Werbung

Cooler Master ist eine der etablierten Größen im Komponentenbereich – und zwar so etabliert, dass man bereits 30-jähriges Bestehen feiert. Zum Jubiläum legt man gleich eine ganze Reihe von Produkten als 30. Anniversary Edition auf.

Nimmt man es ganz genau, so sind es noch einige Tage bis zum runden Geburtstag. Exakt am 17. November 1992 begann die Geschichte von Cooler Master. Gegründet als Anbieter von Kühllösungen, hat sich Cooler Master zu einem immer breiter aufgestellten Unternehmen im PC-Bereich entwickelt. Neben Gehäusen, Netzteilen und Eingabegeräten kamen zuletzt Produkte wie Monitore, Stühle und Schreibtische dazu. Cooler Master selbst strebt an, von einem Anbieter von PC-Komponenten zu einer "Tech-Lifestyle-Marke" zu werden.

Das Jubiläum soll nun mit speziellen Jubiläumsprodukten gefeiert werden. Die limitierten 30th-Anniversary-Edition-Versionen gibt es sowohl von bekannten als auch von neuen Produkten. Sie sollen allesamt besonders gestaltet sein. Zum Teil nutzt Cooler Master dafür die Farben Milestone Bronze oder Glitch Purple oder ein Design mit Anspielungen auf besondere Produkte aus der eigenen Vergangenheit. Die Jubiläumsprodukte decken alle möglichen Produktkategorien ab.

Als Gehäuse wird so das Cosmos Infinity 30th Anniversary Edition aufgelegt. Es ist ein umgestaltetes Cosmos C700M mit hochwertigen Materialien und einem Chamäleon-Farbschema. Cooler Master wird das Gehäuse separat anbieten, zudem dient es in Kombination mit weiteren Jubiläumsprodukten als Grundlage für ein CMODX-Komplettsystem. Im Bereich Kühlung legt man mit der AiO-Kühlung PL360 Flux 30th Anniversary Edition, dem Luftkühler MA824 Stealth 30th Anniversary Edition, dem Lüfter Mobius 120P ARGB 30th Anniversary Edition und dem Notebook-Kühler ErgoStand Air 30th Anniversary Edition gleich vier ganz unterschiedliche Produkte auf.

Die Netzteilsparte steuert das 1.300-W-Netzteil V1300 Platinum 30th Anniversary Edition bei. An Eingabegeräten hat Cooler Master die Tastatur MK72130th Anniversary Edition und die Maus MM712 30th Anniversary Edition sowie ergänzend das Mauspad MP511 XL 30th Anniversary Edition aufgelegt. Schließlich gibt es mit dem GM27-FQS ARGB 30th Anniversary Edition auch einen Monitor und mit Hybrid 1 30th Anniversary Edition und GD120 ARGB 30th Anniversary Edition Gaming-Möbel zum Jubiläum.

Käufer eines 30th Anniversary Edition-Produkts können es registrieren und damit möglicherweise einen Jubiläumsgutschein oder einen Cooler Master Orb-X in der limitierten 30th Anniversary Edition in der Farbe Glitch Purple gewinnen – also eine spezielle, immersive Workstationlösung.