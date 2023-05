Werbung

Corsairs hat mit dem 2000D RGB Airflow ist ein neues Mini-ITX-Gehäuse, das dank seiner vertikalen Ausrichtung besonders platzsparend sein soll. Gleichzeitig verspricht Corsair aber auch ein leistungsstarkes Kühlsystem, das mit seinen drei vormontierten A-RGB-Lüftern zudem die Optik prägt.

Es ist etwa neun Jahre her, dass wir ein Mini-ITX-Gehäuse von Corsair getestet haben. Das Corsair Graphite Series 380T war ein regelrecht knuffiges Cube-Modell mit eigenem Tragegriff. Das neue 2000D Airflow ist nun wieder ein Mini-ITX-Modell, hat mit dem Graphite Series 380T aber ansonsten keinerlei Gemeinsamkeit. Es soll ein Modell mit vertikaler Ausrichtung sein, das zeitgemäß ausgestattet ist.

So bietet es Platz für eine bis zu 36,5 cm lange Triple-Slot-Grafikkarte und soll dank der luftigen Bauweise und der acht Lüfterplätze effektiv kühlen. Wer eine Wasserkühlung nutzt, der kann in dem platzsparenden Gehäuse seitlich einen ausgewachsenen 360-mm-Radiator montieren. Ein 240-mm-Radiatorplatz steht an der Rückwand zur Verfügung. Zur Stromversorgung kann ein SFX- bzw. SFX-L-Netzteil montiert werden.

Das neue Mini-ITX-Modell wird in zwei Varianten angeboten: Als 2000D Airflow und als 2000D RGB Airflow. Dazu soll es schwarze und weiße Farbvarianten geben. Wir testen das RGB-Modell, bei dem drei 120-mm-Lüfter und als RGB-Controller eine iCUE Lighting Node CORE vormontiert sind. Während für das Basismodell eine UVP von 124,90 Euro aufgerufen wird, kostet das 2000D RGB Airflow 169,90 Euro.

Der Lieferumfang fällt überschaubar aus. Corsair legt dem 2000D RGB Airflow einige Tütchen mit Montagematerial (Corsair-typisch ohne Netzteilschrauben), schwarze Kabelbinder und die Sicherheitsinformationen bei. Die Anleitung wird hingegen nur noch online bereitgestellt.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: