Nach zwei Tests mit X670E-Mainboards von ASUS folgt nun eine X670-Platine aus dem Hause Gigabyte, die sich gegen die anderen beiden Modelle behaupten muss. Die Rede ist vom X670 AORUS Elite AX, das zu den günstigeren Vertretern gehört, auch wenn es in den aktuellen Zeiten eher schwierig ist, von dem Begriff "günstig" Gebrauch zu machen. In diesem Test schauen wir uns die Platine genauer an.

Das Gigabyte X670 AORUS Elite AX wird derzeit ab einem Preis von etwa 290 Euro gehandelt und gehört damit zu den "günstigeren" X670-Vertretern. Anhand des fehlenden "E"-Zusatzes wird verdeutlicht, dass Gigabytes Platine zwar PCIe 5.0 unterstützt, allerdings in diesem Fall nur auf einem M.2-M-Key-Steckplatz. Drei weitere M.2-Anschlüsse mit PCIe-4.0-x4-Anbindung sind auch noch mit an Bord. Fehlen dürfen natürlich auch einige USB-Anschlüsse nicht. Die Art und Anzahl werden wir uns natürlich anschauen.

Passend zum aktuellen Thema mit den Verbindungsabbrüchen in Verbindung mit den Intel-I225/I226-V-Netzwerk-Controllern setzt Gigabyte an dieser Stelle auf einen Realtek-Chip. Alternativ ist auch WiFi 6E vorhanden. Auch etwas Onboard-Komfort bietet die Platine an. Ob diese Platine eine gute Investition darstellt, wird sich am Ende dieses Tests herausstellen.

Beim X670 AORUS Elite AX setzt Gigabyte auf das klassische ATX-Format. Das schwarze PCB besteht dabei aus acht Schichten. Generell ist die Platine inklusive Kühler sehr dunkel gehalten. Doch einzelne, silberne Akzente hinterlassen insgesamt einen hochwertigen Eindruck.

Die technischen Eigenschaften

Das Gigabyte X670 AORUS Elite AX wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Bezeichnung Gigabyte

X670 AORUS Elite AX Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA AM5 (für Ryzen 7000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

VRM-Ausstattung 20 Stück (16+2+2)

16x Infineon TDA21472 (VCore, 70A)

2x OnSemi NCP303160 (SoC, 60A)

2x Renesas ISL99390 (Misc, 90A)

Preis

ab 284 Euro Webseite Gigabyte X670 AORUS Elite AX

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung AMD X670 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 6.666 MHz (1DPC) Speicherausbau max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 4.0 x16 (x16) über CPU

1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD X670

1x PCIe 3.0 x16 (x2) über AMD X670

Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über AMD X670

1x M.2 M-Key mit PCIe 5.0 x4 über CPU

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU

2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über AMD X670 USB CPU: 2x USB 3.2 Gen2 (2x extern), 2x USB 3.2 Gen1 (2x extern)

Chipsatz: 2x USB 3.2 Gen2x2 (1 extern, 1x intern), 8x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 4x intern), 4x USB 2.0 (4x intern)

Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1 (Output)

WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über AMD WiFi-6E RZ616 (MediaTek MT7922A22M), Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2 Thunderbolt - LAN 1x Realtek RTL8125BG 2,5-GBit/s-LAN

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC897 Codec

3x 3,5 mm Audio-Jacks

LED-Beleuchtung 2x 4-Pin RGB-Header

2x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

3x 4-Pin System-FAN-Header

Onboard-Komfort Status-LEDs, Power-Button (intern), Reset-Button (intern), Flash-BIOS-Button (extern), Clear-CMOS-Button (intern) Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Quick-Start-Guide

zwei SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

ein M.2-Abstandshalter und eine M.2-Schraube

G-Connector

AORUS-Sticker

Viel liegt dem Mainboard an Zubehör nicht bei. Lediglich ein Quick-Start-Guide, dazu zwei SATA-Kabel, etwas M.2-Zubehör, der G-Connector, ein AORUS-Sticker sowie die WLAN-Antenne liegen bei.