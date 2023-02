Werbung

Ohne Frage schnell, aber am Ende doch etwas ernüchternd, das war das Fazit zum Core i5-13400F (Test). Mit den 65-W-Modellen der Ryzen-7000-Serie bekommt Intels Mittelklasse aber auch kräftige Konkurrenz geboten. Doch wie schlagen sich die weiteren Modelle? Diese Fragen wollen wir in anhand des Core i3-13100F und Core i5-13500 klären.

Wer sich über die K-Modelle genauer informieren möchte, dem legen wir den Test des Core i9-13900K und Core i5-13600K sowie den nachgereichten Test des Core i7-13700K nahe. Dort findet ihr auch die Details zur Raptor-Cove-Architektur sowie dem Verbesserungen in der Fertigung, die es Intel beim Core i9-13900KS ermöglichen auf einzelnen Kernen bis zu 6 GHz zu takten.

Mit der Ryzen-7000-Serie haben wir die Konkurrenz der nun im Test befindlichen Prozessoren bereits angesprochen. Testen konnten wir bislang aber nur den Ryzen 9 7900 (Test). Die weiteren Modelle sollen uns aber auch noch zur Verfügung gestellt werden.

Doch auch wenn der Core i3-13100F und Core i5-13500 der 13. Core-Generation angehören, bedeutet dies nicht, dass alle auch wie die K-Modelle auf dem Raptor-Lake-Design mit Raptor-Cove-Architektur basieren. Intel hat bisher keinen zweiten Desktop-Chip gefertigt und verwendet zwar einige Non-K-Modelle des Raptor-Lake-Stepping (B0) mit maximal acht Performance- und sechzehn Efficiency-Kernen, einige Modelle werden aber das C0-Stepping von Alder Lake verwenden – darunter der Core i5-13500. Der nun von uns getestete Core i3-13100F verwendet sogar das Alder-Lake-H0-Stepping.

Kommt es dazu, dass ein Chip, und der bereits getestete Core i5-13400 ist ein solcher, beide Designs verwenden kann, dann sind die Raptor-Lake-Chips hinsichtlich des Caches so beschnitten, dass sie mit den Alder-Lake-Chips identisch sind. Auf der anderen Seite werden die Alder-Lake-Chips so getaktet, dass sie auf Niveau der Raptor-Lake-Chips kommen. Hinsichtlich der Leistung soll es so keinerlei Unterschiede geben.

Der CPU-Z-Screenshot klärt über das Stepping und die jeweils verwendete Basis auf: Der Core i3-13100F wird hier klar als H0-Stepping (Alder Lake) deklariert und dies gilt in Form des C0-Steppings auch für den Core i5-13500.

Die gesamte Produktpalette der Desktop-Modelle (ohne spezielle Varianten) in der 13. Core-Generation sieht wie folgt aus:

Gegenüberstellung der Prozessoren Kerne Stepping L3-Cache L2-Cache TVB Boost 3.0 Boost-Takt Basis-Takt Base Power Turbo Power Preis Core i9-13900KS 8P+16E Raptor Lake B0 36 MB 32 MB 6,0 GHz 5,7 GHz 5,4 / 4,3 GHz 3,0 / 2,2 GHz 150 W 253 W 750 Euro Core i9-13900K 8P+16E Raptor Lake B0 36 MB 32 MB 5,8 GHz 5,7 GHz 5,4 / 4,3 GHz 3,0 / 2,2 GHz 125 W 253 W 620 Euro Core i9-13900 8P+16E Raptor Lake B0 36 MB 32 MB - - 5,6 / 4,2 GHz 2,0 GHz 65 W 219 W 610 Euro Core i7-13700K 8P+8E Raptor Lake B0 30 MB 24 MB - 5,4 GHz 5,3 / 4,2 GHz 3,4 / 2,5 GHz 125 W 253 W 450 Euro Core i7-13700 8P+8E Raptor Lake B0 30 MB 24 MB - - 5,2 / 4,1 GHz 2,1 GHz 65 W 219 W 425 Euro Core i5-13600K 6P+8E Raptor Lake B0 24 MB 20 MB - - 5,1 / 3,9 GHz 3,5 / 2,6 GHz 125 W 181 W 340 Euro Core i5-13600 6P+8E

Alder Lake C0 24 MB 11,5 MB - - 5,0 / 3,7 GHz 2,7 GHz 65 W 154 W - Core i5-13500 6P+8E Alder Lake C0 24 MB 11,5 MB - - 4,8 / 3,5 GHz 2,5 GHz 65 W 154 W 260 Euro Core i5-13400F 6P+4E Raptor Lake B0 / Alder Lake C0 20 MB 9,5 MB - - 4,6 / 3,3 GHz 2,5 GHz 65 W 154 W 225 Euro Core i3-13100F 4P+0E Alder Lake H0 12 MB 5 MB - - 4,5 / 3,3 GHz - 59 W 89 W 130 Euro

Zwischen den Standard- und F-Modellen ohne integrierte Grafikeinheit gibt es noch kleinere Unterschiede in den Power-Limits. Alle Informationen zu den einzelnen Modellen sind in der Ark-Datenbank bei Intel zu finden.

Der nun von uns getestete Core i5-13500 bietet im Vergleich zum Vorgänger Core i5-12500 vor allem acht Efficiency-Kerne, die bisher bei diesem Modell nicht vorhanden waren. Auch beim Takt gibt es ein paar Aufschläge, die aber wohl weniger eine Rolle spielen. Es bleibt bei sechs Performance-Kernen.

Beim Core i3-13100 tut sich weniger im Vergleich zum Vorgänger. Auf Efficiency-Kerne verzichtet auch das neue Modell und bei beiden vorhanden sind vier Performance-Kerne. Eine Zugabe aber gibt es auch hier beim Takt.

Direkte Gegenüberstellung der Modelle

Core i3-12100F Core i3-13100F Core i5-12500 Core i5-13500 Performance-Kerne 4 4 6 6 Efficieny-Kerne 0 0 0 8 Threads insgesamt 8 8 12 20 Max Turbo 3.0 4,3 GHz 4,5 GHz 4,6 GHz 4,8 GHz P-Kerne Max-Turbo-Takt 4,3 GHz 4,5 GHz 4,6 GHz 4,8 GHz P-Kerne Basis-Takt 3,3 GHz 3,4 GHz 2,5 Ghz 3,0 GHz E-Kerne Max-Turbo-Takt - - - 3,5 GHz E-Kerne Basis-Takt - - - 1,8 GHz PL1 58 W 58 W 65 W 65 W PL2 89 W 89 W 117 W 154 W

Bevor wir zu den ersten Benchmark-Ergebnissen kommen ein paar Worte zum Test-Verfahren bzw. den Vorbedingungen in Hinblick auf die Power-Limits. Den Core i3-13100F und Core i5-13500 haben wir zunächst mit den von Intel vorgegebenen Power-Limits von 58/89 W für den Core i3-13100F und 65/154 W für den Core i5-13500 getestet. Für beide Modelle haben wir auch alle Limits entfernt und ihnen zudem schnellen DDR5-6400 zur Seite gestellt. Beim Core i3-13100F braucht es die Öffnung der Power-Limits jedoch nicht, weil er das ihm gebotene Potential dann einfach nicht nutzen kann. Beim Core i5-13500 sieht dies schon anders aus. Daher haben wir bei diesem auch alle Multi-Threaded-Benchmarks entsprechend in zweifacher Ausführung, während dies beim Core i3-13100F nur der Fall ist, wenn der schnellere Speicher hier relevant wird.