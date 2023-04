Werbung

be quiet! legt nach: Die A-RGB-Lüfterserie Light Wings wird um Modelle ergänzt, die in Weiß gehalten werden. Wir nutzen die Gelegenheit, um die besonders flexiblen Light Wings White 140mm PWM high-speed zu testen.

Als be quiet! 2021 die Light Wings vorstellte (wir haben die Light Wings 120mm PWM high-speed und die Light Wings 140mm PWM getestet), waren sie die ersten RGB-Lüfter der Unternehmens. Damit reagierte man vergleichsweise spät auf den RGB-Trend, brachte aber auch durchaus attraktive RGB-Lüfter auf den Markt. Mit einer neuen Farbvariante sollen nun die Nutzer angesprochen werden, die sich an den üblichen schwarzen Lüftern satt gesehen haben bzw. zu deren Systemen weiße Lüfter einfach besser passen.

Die Light Wings White entsprechen abgesehen von der Optik den schwarzen Modellen. be quiet! bietet sie aber in abweichender Abpackung an. Denn die Light Wings White werden nicht einzeln, sondern ausschließlich im Triple-Pack mit A-RGB-Hub angeboten. Insgesamt gibt es vier unterschiedliche Triple-Packs: 120mm, 120mm high-speed, 140mm und 140mm high-speed. Die PWM-Lüfter arbeiten in der 120-mm-Version mit bis zu 1.700 U/min bzw. in der 140-mm-Version mit bis zu 1.500 U/min. Die PWM-high-speed-Modelle erhöhen die Drehzahl auf bis zu 2.500 (120mm) bzw. 2.200 U/min (140mm). Während wir von den regulären Light Wings das Standard-140-mm-Modell getestet haben, nehmen wir uns von den weißen Modellen die 140-mm-high-speed-Variante vor.

Das von uns getestete Light Wings White 140mm PWM high-speed Triple Pack und das Light Wings White 140mm PWM Triple Pack sollen jeweils 74,90 Euro kosten. Für die beiden 120-mm-Triple-Packs werden hingegen 71,90 Euro angesetzt.

Die wichtigsten Eckdaten in der Übersicht: