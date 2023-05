Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur den EIZO FlexScan EV2781 oder den ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM ausführlich auf den Prüfstand gestellt, sondern auch Final Fantasy 16 ausprobiert, die Cooler Master MasterLiquid 240L Core ARGB getestet oder das Corsair 2000D RGB Airflow unter der Lupe genommen. Aber auch die NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, die MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio und das Antec AX90 standen in dieser Woche bei uns auf dem Prüfstand

Mittwoch, 17.05.2023: EIZO FlexScan EV2781 im Test

Freitag, 19.05.2023: ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM im Test

Mit dem ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM strengt sich das nächste OLED-Display an, sich die Gaming-Krone zu verdienen. Mit einer vollen Gaming-Ausstattung, einer maximalen Wiederholfrequenz von 240 Hz und der OLED-typisch kurzen Reaktionszeit werden schon einmal beste Voraussetzungen geboten. Ob wir in der Praxis auch Nachteile feststellen mussten, klärt unser Test... [weiterlesen]

Montag, 22.05.2023: Final Fantasy 16 ausprobiert

Mit Final Fantasy 15 sorgte Square Enix im Jahr 2016 für gemischte Gefühle unter den Fans des Franchises. Neben dem aktiven Kampfsystem stand unter anderem auch die Open-World in der Kritik. Mit der Veröffentlichung von Final Fantasy 16 soll laut der japanischen Spieleschmiede nun alles besser werden. In Hamburg hatten wir jetzt die Gelegenheit, uns selbst ein Bild vom aktuellen Gameplay zu machen und durften bereits die ersten Stunden des Action-Rollenspiels ausprobieren... [weiterlesen]

Dienstag, 23.05.2023: Cooler Master MasterLiquid 240L Core ARGB im Test

Cooler Masters neue AiO-Kühlung MasterLiquid 240L Core ARGB soll durch eine Reihe von Verbesserungen überzeugen. Gleichzeitig fällt sie aber auch durch ihr Design auf - besonders in der von uns getesteten weißen Variante... [weiterlesen]

Dienstag, 23.05.2023: Corsair 2000D RGB Airflow im Test

Corsairs hat mit dem 2000D RGB Airflow ist ein neues Mini-ITX-Gehäuse, das dank seiner vertikalen Ausrichtung besonders platzsparend sein soll. Gleichzeitig verspricht Corsair aber auch ein leistungsstarkes Kühlsystem, das mit seinen drei vormontierten A-RGB-Lüftern zudem die Optik prägt... [weiterlesen]

Dienstag, 23.05.2023: GeForce RTX 4060 Ti mit 8 GB im Test

Auf die Vorstellung der GeForce-RTX-4060-Serie in der vergangenen Woche folgt heute der Test der Founders Edition sowie in Form der Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Eagle OC eines der Modelle, welches sich an die unverbindliche Preisempfehlung von 439 Euro halten soll. Zum Verkaufsstart morgen werden wir dann auch einen Blick auf eine Karte werfen, die etwas teurer, aber auch mehr zu bieten haben soll. Ein 1080p-Gaming soll die GeForce RTX 4060 Ti problemlos bewerkstelligen und adressiert damit die noch immer sehr starke Benutzergruppe dieser Auflösung. Ob auch 1440p eine Option sind und wo die Stärken, vielleicht aber auch die Schwächen der Karte zu finden sind, darum wird es auf den kommenden Seiten gehen... [weiterlesen]

Mittwoch, 24.05.2023: Die MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio im Test

Nachdem gestern der Startschuss für die ersten Tests der GeForce RTX 4060 Ti gefallen ist, können wir uns heute mit dem offiziellen Marktstart auch ein erstes Modell anschauen, welches preislich über der unverbindlichen Preisempfehlung von 439 Euro liegt. Welche Vorteile eine MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio 8G zu bieten hat, ist dabei sicherlich die Frage, denn für einen Aufpreis muss auch etwas geboten werden... [weiterlesen]

Mittwoch, 24.05.2023: Radeon RX 7600 im Test

Der gestrige Start der GeForce RTX 4060 Ti war für viele sicherlich eine Enttäuschung. Zwar bliebt der Preis der XX060-Ti-Serie auf Niveau des Vorgängers, aber das geringe Leistungsplus und das Beharren auf nur 8 GB Grafikspeicher wird NVIDIA zurecht als wenig fortschrittlich vorgeworfen. Auch AMD will die untere Mittelklasse erneuern und sieht die Radeon RX 7600 dafür vor. Wir schauen uns heute das Referenzmodell von AMD an, welches die grobe Richtung für die Custom-Modelle vorgeben wird... [weiterlesen]

Donnerstag, 25.05.2023: Das Gehäuse und das Netzteil für den Luxxkompensator

Es ist wieder soweit: Wir bauen einen Luxxkompensator zusammen. Unser letzter Luxxkompensator ist schon etwas in die Tage gekommen, mittlerweile sind neue CPU- und GPU-Plattformen verfügbar und somit ist es Zeit, ein neues Modell auf die Beine zu stellen. Dieses Mal im Fokus: Kein maximaler CPU-Overkill, aber nicht weniger luxuriös. Im ersten Artikel werfen wir einen Blick auf das Netzteil und das Gehäuse... [weiterlesen]

Freitag, 26.05.2023: Antec AX90 im Test

Das AX90 von Antec fällt vor allem durch seine diamantförmige Meshfront auf. Durch die Luftöffnungen und durch das Glasseitenteil sind die A-RGB-LEDs der vier vormontierten Lüfter sichtbar. Doch sorgt dieses Lüfteraufgebot auch für eine effektive Kühlung... [weiterlesen]