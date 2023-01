Werbung

Auch während der letzten Woche des Jahres 2022 gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur der Razer Kunai Chroma kräftig auf den Zahn gefühlt oder die Cooler Master MasterAir MA824 Stealth 30th Anniversary Edition getestet, sondern auch das Huawei MateBook X Pro 2022, die Anker GaNPrime 767 Power Station und das Corsair HX1000i (2022) auf den Prüfstand gestellt. Aber auch die Solidigm P44 Pro stand in diesen Tagen bei uns auf dem Testprogramm.

Mittwoch, 21.12.2022: Razer Kunai Chroma 120mm und 140mm im Test

Mit den Kunai Chroma-Lüftern bietet Razer eigene Lüfter an. Ein besonderer Hingucker soll die integrierte Chroma-RGB-Beleuchtung sein. Mit breiten Drehzahlbereichen lassen Kunai Chroma 120mm und 140mm aber auch auf hohe Kühlleistung hoffen... [weiterlesen]

Freitag, 23.12.2022: Cooler Master MasterAir MA824 Stealth 30th Anniversary Edition im Test

Bei Cooler Master wird großes Jubiläum gefeiert. Und zu seinem 30-jährigen Bestehen gönnt der Hersteller sich einige besondere Produkte. Im Kühlungsbereich sticht der extreme Cooler Master MasterAir MA824 Stealth 30th Anniversary Edition heraus... [weiterlesen]

Montag, 26.12.2022: Huawei MateBook X Pro 2022 im Test

In den vergangenen Jahren war das Huawei MateBook X Pro eines der besten Windows-Ultrabooks und wurde von uns gerne mit dem Excellent-Hardware-Award ausgezeichnet. Zur IFA 2022 im September kündigte der Hersteller die neueste Iteration mit neuem Gehäuse, einem größeren Bildschirm und neuester Technik an. Wie sich das aktuelle Spitzenmodell des Herstellers schlägt, erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben dem fast 2.000 Euro teuren Ultrabook gehörig auf den Zahn gefühlt... [weiterlesen]

Dienstag, 27.12.2022: Anker GaNPrime 767 Power Station angetestet

Wer auch mit stromfressenderen Verbrauchern etwas länger unabhängig vom Stromnetz sein will, wird mit der von uns kürzlich getesteten Bluetti EB70 wenig anfangen können. Etwas mehr Power darf es sicherlich sein, wenn man nicht nur einen Laptop und seine mobilen Geräte aufladen möchte, sondern vielleicht während eines Stromausfalls auch einen ganzen PC oder Kühlschrank am Laufen halten möchte. Ankers aktuelles Topmodell, das Anker PowerHouse 767 spielt da mit einer Kapazität von 2048 Wh und 2.300 W in einer etwas höheren Liga... [weiterlesen]

Mittwoch, 28.12.2022: Corsair HX1000i (2022) im Test

Corsair hat vor kurzem einer weiteren bekannten Netzteil-Serie ein Update verpasst, und zwar der im oberen Mittelklasse-Bereich angesiedelten HXi-Serie. Die neuen HXi-Modelle führen die Tradition fort und verfügen wieder über eine digitale Schnittstelle, mit der sie sich in Corsairs iCUE-System einbinden lassen. Mit 80 PLUS Platinum, einem leisen Betrieb und gewohnter Corsair-Qualität sind die HXi 2022 insgesamt gut aufgestellt. Wir haben uns das neue HX1000i daher einmal näher angeschaut... [weiterlesen]

Freitag, 30.12.2022: Solidigm P44 Pro im Test

Mit der Solidigm P44 Pro betritt ein Debütant unseren Testparcours. Zumindest indirekt. Tatsächlich steckt unter dem noch relativ unbekannten Namen niemand geringeres als Speicherspezialist SK Hynix, der wiederum die Tochtergesellschaft Solidigm im Zuge der Übernahme der Speichersparte von Intel gründete. Was also wirklich hinter der P44 Pro steckt und ob damit ein neuer HighEnd-Hersteller die Top-Modelle von Samsung, Western Digital und Crucial angreift, klären wir mit unserem Testparcours... [weiterlesen]

Samstag, 31.12.2022: Teamgroup T-Force Vulcan α DDR5-6000 im Test

Die aktuelle Ryzen-7000-Serie bzw. die entsprechenden Prozessoren haben einen integrierten Speichercontroller, der DDR5 mit 5.200 MT/s unterstützt. Aber auch diese Prozessoren profitieren von höheren Durchsatzraten und geringeren Timings. Hinzu kommt, dass mit den EXPO-Profilen nun eine einfache Möglichkeit besteht, die höheren Settings einzustellen. Wir schauen uns heute die Teamgroup T-Force Vulcan α DDR5-6000 an und vergleichen sie mit einem DDR5-6000-Kit von Corsair... [weiterlesen]