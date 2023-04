Werbung

Xilence bietet mit der LQ240PRO eine 240-mm-AiO-Kühlung an, die leistungsstark und zugleich günstig sein soll. Optisch gehört sie zu den dezenteren Modellen und beleuchtet zwar den Pumpendeckel, verzichtet aber auf LED-Lüfter.

Die Auswahl an AiO-Kühlungen ist enorm. Auch das in Hildesheim ansässige Unternehmen Xilence mischt munter mit. Man bietet ein Reihe unterschiedlicher Modelle an, die sich gerade optisch deutlich unterscheiden. Die Xilence LQ240PRO ist die zurückhaltend gestaltete Vernunftoption. An der schlichten, in Schwarz gestalteten AiO-Kühlung wird nur der Pumpendeckel beleuchtet - und auch das eher zurückhaltend. Als Alternativen mit LED-Lüftern gibt es die schwarze LQ240 ARGB LED bzw. die weiße LQ240 White ARGB - und zudem die große LQ360 ARGB LED mit 360-mm-Radiator.

Die LQ240PRO ist laut Xilence für eine maximale TDP von 300 W ausgelegt und für die meisten aktuellen AMD- und Intel-Sockel geeignet. Die beiden unbeleuchteten 120-mm-Lüfter arbeiten PWM-gesteuert mit 500 - 1.500 U/min (± 10 %). Die Maximaldrehzahl fällt mit Blick auf andere AiO-Kühlungen vergleichsweise moderat aus. Es gibt schließlich eine Reihe von Modellen am Markt, bei denen die Lüfter mit weit über 2.000 U/min laufen.

Im Handel werden aktuell rund 72 Euro für die Xilence LQ240PRO aufgerufen. Damit wird die Xilence AiO-Kühlung zu einem attraktiven Preis angeboten.