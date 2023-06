Werbung

Nachdem die GeForce RTX 4060 bereits vor einigen Wochen angekündigt wurde, schauen wir uns heute die ersten MSRP-Modelle an. Diese sollen zur unverbindlichen Preisempfehlung von 329 Euro auf den Markt kommen, allerdings hat NVIDIA dieses Mal keine Founders Edition, um diese Preisvorgabe auch besser durchzusetzen. Wo sich die GeForce RTX 4060 in der Rohleistung positioniert, ob 8 GB hier ausreichend sind und was die Karte sonst noch so zu bieten hat, klären wir im nun folgenden Test.

Die GeForce RTX 4060 Ti (Test) ist eine auf Kante genähte Karte, deren Unzulänglichkeiten, wie das nur 128 Bit breite Speicherinterface, durch einen einen größeren L2-Cache oder das DLSS 3 samt Frame Generation verdeckt werden sollten. Um die Kritik am nur 8 GB großen Grafikspeicher zu kontern, will NVIDIA in wenigen Tagen eine Variante mit 16 GB auf den Markt bringen. Diese wird mit 549 Euro aber noch einmal teurer, als es das 8-GB-Modell mit 439 Euro ohnehin schon ist. Eine Anbindung über nur acht PCI-Express-Lanes ist ebenfalls ein Umstand, der Sparmaßnahmen bei NVIDIA und ist keine technische Notwendigkeit.

Das was der GeForce RTX 4060 Ti aber am dringendsten angelastet wird, ist der geringe Vorsprung gegenüber dem Vorgänger in der Rasterizer-Leistung. Einzig über DLSS 3 und Frame Generation kann NVIDIA hier deutlicher punkten. Der typische Upgrade-Pfad für eine GeForce RTX 4060 Ti wird auch nicht von einer GeForce RTX 3060 Ti ausgehend sein, sondern vermutlich von einer deutlich älteren GeForce- oder Radeon-Generation. Dennoch ist Kritik an der geringen Weiterentwicklung hier gerechtfertigt.

Bevor wir jetzt zum Test kommen noch ein paar Worte zu den Teaser-Tests, die vor zwei Tagen von einigen YouTubern und Influencern veröffentlicht werden durften. NVIDIA erlaubte dieses ausdrücklich die Leistung der GeForce RTX 4060 zu zeigen, schränkte die Berichterstattung aber auf ein bestimmten Spiel, mit vorgegeben Einstellungen und die Nutzung von DLSS 3 mit Frame Generation ein. Natürlich handelte es sich dabei nicht um einen vollständigen Test, sondern es wird nur ein erster Eindruck vermittelt. Diesen könnte man aber bequem selbst über seine Kanäle vermitteln (und das hat man auch getan), anstatt hier externe Medien gegeneinander auszuspielen. Wird diesen die Teilnahme an einem exklusiven Preview angeboten, wird dieses Angebot auch sicherlich angenommen, denn andernfalls kann man sich nicht sicher sein, dass nächste Mal wieder gefragt zu werden. Wir haben NVIDIA darüber informiert, dass wir eine solche Ungleichbehandlung in der Berichterstattung ablehnen und sind uns an dieser Stelle auch mit vielen deutschen Kollegen einig. Zu befürchten ist allerdings, dass NVIDIA zukünftig verstärkt auf solche Mittel zurückgreifen wird.

Der GeForce RTX 4060 droht nun ein ähnliches Schicksal. Auch hier sprechen wir von 8 GB an Grafikspeicher und acht PCI-Express-Lanes. Aber mit einem Preis von 329 Euro kann man zumindest argumentieren, dass NVIDIA nicht auch hier noch die Daumenschrauben ansetzt.

Bereits in der vergangenen Woche veröffentlichte NVIDIA eigene Benchmarks zur GeForce RTX 4060. Darin legt man offen, dass die GeForce RTX 4060 gegenüber der GeForce RTX 3060 in der reinen Rasterizer-Leistung nur um etwa 20 % zulegen wird. Letztendlich wäre dies mehr als bei der GeForce RTX 4060 Ti im Vergleich zu GeForce RTX 3060 Ti, die bei etwa 10 % Vorsprung gelandet ist. Das größte Leistungsplus entwickelt die GeForce RTX 4060 laut NVIDIA einmal mehr bei der Nutzung von DLSS 3 mit Frame Generation. Hier soll der Vorsprung gegenüber dem Vorgänger bei 70 % liegen. Diese Zahlen gilt es nun durch uns zu überprüfen.

Gegenüberstellung der Karten GeForce RTX 4060 GeForce RTX 4060 Ti GeForce RTX 4070 GPU AD107 AD106 AD104 FP32-ALUs 3.072 4.352 5.888 INT32-ALUs 1.536 2.176 2.944 SMs 24 34 46 Tensor Cores 96 136 184 RT Cores 24 34 46 L1-Cache 3.072 kB

4.352 kB

5.888 kB L2-Cache 24 MB 32 MB 36 MB Basis-Takt 1.830 MHz 2.310 MHz 1.920 MHz Boost-Takt 2.460 MHz 2.535 MHz 2.475 MHz Speicherkapazität 8 GB 8 / 16 GB 12 GB Speichertyp GDDR6 GDDR6 GDDR6X Speicherinterface 128 Bit 128 Bit 192 Bit Speichertakt 1.065 MHz

1.125 MHz 1.313 MHz Speicherbandbreite 272 GB/s 288 GB/s 504 GB/s PCIe-Interface PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x16 TDP 115 W 160 W 200 W Preis 329 Euro 439 Euro (8 GB)

549 Euro (16 GB) 659 Euro

Die fünf Ada-GPUs im Vergleich

Inzwischen bietet NVIDIA fünf unterschiedliche GPUs mit der Ada-Lovelace-Architektur an. Einige davon sind exklusiv für den Desktopeinsatz vorgesehen, einige andere waren bisher einzig bei den Laptop-GPUs im Einsatz. Die Angaben zum Vollausbau der Chips sind wie folgt:

Gegenüberstellung der Ada-Lovelace-GPUs

AD102 AD103 AD104 AD106 AD107 Die-Größe 608,3 mm² 378,6 mm² 294,5 mm² 190 mm² 156 mm² Anzahl der Transistoren 76 Milliarden 45,9 Milliarden 35,8 Milliarden 22,9 Milliarden 18,9 Milliarden Transistordichte 124,9 MTr/mm² 121,2 MTr/mm² 121,6 MTr/mm² 120,5 MTr/mm²

121,2 MTr/mm² SMs 144 80 60 36 24 FP32-Recheneinheiten 18.432 10.240 7.680 4.608 3.072 RT Cores 144 80 60 36 24 Tensor Cores 576 320 240 144 96 L2-Cache 96 MB 64 MB 48 MB 32 MB 24 MB ROPs 192 112 80 48 32 Speicherinterface 384 Bit 256 Bit 192 Bit 128 Bit 128 Bit

Nicht erst seit heute, aber nun zumindest über die komplette Desktop-Palette vervollständigt, kennen wir somit alle Ada-Lovelace-Chips und können erkennen, wie NVIDIA die Architektur über den Einstiegs/Mittelklasse-Segment bis hin zu den Enthusiasten-Lösungen wie der GeForce RTX 4090 aufgespannt hat.

Die Testkandidaten im Vergleich

Gegenüberstellung der Karten

ASUS GeForce RTX 4060 Dual OC Gigabyte GeForce RTX 4060 Windforce OC INNO3D GeForce RTX 4060 Twin X2 MSI GeForce RTX 4060 Venus 2X ZOTAC Gaming GeForce RTX 4060 Spiderman Edition Preis 329 Euro 329 Euro

329 Euro

329 Euro

329 Euro

Boost-Takt 2.505 MHz 2.475 MHz 2.460 MHz 2.490 MHz 2.475 MHz Power-Limit 115 W 115 W 115 W 115 W 115 W Abmessungen 230 x 118 x 44 mm 194 x 120 x 40 mm 250 x 117 x 40 mm 200 x 120 x 40 mm 222 x 115 x 40 mm Slot-Belegung 2,2 2 2 2 2 Lüfterdurchmesser 2x 90 mm 2x 75 mm 2x 85 mm 2x 85 mm 2x 90 mm Anzahl Heatpipes 3 1 1 2 1 RGB-Beleuchtung Nein Nein Nein Nein Nein Dual-BIOS Ja Nein Nein Nein Nein Display-Ausgänge 3x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1 2x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1 3x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1

Auf der folgenden Seite werfen wir nun einen kurzen Blick auf die einzelnen Modelle.