Mit dem ASUS ROG Strix XG32UQ haben wir einen weiteren interessanten Gaming-32-Zöller zum Test in der Redaktion. Mit einer maximalen Wiederholfrequenz von 160 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms, soll das Panel bestens für Spieler geeignet sein. Wie sich ASUS' neues Display in der Praxis schlägt, klärt unser Test.

In den letzten Wochen dominierte in unseren Monitor-Tests klar ein Format: 32 Zoll, kombiniert mit der UHD-Auflösung. Meist mit einer maximalen Wiederholfrequenz von 144 Hz - die auch von Next-Gen-Konsolen genutzt werden kann - und übertaktbar auf 160 Hz. Das gilt für den LG UltraGear 32GQ950-B (Test), Acer Predator X32 FP (Test), den Corsair Xeneon 32UHD144 (Test) und den Gigabyte M32UC (Test). Schneller war nur der Samsung Odyssey Neo G8 (Test), der maximal 240 Hz bieten kann und darüber hinaus als einziges Modell ein Curved-Panel besitzt, in diesem Fall mit 1000R. Unterschiede gibt es bei der Panel-Technik, denn Samsung und Gigabyte nutzen VA-Panels, der Rest IPS.

Der ASUS XG32UQ schließt sich der IPS-Fraktion an und bietet ebenfalls die Möglichkeit, auf 160 Hz übertaktet zu werden. Dank HDMI 2.1 ist der 4K-120-Hz-Betrieb an modernen Konsolen genauso möglich wie dank DSC die Kombination aus der maximalen Auflösung und 160 Hz läuft. Darüber hinaus ist das Panel mit einer Reaktionszeit von 1 ms angegeben. Damit nicht genug, gibt es natürlich wieder zahlreiche ROG-typische Features für Gamer.

Gleichzeitig können moderne Monitore oftmals mit einer großen Farbraum-Abdeckung aufwarten. So auch der ASUS XG32UQ, der mit 96 % DCI-P3 angegeben wird, bei sRGB sollen es 130 % sein. Die maximale Helligkeit des Panels soll im SDR-Modus bei 450 cd/m² liegen, der Kontrastumfang IPS-typisch bei 1.000:1. Auch HDR ist mit an Bord, es gibt allerdings nur DisplayHDR 600 mit einer entsprechenden Peak-Helligkeit und einem groben Local-Dimming. Samsung und Acer setzen direkt auf Mini-LED-Backlights, LG zumindest auf DisplayHDR 1000, aber ein konventionelles Backlight.

Preislich gehört der ROG Strix XG32UQ nicht zu den Schnäppchen mit einem Preis von 1.000 Euro im Preisvergleich.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des ASUS ROG Strix XG32UQ gehören:

Kabel: HDMI

Kabel: DisplayPort

Kabel: USB Typ A auf Typ B

externes Netzteil (150 W) + passendes Stromkabel

Spezifikationen des ASUS XG32UQ in der Übersicht Straßenpreis: ca. 1.000 Euro Garantie: 24 Monate Homepage: www.asus.com Diagonale: 32 Zoll Krümmung x Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: IPS-Panel Look up Table: 10 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: SDR: 450 cd/m²

HDR: 600 cd/m² Reaktionszeit: 1 ms Wiederholfrequenz: 160 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1

3x USB 3.0 (1up, 3 down)

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 8,9 kg Abmessungen (B x H x T): 728,18 x (539,78 - 459,78) x 279,93 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 80 mm

Neigung: -5° - 20°

Drehung: -20° - 20° Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: extern Sonstiges: G-Sync Compatible, Software-Steuerung