Wie bereits zum Start der neuen, mobilen Intel-Prozessoren und NVIDIA-Grafikkarten der GeForce-RTX-40-Familie angekündigt, hat Schenker Technologies im Rahmen der CES 2023 nun seine ersten beiden Gaming-Boliden auf Basis der neuen Komponenten präsentiert: Das XMG NEO 16 und das XMG NEO 17 – beide in der neuen Modellversion E23.

Doch die Leipziger stecken nicht einfach nur neue Hardware in die bestehenden Gehäuse, sondern haben diese teilweise grundlegend überarbeitet. Das XMG NEO 16 ist nämlich der erste 16-Zoll-Vertreter der Serie überhaupt und kann somit in den meisten Ausstattungspunkten mit seinem großen Schwestermodell mithalten.

So lassen sich beide mit den neuen Intel-Prozessoren der Raptor-Lake-Generation bis hin zum Intel Core i9-13900HX mit 24 Kernen konfigurieren und mit einer NVIDIA GeForce RTX 40 bis hin zum absoluten Spitzenmodell, der GeForce RTX 4090 Laptop, paaren. Die beiden Hauptkomponenten werden mit Blick auf die Power-Limits sogar vollständig ausgereizt. Damit steigt die Performance gegenüber der Vorgänger-Generation sowohl auf Seiten der CPU, als auch auf Seiten der GPU deutlich.

Dazu gibt es zwei SO-DIMM-Module nach DDR5 mit bis zu 64 GB und Platz für zwei M.2-SSDs mit PCI-Express-4.0-Verbindung. Wie üblich kann dabei aus einem breiten Produktkatalog mit verschiedenen Bauteilen namhafter Hersteller ausgewählt werden und sich so sein Wunschgerät konfigurieren lassen. Teilweise bietet man sogar speziell optimierte Module mit scharfen Latenzen und konfigurierbaren Overclocking-Modulen an, was man in Kürze aber noch ausführlicher bekannt geben möchte.

Die größten Unterschiede zwischen dem XMG NEO 16 (E23) und NEO 17 (E23) gibt es natürlich beim Bildschirm, die entweder 16,0 oder 17,0 Zoll in ihrer Diagonale zu bieten haben. Die IPS-Panels lösen mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten auf und verfügen somit über ein übersichtliches 16:10-Format. Die Spitzenhelligkeiten werden mit 350 Nits angegeben, die Bildwiederholrate mit 240 Hz sowie eine hohe Farbtreue dank bis zu 99-prozentiger Abdeckung des sRGB-Spektrums.

Anschlussseitig werden Thunderbolt 4, HDMI 2.1, 2,5-Gbit/s-Ethernet, drei USB-A-Schnittstellen und ein Full-Size-SD-Kartenleser geboten. WiFi 6E und Bluetooth sind ebenfalls mit von der Partie, genau wie zwei separate 3,5-mm-Klinkenbuchsen. Für unterwegs steckt in den neuen NEO-Geräten ein 99 Wh starker Akku, der sich über ein externes 330-W-Netzteil versorgen lässt. Für die Tastatur gibt es natürlich eine RGB-Beleuchtung, die optional sogar mechanische Switches von Cherry MX möglich macht.

All das bringt Schenker in einem 358,44 x 266,8 x 26,1 mm, bzw. 381,7 x 272,8 x 27 mm großen Aluminium-Chassis unter. Das Gewicht beläuft sich auf 2,5 bis 2,8 kg.

Wasserkühlung wieder optional

Um die Abwärme von bis zu 125 W bei CPU und 175 W bei GPU abführen zu können, setzt Schenker Technologies auf ein Verbundsystem mit fünf Heatpipes, separaten Kühlkörpern an allen vier Luftauslässen, zwei große Lüfter und Flüssigmetall. Für die Serie prägend ist außerdem die Tatsache, dass wieder die externe Wasserkühlung, die XMG OASIS, angeschlossen werden kann, um Temperaturen und Lautstärke weiter abzusenken. Diese will man abermals einer Überarbeitung unterzogen haben. Fortan gibt es einen magnetischen Andockmechanismus an den Wasseranschlüssen.

Das Basismodell des XMG NEO 16 (E23) und XMG NEO 17 (E23) belaufen sich auf 2.199 und 2.249 Euro. Dann mit jeweils 500 GB großer Samsung-980-SSD, Core i9-13900HX und GeForce RTX 4060 Laptop sowie 16 GB RAM. Vorbestellungen werden ab dem 1. Februar entgegengenommen, wobei einzelne Konfigurationen mit Blick auf die Grafikkarte auch erst zu späteren Zeitpunkten bestellbar sein werden.