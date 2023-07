Werbung

Der Cooler Master GM238-FFS ist ein kleinformatiges Gaming-Display, dessen IPS-Display mit kurzen Reaktionszeiten und einer maximalen Wiederholfrequenz von 144 Hz Fans von schnellen Games ansprechen soll, ohne deren Geldbeutel übermäßig zu belasten. Wie sich des 24-Zoll-Display in unserem Testparcours behaupten kann, klären wir in unserem Test.

Kein Segment im Monitor-Markt wurde in den letzten Jahren so fleißig beackert wie das der Gaming-Displays. Während wir oftmals einen Blick auf die neuen High-End-Modelle werfen, gibt es auch unzählige Geräte, die mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis auf die Jagd nach Käufern gehen. Ein solches Modell möchte der Cooler Master GM238-FFS sein, der mit einem Preis von gerade einmal 170 Euro auch für Anwender interessant ist, die etwas genauer auf das Geld schauen, schließlich kann nicht jeder direkt zu einem High-End-OLED wie dem ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM (zum Test) greifen.

Für 170 Euro bekommt man beim Cooler Master GM238-FFS ein Gerät mit einem 23,8 Zoll großen IPS-Panel – aus der heutigen Sicht ist die Diagonale also eher kompakt gehalten, denn 27-, 32- oder 34-Zöller haben sich in den letzten Jahren zusehends etabliert, letztere beide spielen zugegebenermaßen oftmals jedoch in einer anderen Preisklasse. Die FullHD-Auflösung passt unseres Erachtens in der 24-Zoll-Klasse wie die Faust aufs Auge.

Für Spieler ist ein Blick auf die maximale Wiederholfrequenz wichtig. Cooler Master bietet an dieser Stelle mit maximal 144 Hz ein gutes Level, das unserer Erfahrung nach für die meisten User als Sweetspot zu betrachten ist. Passend dazu fällt die Reaktionszeit mit 0,5 ms laut Datenblatt sehr kurz aus. FreeSync und G-Sync gegen Tearing-Effekte sind ebenfalls mit von der Partie, zu letzterem ist GM238+FFS aber natürlich nur als Compatible zertifiziert, denn ein G-Sync-Modul ist für diese Preisklasse schlichtweg viel zu teuer.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des Cooler Master GM238-FFS gehören:

Kabel: HDMI

Kabel: DisplayPort

Externes Netzteil + Kaltgeräte-Kabel

Spezifikationen des Cooler Master GM238-FFS in der Übersicht Straßenpreis: ca. 170 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: www.coolermaster.com Diagonale: 23,8 Zoll Krümmung x Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: IPS-Panel Look up Table: 8 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: SDR: 250 cd/m

Reaktionszeit: 0,5 ms Wiederholfrequenz: 144 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 2x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.0 HDCP: ja Gewicht: 3,9 kg Abmessungen (B x H x T): 540 x 417 x 212 mm Ergonomie: Höhenverstellung: x

Neigung: -5° - 15°

Drehung: x Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: nein Netzteil: extern Sonstiges: Adaptive Sync, 6-Achs-Farbverstellung