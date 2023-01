Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir stellten mit dem Thermaltake Ceres 500 TG ARGB nicht nur ein farbenfrohes Gehäuse auf den Prüfstand, sondern mit dem NZXT H9 Elite auch ein echtes Showcase der Oberklasse. Aber auch der Intel Core i5-13400F, die EVGA X12, der AMD Ryzen 9 7900 und das ASUS ROG Strix X670E-F Gaming WiFi standen in dieser Woche bei uns auf dem Prüfstand. Highlight dieser Tage dürfte außerdem unser Test zum Samsung Odyssey Neo G8 gewesen sein.

Donnerstag, 05.01.2023: Thermaltake Ceres 500 TG ARGB im Test

Thermaltake präsentiert zur CES eine ganz neue Gehäuseserie: Die Airflow-optimierte Ceres-Serie. Wir konnten direkt zum Launch den Midi-Tower Ceres 500 TG ARGB testen und zudem auch mit dem optionalen LCD Panel Kit aufwerten... [weiterlesen]

Freitag, 06.01.2023: Der Intel Core i5-13400F im Test

Nach der Vorstellung vor wenigen Tagen und der sofortigen Verfügbarkeit schauen wir uns heute den ersten Prozessor der Raptor-Lake-Generation ohne K-Zusatz an. Der Core i5-13400F bietet dabei sechs Performance- und vier Efficiency-Kerne. Die TDP ist mit 65 W deutlich niedriger angelegt als bei den K-Modellen. Was ein solcher Prozessor dennoch zu bieten hat und ob er sich beispielsweise als günstiger Gaming-Prozessor eignet, schauen wir uns im Rahmen des Artikels an... [weiterlesen]

Sonntag, 08.01.2023: EVGA X12 im Test

EVGA hat mit der X12 eine symmetrische Gaming-Maus veröffentlicht, die mit einem der aktuellsten Sensoren, dem PixArt 3389, ausgestattet ist. Somit reiht sie sich sehr gut in das aktuelle Produktportfolio von EVGA im Bereich der Mäuse ein. Wie gut die EVGA X12 ist, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Montag, 09.01.2023: AMD Ryzen 9 7900 im Test

In der vergangenen Woche stellte AMD nicht nur die X3D-Modelle der Ryzen-7000-Serie vor, sondern außerdem die Non-X-Varianten mit einer TDP von 65 W. Mit den ersten AM5-Prozessoren, bzw. den X-Modellen hob AMD die TDP auf bis zu 170 W an. Die sparsamere 65-W-Serie wurde bislang mit der Vorgänger-Generation abgedeckt, da AMD zunächst einmal den Desktop-Markt bedienen wollte und beachtliche Stückzahlen der Chips auf die Server-Sparte fallen sollten. In Form des Ryzen 9 7900 haben wir uns eines der neuen Modelle angeschaut... [weiterlesen]

Dienstag, 10.01.2023: Samsung Odyssey Neo G8 im Test

Samsung konnte mit seiner Odyssey-Reihe große Erfolge feiern. Die Odyssey-Neo-Modelle versprechen die Messlatte noch einmal ein Stück nach oben zu verschieben und warten mit einem Mini-LED-Panel und einer maximalen Helligkeit von 2.000 cd/m² auf. Für Gamer werden eine maximale Wiederholfrequenz von 240 Hz und ein Curved-Panel mit 1.000 mm geboten. Ob das 32-Zoll-Modell auch in der Praxis punkten kann, klärt unser Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 11.01.2023: ASUS ROG Strix X670E-F Gaming WiFi im Test

Der letzte Mainboard-Test liegt nun schon eine ganze Weile zurück. Da wird es Zeit, dass wir die Mainboard-Neuheiten genauer unter die Lupe nehmen. Beginnen werden wir mit dem ROG Strix X670E-F Gaming WiFi aus dem Hause ASUS, das sich in der oberen Mittelklasse tummelt und ein guter Begleiter für AMDs Ryzen-7000-Prozessoren sein könnte... [weiterlesen]

Donnerstag, 12.01.2023: NZXT H9 Elite im Test

Das NZXT H9 Elite wird das neue Top-Modell von NZXTs H-Serie. Mit seinen beiden nebeneinander angeordneten Kammern und drei Glasflächen soll es die Hardware besonders gut in Szene setzen. Auch die drei vormontierten A-RGB-Lüfter zeigen sich an prominenter Stelle. Für unseren Test rüsten wir das H9 Elite aber sogar auf neun A-RGB-Lüfter auf... [weiterlesen]