Im Rahmen eines jedes Tests von WLAN-Hardware verweisen wir darauf, dass die Umgebungsbedingungen für eine WLAN einen maßgeblichen Einfluss auf die Kaufentscheidung haben sollten. Dazu gehören nicht einfach nur die Quadratmeter an Wohnraum, die durch das WLAN abgedeckt werden sollen, sondern auch über wie viele Etagen dies geschehen soll, welche baulichen Gegebenheiten es gibt und wie viele weitere WLAN-Netzwerke sich in der Umgebung befinden.

ASUS bietet mit dem AiMesh inzwischen für alle aktuellen WLAN-Router die Möglichkeit der Erweiterung des WLAN-Netzwerks – entweder mit dedizierten Mesh-Systemen oder aber über die Erweiterung der Stand-Alone-Router. An einer möglichst zentralen Position kann der primäre Router aufgestellt werden. In Bereichen, in denen das WLAN nicht die gewünschte Datenrate erreicht, kann dann eine Erweiterung erfolgen.

Endgeräte mit Wi-Fi 6E kommen zunehmend im privaten Bereich zum Einsatz. Die neuen Smartphones, Tablets und Notebooks unterstützen meist schon den neuen Standard. Entsprechend bietet ASUS inzwischen auch Stand-Alone-Router und Mesh-Systeme an, die ein Wi-Fi 6E unterstützen. Aber natürlich werden auch vermeintlich langsamere Endgeräte weiterhin mit WLAN versorgt und profitieren von der höheren Reichweite der Netzwerke. Mehrere Antennen-Konfigurationen, ein Last-Management auf den verschiedenen Netzen und vieles mehr sorgt dafür, dass der Bedarf an schnellem WLAN gedeckt ist und dennoch die gewünschte Reichweite erreicht wird.

Ein erweiterbares WLAN gibt dem Nutzer die Möglichkeit zu wachsen, wenn sich die Anforderungen an das drahtlose Netzwerk ändern. Man kann leicht in eine Situation geraten, in der ein Router, der heute für die eigenen Bedürfnisse ausreichend ist, morgen nicht mehr die Anforderungen erfüllt. Zahlreiche Szenarien sind denkbar, in denen eine Erweiterung in Frage kommt: Das WLAN soll bis in den Garten reichen, Räume im Dachgeschoss oder Keller werden ausgebaut. Das Kinderzimmer musste bis zu einem gewissen Alter des oder der Kinder nicht über eine ausreichend schnelle WLAN-Abdeckung verfügen – aber auch hier kommt der Punkt, an dem diese Anforderung aufkommt.

Auch kennt man die Aussagen der Mitbewohner und Familienmitglieder, nach denen "das Internet zu langsam" ist. Dabei hat man doch 100 MBit/s gebucht. Häufig ist aber nicht das Internet in seiner Bandbreite der limitierende Faktor, sondern das WLAN, das diese Geschwindigkeiten nicht an die Endgeräte bringen kann. Ein schnelleres WLAN samt Erweiterung kann auch hier die Lösung sein.

Ein Mesh aus einer Hand

Repeater oder Reichweitenverlängerer können helfen das WLAN-Netzwerk zu erweitern, aber oft mit Einbußen bei Leistung und Komfort. Ein Mesh-WiFi-Netzwerk ist eine viel sauberere Lösung. In einem Mesh-Netzwerk arbeiten mehrere Geräte zusammen, um ein einziges Netzwerk zu bilden. Sie kommunizieren drahtlos oder über eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung (Backhaul) miteinander.

Die Schlüsseltechnologie bei ASUS, die viele Router des Herstellers erweiterungsfähig macht, ist AiMesh. Im Gegensatz zu vielen konkurrierenden Produkten - insbesondere den billigeren Optionen - können kombinierbare drahtlose Router von ASUS mit anderen kompatiblen Routern verbunden werden, um ein Mesh-WiFi-Netzwerk für das ganze Haus oder die gesamte Wohnung zu schaffen. Die Erweiterung erfolgt dabei über die App oder Benutzeroberfläche und per Knopfdruck – schnell und einfach.

Anfangen kann der Nutzer mit einem Router. Reicht die Abdeckung nicht aus, kann eine mehrfache Erweiterung erfolgen. Dabei kann explizit auf die gewünschten Anforderungen geachtet werden. Reicht es einfach das WLAN zu erweitern oder müssen an bestimmten Standorten Geräte in das Netzwerk integriert werden, die nur über Ethernet verfügen? Je nachdem welchen Anforderungen die Erweiterung genügen muss, kann auch der passende Router oder das passende Mesh-System gefunden werden. Das Angebot bei ASUS ist dahingehend vielfältig.

Den Nutzern des WLANs wird es dabei auch einfach gemacht, sich mit den Endgeräten mit diesem einheitlichen WLAN zu verbinden. Die Geräte im Mesh-Netzwerk arbeiten zusammen, um festzustellen, welches das beste Signal für jedes angeschlossene Gerät liefert, und leiten es nahtlos an die anderen weiter, ohne dass der Nutzer eingreifen muss. Es handelt sich um ein einziges WLAN-Netzwerk für das gesamte Haus oder die gesamte Wohnung. Der manuelle Wechsel von einem ins andere WLAN, je nachdem an welchem Standort man sich befindet, ist nicht mehr notwendig.

Wenn ein neues Netzwerk von Grund auf aufgebaut werden soll und schon klar ist, dass ein einziger Router nicht ausreichen wird, sollten man vielleicht gleich zu einem Mesh-WLAN-System greifen. ASUS bietet dazu die ZenWiFi-Serie von drahtlosen Routern mit einer breiten Palette von Mesh-Optionen an, sodass der Nutzer dasjenige System finden kann, welches am besten zu den Bandbreitenanforderungen, der Einrichtung Ihres Hauses und der Konstruktion des Gebäudes passt. Je nach gewünschter Abdeckung gibt es die Mesh-Systeme bereits in Kits mit zwei oder drei Endpunkten, die dann verteilt aufgestellt werden können.

Bereits angesprochen haben wir, dass man zunächst auch mit einem zentralen WLAN-Router starten kann, dessen WLAN dann erweitert werden kann, falls die notwendig ist.

Hard- und Software gehen Hand in Hand

Neben der einfachen Erweiterung des heimischen WLANs per AiMesh, entweder über einen Direktzugriff auf den Router per Browser oder per App vom Smartphone, bieten die ASUS-Router auch einen umfassenden Schutz. ASUS AiProtection nutzt Updates von Trend Micro, um das Heimnetzwerk automatisch zu schützen. So werden bösartige Websites blockiert, infizierte Geräte erkannt und isoliert. Dem Nutzer werden einfache Tools zur Verfügung stellt, mit denen die eigenen Daten geschützt werden können.

Eine Suite an Kindersicherungen bietet die Optionen, um auch die jüngeren Mitglieder der Familien vor bestimmten Inhalten zu schützen. So kann man mühelos die Online-Aktivitäten der Kinder überwachen, sinnvolle Beschränkungen für die Bildschirmzeit festlegen und individuell für jedes Gerät anpassen.

Bereits mit der Entscheidung für einen WLAN-Router oder ein Mesh-System sollte eine Anforderung abgesteckt werden: Das Gaming. Die Gaming-First-Funktionen eines ROG-Routers sind eine dreistufige Spielbeschleunigung, welche den Datenverkehr auf dem Weg von Endgerät (zum Beispiel dem Gaming-PC oder auch dem ROG-Ally-Handheld) zum Spielserver priorisiert und damit dafür sorgt, dass Verzögerungen und Latenzzeiten die Online-Gaming-Sitzungen nicht beeinträchtigen. Für Smartphone-Spieler minimiert der mobile Spielmodus Verzögerungen und Latenzen beim mobilen Spielen mit nur einem Tippen in der ASUS-Router-App.

Für fortgeschrittene Benutzer unterstützen die ASUS-Router und Mesh-Systeme PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN und das neueste WireGuard-Sicherheitsprotokoll, um eine Vielzahl von VPN-Szenarien zu ermöglichen. Mit einem integrierten VPN-Server und VPN-Client kann der Nutzer seine Lieblingsstreaming-Serien oder Spiele von überall aus genießen. Mit VPN Fusion kann gleichzeitig ein verschlüsseltes VPN und eine normale Internetverbindung betreiben werden, sodass bestimmte Geräte im Netzwerk das VPN nutzen können, ohne die Online-Aktivitäten aller anderen im Haushalt zu stören.

Es ist also für jeden das passende Gerät im ASUS-Portfolio vorhanden, egal welche Anforderungen gestellt werden und dabei ist die Einrichtung und Bedienung auch noch kinderleicht. Los geht es schon ab 65 Euro und selbst wer die Anforderungen für ein WLAN im Gigabit-Bereich hat, muss keine Unsummen für seine Netzwerk-Hardware investieren.

