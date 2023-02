Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem Intel Core i5-13500 und dem Core i3-13100F kräftig auf den Zahn gefühlt oder das Cheiftec BX-10B-OP getestet, sondern auch das Gigabyte X670 AORUS Elite AX, die NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop und Intels Core i9-13900KS auf den Prüfstand gestellt. Der ASUS ROG Strix XG32UQ und der Noctua NH-L9i-17xx standen in dieser Woche bei uns ebenfalls noch auf dem Testprogramm.

Donnerstag, 02.02.2023: Core i5-13500 und Core i3-13100F im Test

Ohne Frage schnell, aber am Ende doch etwas ernüchternd, das war das Fazit zum Core i5-13400F (Test). Mit den 65-W-Modellen der Ryzen-7000-Serie bekommt Intels Mittelklasse aber auch kräftige Konkurrenz geboten. Doch wie schlagen sich die weiteren Modelle? Diese Fragen wollen wir in anhand des Core i3-13100F und Core i5-13500 klären... [weiterlesen]

Freitag, 03.02.2023: Chieftec BX-10B-OP im Test

Chieftec hat die UNI-Series um einen kompakten Mini-Tower ausgebaut. Das BX-10B-OP soll sich mit einem unaufdringlichen Design zeigen und ein zeitgemäßes Micro-ATX-Gehäuse sein... [weiterlesen]

Sonntag, 05.02.2023: Forspoken angespielt

Mit Forspoken präsentiert die japanische Spieleschmiede Square Enix ein Open-World-Actionspiel mit diversen Rollenspielelementen. Im Mittelpunkt steht dabei die 21-jährige Protagonistin Alfre "Frey" Holland, die von Ella Balinska verkörpert wird. Ob Forspoken mit der legendären Final-Fantasy-Serie mithalten kann und Square Enix ein weiterer Meilenstein gelungen ist, klären wir in diesem Hardwareluxx-Angespielt.

Montag, 06.02.2023: Gigabyte X670 AORUS Elite AX im Test

Nach zwei Tests mit X670E-Mainboards von ASUS folgt nun eine X670-Platine aus dem Hause Gigabyte, die sich gegen die anderen beiden Modelle behaupten muss. Die Rede ist vom X670 AORUS Elite AX, das zu den günstigeren Vertretern gehört, auch wenn es in den aktuellen Zeiten eher schwierig ist, von dem Begriff "günstig" Gebrauch zu machen. In diesem Test schauen wir uns die Platine genauer an... [weiterlesen]

Dienstag, 07.02.2023: NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop im Test

Nachdem man bereits die ersten Notebooks mit mobiler GeForce-RTX-40-Grafik seit der letzten Woche vorbestellen konnte, sollen die ersten Geräte mit NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop und GeForce RTX 4080 Laptop ab morgen verfügbar sein. Pünktlich zum Marktstart konnten wir dem neuen mobilen Flaggschiff kräftig auf den Zahn fühlen und dieses in Verbindung mit einem Razer Blade 16 testen. Wie sich NVIDIAs neue GeForce-Generation im Alltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Mittwoch, 08.02.2023: Intels Core i9-13900KS im Test

Mit der in den kommenden Wochen und Monaten abgeschlossenen Einführung der mobilen Raptor-Lake-Prozessoren wird Intel diese Generation abschließen. Auf dem Desktop haben wir uns die K- und wichtigsten 65-W-Modelle bereits angeschaut, aber es gibt auch in dieser Generation wieder eine KS-Variante, die wir uns nun auf dem Test-Programm steht. Mit den KS-Modellen setzt Intel in den vorangegangenen Generationen immer den Schlusspunkt – und so vermutlich nun auch mit dem Core i9-13900KS. Der erste 6-GHz-Prozessor zu sein, ist das wichtigste Schlagwort dieses Modells. Wie es sich gegen den Core i9-13900K aber auch den Vorgänger Core i9-12900KS schlägt, wird Bestandteil der kommenden Seiten sein... [weiterlesen]

Donnerstag, 09.02.2023: ASUS ROG Strix XG32UQ im Test

Mit dem ASUS ROG Strix XG32UQ haben wir einen weiteren interessanten Gaming-32-Zöller zum Test in der Redaktion. Mit einer maximalen Wiederholfrequenz von 160 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms, soll das Panel bestens für Spieler geeignet sein. Wie sich ASUS' neues Display in der Praxis schlägt, klärt unser Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 09.02.2023: Die TS-x64 von QNAP im Überblick [Advertorial]

Von QNAP hatten wir über die letzten Jahre vielfältige NAS-Lösungen im Test. Die wohl beliebteste NAS-Reihe für kleine und mittlere Unternehmen hat jetzt ein bedeutendes Update bekommen. Die TS-x64 können jetzt auf neue Prozessoren und schnellere Netzwerkanschlüsse zugreifen. Aber nicht nur für Profis und Firmen sind die NAS empfehlenswert: Auch Privatanwender, die mit großen Datenmengen arbeiten, kommen bei den neuen Geräten voll auf ihre Kosten. Die neue Serie umfasst insgesamt drei Geräte mit zwei (TS-264), vier (TS-464) und neuerdings auch sechs (TS-664) Laufwerksschächten. Damit wird für jeden eine passende Lösung geboten... [weiterlesen]

Freitag, 10.02.2023: Noctua NH-L9i-17xx im Test

Wie flach kann ein CPU-Kühler sein? Noctuas Antwort sind 37 mm. Diese Höhe erreicht der NH-L9, den wir in der Variante NH-L9i-17xx für Intel LGA1700 testen. Spannend ist dieser Kühler vor allem für besonders kleine Systeme mit minimalem Platz für den CPU-Kühler... [weiterlesen]