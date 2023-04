Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche Artikel online. Wir haben nicht nur den Intel Xeon w9-3495X getestet oder das XMG NEO 16 E23 auf den Prüfstand gestellt, sondern auch das Jonsbo D31 Mesh Screen, Nerdytecs Couchmaster Cyboss, die be quiet! Light Wings White 140mm PWM high-speed und das NZXT Capsule Mini. Pünktlich zum Marktstart stand natürlich unser Test zur NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition und deren Custommodelle auf den Prüfstand. Zu guter Letzt hatten wir das Xilence LQ240PRO im Test.

Donnerstag, 06.04.2023: Intel Xeon w9-3495X im Test

Intel möchte wieder eine größere Rolle am Workstation-Markt spielen und sich hier nicht von AMD die Butter vom Brot nehmen lassen. Letzteren Eindruck konnte man über die vergangenen 2-3 Jahre durchaus gewinnen, wenngleich Intel dieses Segment nicht vollständig ignoriert hat. Mit der Sapphire-Rapids-Generation alias Xeon-W-3400- und Xeon-W-2400-Serie will man hier nun aber wieder verstärkt aktiv werden. Auch die Enthusiasten sollen sich angesprochen fühlen, wenngleich die Plattform extrem teuer ist. Wir haben den Xeon w9-3495X in all seinen Aspekten getestet – Standard-CPU-Tests, gesonderte Workstation-Anwendungen und natürlich auch das Overclocking... [weiterlesen]

Freitag, 07.04.2023: XMG NEO 16 E23 im Test

Bei der neuesten Modellgeneration der XMG-NEO-Familie packt Schenker Technologies nicht einfach nur die aktuellsten Hardware-Komponenten von Intel und NVIDIA in bestehende Gehäuse, sondern hat letztere grundlegend überarbeitet. Das XMG NEO 16 E23 ist der erste 16-Zoll-Vertreter der Serie und kann somit bei den meisten Ausstattungspunkten mit seinem großen Schwestermodell mithalten. Dazu gehört ein schneller HX-Prozessor, der mit einer GeForce RTX 40 kombiniert und mit den höchsten TGP-Werten konfiguriert wird, aber auch ein schnelles, hochauflösendes IPS-Panel, viel Speicher, ein kapazitätsstarker Akku, neueste Schnittstellen und eine mechanische Gamer-Tastatur. Auf Wunsch kann sogar eine externe Wasserkühlung angeschlossen werden. Wie sich das XMG NEO 16 E23 in der Praxis schlägt, haben wir uns näher angesehen... [weiterlesen]

Sonntag, 09.04.2023: Jonsbo D31 Mesh Screen im Test

Beim Jonsbo D31 Mesh Screen ist der Name Programm: Der Mini-Tower bietet einen integrierten Bildschirm. Und dieses 8-Zoll-Display kann tatächlich als Zweitmonitor genutzt werden. Wie sinnvoll das sein kann, klären wir im Test... [weiterlesen]

Montag, 10.04.2023: Nerdytecs Couchmaster Cyboss ausprobiert

Für viele PC-Gamer gehört ein Schreibtischstuhl zur Grundausstattung. Entspannt auf dem Sofa mit Maus und Tastatur zu spielen, kommt nur für die Wenigsten in Frage. Grund hierfür ist in erster Linie das Fehlen einer stabilen Unterlage, auf der sich die Eingabegeräte nutzen lassen. Aber auch die Verwendung eines Notebooks erweist sich auf Dauer als schwierig... [weiterlesen]

Dienstag, 11.04.2023: be quiet! Light Wings White 140mm PWM high-speed im Test

be quiet! legt nach: Die A-RGB-Lüfterserie Light Wings wird um Modelle ergänzt, die in Weiß gehalten werden. Wir nutzen die Gelegenheit, um die besonders flexiblen Light Wings White 140mm PWM high-speed zu testen... [weiterlesen]

Mittwoch, 12.04.2023: Zwei Modelle der GeForce RTX 4070 im Test

Während bei AMD noch keinerlei Vorbereitungen dazu zu erkennen sind, arbeitet sich NVIDIA immer weiter die Produktpalette hinunter. Heute kommt die GeForce RTX 4070 hinzu, die als günstigstes Ada-Lovelace-Modell die neusten Funktionen der GeForce-RTX-40-Serie in einen erschwinglicheren Preisbereich bringen soll. Zum heutigen Tage schauen wir uns die Founders Edition sowie die GeForce RTX 4070 Windforce 3 OC von Gigabyte an. Morgen dürfen wir dann auch über die weiteren Modelle berichten, bzw. entsprechend testen... [weiterlesen]

Donnerstag, 13.04.2023: NZXT Capsule Mini

Wenig Platz auf dem Schreibtisch ist für den ein oder anderen ein Problem, das beim Kauf von Hardware eine Rolle spielen kann. Und da nicht nur Monitor, Tastatur und Maus ihren Platz auf dem Schreibtisch finden müssen, kann ein externes Mikrofon samt Arm manchmal einfach zu viel sein. Daher hat NZXT nun Mini-Varianten von Capsule und Boom Arm veröffentlicht... [weiterlesen]

Donnerstag, 13.04.2023: Die MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio im Test

In der gestaffelten Veröffentlichung der Testergebnisse zur GeForce RTX 4070 folgt auf den gestrigen Test der Founders Edition sowie eines UVP-Modells heute der Test ein erstes teureren Custom-Designs. Die MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio muss zeigen, was sie für den aufgerufenen Aufpreis zu bieten hat. Ob über die Leistung, die Kühlung oder sonstige Funktionen – der Aufpreis muss sich in irgendeiner Form zeigen. Wir gehen dem nun auf den Grund... [weiterlesen]

Freitag, 14.04.2023: Xilence LQ240PRO im Test

Xilence bietet mit der LQ240PRO eine 240-mm-AiO-Kühlung an, die leistungsstark und zugleich günstig sein soll. Optisch gehört sie zu den dezenteren Modellen und beleuchtet zwar den Pumpendeckel, verzichtet aber auf LED-Lüfter... [weiterlesen]