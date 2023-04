Werbung

Wenig Platz auf dem Schreibtisch ist für den ein oder anderen ein Problem, das beim Kauf von Hardware eine Rolle spielen kann. Und da nicht nur Monitor, Tastatur und Maus ihren Platz auf dem Schreibtisch finden müssen, kann ein externes Mikrofon samt Arm manchmal einfach zu viel sein. Daher hat NZXT nun Mini-Varianten von Capsule und Boom Arm veröffentlicht.

Vor einiger Zeit hatten wir bereits das NZXT Capsule als einen Vertreter der Groß-Membran-Mikrofone im Test, welches via USB an den Computer angeschlossen werden kann. Nun haben wir die Mini-Variante vor uns, welche ebenfalls via USB angeschlossen wird. Somit ist kein extra Audiointerface notwendig. Anders wäre das bei einem Mikrofon mit XLR-Anschluss, welches typischerweise im normalen Audiobereich verwendet wird. Das Mikrofon von NZXT kann also an jedem Computer oder Laptop mit USB-Anschluss verwendet werden.

Ein Mikrofon mit Audio-Interface bietet einem User zwar einige Möglichkeiten aber nicht jeder hat die Zeit, sich mit der Materie genauer auseinanderzusetzen. Da kommen solche USB-Lösung genau richtig und beim NZXT ist nach dem Einstecken auch keine weitere Konfiguration notwendig, außer die Empfindlichkeit am Mikrofon selbst entsprechend einzustellen. Das Mini hat leicht abweichende Eigenschaften im Vergleich zum "großen" Bruder.