Von QNAP hatten wir über die letzten Jahre vielfältige NAS-Lösungen im Test. Die wohl beliebteste NAS-Reihe für kleine und mittlere Unternehmen hat jetzt ein bedeutendes Update bekommen. Die TS-x64 können jetzt auf neue Prozessoren und schnellere Netzwerkanschlüsse zugreifen. Aber nicht nur für Profis und Firmen sind die NAS empfehlenswert: Auch Privatanwender, die mit großen Datenmengen arbeiten, kommen bei den neuen Geräten voll auf ihre Kosten. Die neue Serie umfasst insgesamt drei Geräte mit zwei (TS-264), vier (TS-464) und neuerdings auch sechs (TS-664) Laufwerksschächten. Damit wird für jeden eine passende Lösung geboten.

Die wichtigste Neuerung bei den neuen TS-x64-Modellen stellt der verbaute Prozessor dar. Anstelle des Intel Celeron N4505 mit zwei Kernen und zwei Threads kommt nun ein aktueller Intel Celeron N5095 zum Einsatz. Die Anzahl der Kerne hat sich auf vier verdoppelt, sodass auch vier Threads gleichzeitig abgearbeitet werden können. Gerade bei aufwendigen Anwendungen kann der neue Prozessor seine Stärken ausspielen, denn von nun an stehen vier Prozessor-Kerne zur Verfügung, die jeweils mit einem Turbotakt von bis zu 2,9 GHz aufwarten können. Dieser findet auch im Modell TS-664 Verwendung.

Bei der TS-264 verdoppelt sich gegenüber dem Vorgänger-Modell auch die Kapazität des Arbeitsspeichers von 4 GB auf 8 GB. Bei den Modellen TS-464 und TS-664 gibt es jeweils zwei Ausführungen. Bei den Modellen TS-464-4G und TS-664-4G ist der Arbeitsspeicher in Form von einem 4 GB-SO-DIMM-Modul ausbaufähig, auf bis zu 16 GB. Die Modelle TS-464-8G und TS-664-8G kommen ab Werk mit einem fixen, 8 GB fassenden Arbeitsspeicher.

Die neuen NAS-Geräte besitzen alle einen HDMI-Ausgang. Da die verbauten Intel-Prozessoren über eine Intel-UHD-Graphics verfügen, wird eine Dual-Channel Hardwaredekodierung und Echtzeittranskodierung unterstützt, so kann nicht nur die Oberfläche des Betriebssystems ausgegeben werden, sondern das NAS auch direkt als Mediacenter im Wohnzimmer genutzt werden.

Besonders flexibel ist die die TS-x64-Reihe von QNAP durch den vorhandenen PCIe-Gen3-x2-Steckplatz. Je nach Anwendungsfall können die NAS-Systeme also ideal erweitert werden. Entweder es werden zusätzliche Netzwerkanschlüsse installiert, die mit bis zu 10 GBit/s arbeiten und damit auch für anspruchsvollste Workloads optimal geeignet sind. Sieht es mit einer Kabelanbindung schwierig aus, kann auch eine WiFi-6-Netzwerkkarte verbaut werden. Da alle drei Modelle bereits ab Werk über zwei 2,5-Gbit/s-Ethernet-Anschlüsse verfügen, mit welchen die Leistung aktueller Helium-Festplatten ideal genutzt werden kann, bietet es sich an, über den Tellerrand zu schauen. So kann QNAPs EDGE-TPU für KI-Bilderkennung verbauten werden, was bei speziellen Anwendungsfällen immense Performance-Vorteile bringt.

Mit bereits zwei integrierten M.2 2280 PCIe Gen3 x1 Anschlüssen lassen sich zusätzliche NVME-SSDs verbauen und wahlweise als Cache oder Speicherplatz nutzen, ohne eine zusätzliche Erweiterungskarte erwerben zu müssen. So bleibt die Erweiterungsschnittstelle frei und flexibel für jede Anforderung.

Es zeigt sich also: Hardware-seitig bietet QNAP mit TS-262, TS-464 und TS-664 hervorragend aufgestellte NAS-Lösungen, deren Leistung und Flexibilität weit über das hinausgeht, was in ihrer Preisklasse üblich ist.

QNAP QTS bietet grenzenlose Möglichkeiten

Damit eine NAS-Lösung überzeugen kann, muss aber nicht nur die Hardware passen, auch dem Software-Ökosystem kommt eine zentrale Rolle zu. QNAP ist mit seinem aktuellen Betriebssystem QTS breit aufgestellt und bietet für nahezu jeden Einsatzzweck eine passende Lösung an.

In Verbindung mit den Sicherungs- und Wiederherstellungslösungen von QNAP lassen sich die neuen TS-x64-Modelle als vielseitige Sicherungslösung verwenden. Ob mit Hybrid Backup Sync, Hyper Data Protector, Boxafe, VJBOD Cloud oder den anderen Applikationen, lässt sich für jeden Anwendungsfall die richtige Sicherungslösung wählen. Egal ob ein Windows- oder Mac-System auf ein NAS gesichert, oder ein Netzwerkspeicher mit der Cloud synchronisiert werden soll, QNAP bietet verschiedene Applikationen direkt in seinem App Center.

Mit QVR-Elite lassen sich die QNAP-NAS-Geräte auch als zentraler Anlaufort für eine Video-Überwachung betreiben. Auf Basis der Abonnement-basierten Applikation lassen sich IP-Kameras als hochmoderne, intelligente Überwachungseinrichtungen nutzen. Mit bis zu 192 Kanälen (2 Kanäle sind kostenlos enthalten) lassen sich auch sehr große Objekte nahtlos überwachen.

QNAP bietet innerhalb des QTS-Betriebssystems viele weitere Applikationen, wie z.B. Qsync, mit denen sich Inhalte von vielen verschiedenen Geräten oder Cloud-Diensten synchronisieren lassen. Mit Qfiling können diese automatisch geordnet und bei Bedarf auch bearbeitet werden. Selbst bei geordneten Ablagen kann es manchmal geboten sein, eine Datei mit einem bestimmten Inhalt schnell zu finden. Für diese Aufgabe gibt es Qsirch, eine Volltextsuchapplikation. Qsirch kann dabei nicht nur nach Dateinamen recherchieren, sie durchsucht auch Inhalte und Metadaten. Zusammen mit anderen Applikationen aus dem QNAP-Appstore und für Android und iOS bieten sich Lösungen für jedes Problem.

Insgesamt stellen sich die neuen NAS-System von QNAP als gelungenes Allround-Paket mit großen Ausbaufähigkeiten dar.

Technische Daten:

Hersteller QNAP QNAP QNAP Model TS-264 TS-464 TS-664 Prozessor Intel Celeron N5095 Intel Celeron N5095 Intel Celeron N5095 RAM 8 GB

8 GB 8 GB Speicher 2x 3,5 Zoll/2,5 Zoll

2x M.2 2280 4x 3,5 Zoll/2,5 Zoll

2x M.2 2280 6x 3,5 Zoll/2,5 Zoll

2x M.2 2280 Ethernet 2x 2,5 GBase-T

2x 2,5 GBase-T 2x 2,5 GBase-T Maße (HxBxT) 168 × 105 × 226 mm

170 x 168 x 226 mm 235 x 168 x 226 mm Gewicht 1,55 kg 2,26 kg 2,9 kg Preis ca. 560 Euro ca. 590 Euro ca. 690 Euro

Die QNAP TurboStations sind bereits erhältlich und es folgt eine Übersicht der aktuellen Angebote.

Preise und Verfügbarkeit QNAP TS-264-8G Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 558,11 EUR Zeigen >>

Preise und Verfügbarkeit QNAP TS-464-4G Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 551,99 EUR Zeigen >>

Preise und Verfügbarkeit QNAP TS-664-4G Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 693,98 EUR Zeigen >>

