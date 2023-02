Werbung

Nachdem man bereits die ersten Notebooks mit mobiler GeForce-RTX-40-Grafik seit der letzten Woche vorbestellen konnte, sollen die ersten Geräte mit NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop und GeForce RTX 4080 Laptop ab morgen verfügbar sein. Pünktlich zum Marktstart konnten wir dem neuen mobilen Flaggschiff kräftig auf den Zahn fühlen und dieses in Verbindung mit einem Razer Blade 16 testen. Wie sich NVIDIAs neue GeForce-Generation im Alltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten.

Nachdem die Ada-Lovelace-Architektur bereits im Oktober des vergangenen Jahres im Desktop debütierte und dort vor allem in Sachen Leistung einen ordentlichen Schritt nach vorne machte, kündigte NVIDIA die Chips zu Beginn des Jahres im Rahmen der CES 2023 für den mobilen Sektor an. Man präsentierte gleich fünf verschiedene Ableger, die direkt vom Start weg alle Preis- und Leistungsklassen abdecken sollen. Den Anfang machen zunächst allerdings die beiden schnellsten Modelle, die sich in der letzten Woche vorbestellen ließen und ab morgen offiziell in zahlreichen Geräten namhafter Hersteller – wie Acer, Alienware, MSI oder Dell – ausgeliefert werden. Die kleineren Vertreter folgen in wenigen Wochen.

Gegenüber der Vorgänger-Generation, die über zwei Jahre am Markt Bestand hatte und nach rund zwölf Monaten immerhin um schnellere Ti-Ableger ergänzt wurde, soll die GeForce-RTX-40-Familie vor allem bei der Leistung und der Energieeffizienz neue Maßstäbe setzen und die Messlatte für die Konkurrenz weiter nach oben setzen. NVIDIA sprach zur Präsentation vollmundig von einer dreifach höheren Effizienz sowie einer bis zu vierfachen Leistung in aktuellen Triple-A-Spielen wie Cyberpunk 2077 oder der überarbeiteten Version von The Witcher 3.

Tatsächlich dürften diese Werte mit den zahlreichen neuen Techniken erreicht worden sein, wozu DLSS 3, Tri-Speed Memory Control oder ein Ultra-Low-Voltage-GDDR6-Speicher gehören. Die bekannten Technologien wie Resizable BAR, Dynamic Boost, Battery Boost oder der Whisper Mode gehören natürlich weiterhin zum Standard-Repertoire der neuen Mobile-Chips.

Um den Performance-Schritt gleich deutlich zu machen, wird das neue Line-Up erstmals im Notebook von einem 90er-Modell angeführt. Mit 9.728 Shadereinheiten und einem 16 GB großen GDDR6-Videospeicher, welcher obendrein über ein 256-Bit-Interface angebunden ist, soll die NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop das Feld anführen und mobiles 4K-Gaming bei mehr als 60 Bildern pro Sekunde salonfähig machen. Darunter positioniert sich mit 7.424 Rechenkernen und einem 12 GB großen VRAM mit 192 Bit die GeForce RTX 4080 Laptop.

Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann die GeForce RTX 4050, RTX 4060 und die GeForce RTX 4070 Laptop folgen, die allesamt bei der Zahl der Rechenwerke und dem Speicherausbau weiter reduziert werden und bei 2.560 CUDA-Kernen sowie 6 GB GDDR6 mit 96 Bit im kleinsten Modell enden.

Je nach Ableger werden die neuen Chips weiterhin mit bis zu 150 W konfiguriert, wobei sie teilweise bis zu 25 W über den dynamischen Boost aufschalten dürfen und nach unten hin offener von den Partnern spezifiziert werden können. Die sparsamen Max-Q-Modelle und die neuen Einsteigerkarten lassen sich auf bis zu 80, 60 oder gar 35 W herunterskalieren, um auch besonders schlanke Geräteklassen zu ermöglichen.

Gegenüberstellung der GPUs Modell GeForce RTX 4090 Laptop GeForce RTX 4080 Laptop GeForce RTX 4070 Laptop GeForce RTX 4060 Laptop GeForce RTX 4050 Laptop Architektur Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace FP32-ALUs 9.728 7.424 4.608 3.072 2.560 INT32-ALUs 4.864 3.712 2.304 1.536 1.280 SMs 76 58 36 24 20 Tensor Cores 304 232 144 96 80 RT Cores 76 58 36 24 20 Boost-Takt 1.455 - 2.040 MHz 1.350 - 2.280 MHz 1.230 - 2.175 MHz 1.470 - 2.370 MHz 1.605 - 2.370 MHz Speicherkapazität 16 GB 12 GB 8 GB 8 GB 6 GB Speichertyp GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Speicherinterface 256 Bit 192 Bit 128 Bit 128 Bit 96 Bit TDP 80 - 150 W 60 - 150 W 35 - 115 W 35 - 115 W 35 - 115 W

Das alles wird jedoch seinen Preis haben: Die ersten Flaggschiff-Notebooks mit GeForce RTX 4080 und GeForce RTX 4090 Laptop sollen ab dem 8. Februar ab rund 2.000 Euro starten, entsprechend gut ausgestattete Geräte kratzen allerdings an der 5.000- oder gar 6.000-Euro-Marke. Die kleineren Ableger werden voraussichtlich ab dem 22. Februar folgen und dann bei rund 999 Euro starten.

Wie sich die neue NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop im Praxis- und Spielealltag schlägt, das durften wir in den letzten fünf Tagen in einem Razer Blade 16 mit Intel Core i9-13950HX, 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher und 2 TB NVMe-SSD sowie einem hochauflösenden und umschaltbaren UHD+-Panel ausprobieren.