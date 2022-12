Werbung

Bei Cooler Master wird großes Jubiläum gefeiert. Und zu seinem 30-jährigen Bestehen gönnt der Hersteller sich einige besondere Produkte. Im Kühlungsbereich sticht der extreme Cooler Master MasterAir MA824 Stealth 30th Anniversary Edition heraus.

Diesen Kühler hat Cooler Master als wuchtiges Dual-Tower-Modell mit zwei Lüftern entwickelt. Zwischen den beiden Kühltürmen sitzt ein großer 135-mm-Lüfter. Außen wird hingegen ein auffälliger 30th Anniversary 120mm Mobius-Lüfter mit bunten Lüfterecken und A-RGB-Beleuchtung platziert. Auf der Metallabdeckung des Kühlers zeigt sich zudem ein spezieller Siebdruck zum 30-jährigen Jubiläum.

Neben der Optik soll aber vor allem auch die Kühlleistung im Fokus stehen. Schon der grundlegende Aufbau des Kühlers lässt auf eine hohe Performance hoffen. Cooler Master bewirbt daneben auch die acht "supraleitenden Composite-Heatpipes" und den "nahtlos kontaktierten Kupfersockel" als Performance-Features. Eingesetzt werden kann der MasterAir MA824 Stealth 30th Anniversary Edition sowohl auf den AMD-Sockeln AM4 und AM5 als auch auf den Intel-Sockeln LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155 und LGA1156.

Kaufinteressenten müssen wir allerdings erst einmal enttäuschen: Laut Cooler Master wird es den MasterAir MA824 Stealth 30th Anniversary Edition voraussichtlich nur begrenzt in China und in der Asien-Pazifik-Region geben. Für den europäischen Markt hatte man zwar bereits eine UVP von 99,99 Euro geplant, aktuell ist hier aber kein Verkauf absehbar. Allerdings soll hierzulande im März 2023 ein regulärer Master MasterAir MA824 Stealth auf den Markt kommen. Ihm wird die spezielle Jubiläumsoptik fehlen und der A-RGB-Mobius-Lüfter soll zudem durch ein unbeleuchtetes Exemplar ersetzt werden. Die 30th Anniversary Edition verspricht nun also immerhin einen Vorab-Eindruck davon, was man sich vom regulären MasterAir MA824 Stealth erwarten darf.

Der Lieferumfang fällt relativ umfangreich aus. Cooler Master legt Anleitung, Garantiehinweise und ein Juliläumsanschreiben genauso bei wie Montagematerial, einen Y-PWM-Adapter und eine Dosierspritze mit der Wärmeleitpaste MasterGel Pro V2. Auch ein einfacher Kreuzschlitzschraubendreher für die Kühlermontage gehört zum Zubehör.