidung und TrueMapping 2.0 Navigationstechnologie und bewegt sich somit immer sicher durch das Zuhause.

Die Reinigung erfolgt über einen HEPA H13-Filter. Dieser beseitigt selbst Pollen, Hausstaubmilben und Schimmelsporen. Bakterien werde durch eine UV-Sterilisation abgetötet. Bis zu 600 m³ pro Stunde setzt das Filtersystem um. Das UV-Desinfektionsmodul beseitigt bis zu 99,9 % der Bakterien in der Luft.

Der AIRBOT Z1 kann außerdem mit zwei Zusatzmodulen ausgestattet werden. Das Luftbefeuchtermodul sorgt für ein angenehmeres Raumklima mit konstanter Luftfeuchtigkeit. Die Lufterfrischer-Kapseln bringen angenehmen Duft in jeden Winkel des Zuhauses. Diese Zusatzmodule können separat erstanden werden.

Außerdem ist der AIRBOT Z1 ist mit zwei 7-W-Lautsprechern ausgestattet, über die er Musik oder Podcasts per Bluetooth abspielen kann. Über den Tracking-Modus kann der Luftreiniger dem Nutzer folgen, damit dieser immer das beste Hörerlebnis hat. Im Betrieb ist der AIRBOT Z1 mit 40 dBA besonders leise.

Die verbauten Kameras dienen einerseits der Raumerkennung, können aber auch zur Überwachung der Räumlichkeiten genutzt werden. Die Starlight-KI-Kamera liefert zu jeder Tages- und Nachtzeit gestochen scharfe Bilder und über das integrierte Mikrofon sowie die Lautsprecher ist eine Zwei-Wege-Sprachkommunikation möglich. Im Lieferumfang befindet sich ein externen Modul zur Anzeige der wichtigsten Raumluftparameter.

Derzeit ist der ECOVACS AIRBOT Z1 anstatt für 1.499 Euro um 47 % auf 799 Euro reduziert zu haben.

DEEBOT X1 OMNI Black, DEEBOT T20 OMNI und GOAT G1

Den ECOVACS DEEBOT X1 OMNI Black gibt es gibt es neben einer weißen auch in einer Black-Variante. Die Funktionen des Saug- und Wischroboters selbst sowie der All-in-One-OMNI-Station sind natürlich identisch, allerdings fügt sich die Black-Variante je nach Design der Einrichtung besser ein.

Anstatt 1.499 Euro soll der nun nur noch 899 Euro kosten.

Für besonders hohe Teppiche ist der DEEBOT T20 OMNI geeignet. Das Auto-Lift Mopping-System hebt das Wischsystem um 9 mm an. Damit sind auch hochflorige Teppiche kein Problem für den Saugroboter. Das Saugsystem erreicht 6.000 Pa an Druckunterschied, was ebenfalls der Reinigungsleistung auf Teppichen zuträglich ist. Die Reinigung des Wischsystems erfolgt mittels Wasserdampf bei 55 °C. Mit an Bord sind natürlich auch die Techniken wie TrueDetect 3D 3.0, TrueMapping 2.0 und der Sprachassistent YIKO.

Um 9 % reduziert ist der DEEBOT T20 OMNI nun für 999 Euro erhältlich.

Auch außerhalb der eigenen vier Wänden ist ECOVACS mit vergünstigten Produkten aktiv. Der ECOVACS GOAT G1 ist ein intelligenter Rasenmähroboter mit kabelloser Einstellung der Mähgrenzen, TrueMapping Multi-Fusion-Lokalisierungssystem, intelligenter Mähpfadplanung und innovativer AIVI 3D-Hindernisvermeidung.

Über zwei GPS-Navigationsbarken orientiert sich der GOAT G1 im Garten. Entweder nach einer automatischen oder manuellen Bestimmung der Grenzen bestimmt der GOAT G1 den idealen Weg und kann somit bis zu 600 ㎡ in 20 Minuten mähen. Bei Bedarf fährt er dabei automatisch zur Ladestation zurück, lädt seinen Akku und setzt den Mähvorgang dann wieder fort.

Hindernisse wie ein Gartenschlauch oder das Spielzeug der Kinder werden erkannt und vermieden. Um das zu gewährleisten sind eine Fischaugenkamera mit 150°-Sichtwinkel und ein ToF-Sensor im Einsatz.

Um 3 % reduziert ist der ECOVACS GOAT G1 in den kommenden zwei Tagen für 1.549 Euro erhältlich.

