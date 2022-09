Huawei Matebook X Pro 2022: Mit Alder Lake und neuer Oberfläche

Zur IFA hat Huawei die überarbeitete Version seines Matebook Pro X mitgebracht. Das kompakte 14-Zoll-Gerät wird es in zwei Varianten geben. Die Premium-Version setzt auf ein dunkelblaues Magnesium-Gehäuse, das mit 1,26 kg angenehm leicht für ein aktuelles 14-Zoll-Gerät ausfällt. Dank einer neuen Oberflächenbeschichtung bietet das Modell eine sehr angenehme Haptik, während Fingerabdrücke nicht zu erkennen sind. Die normale Version wird es in der Farbe Space Grey geben und aus Aluminium gefertigt. So steigt das Gewicht auf 1,38 kg.

Unter der Haube sitzt nun ein Intel Core-Prozessor der 12. Generation, genauer gesagt ein Core i7-1260P. Dieser setzt auf acht Effizienz- und vier Performance-Kerne und geht maximal mit 4,7 GHz ans Werk. Als Grafikeinheit gibt es eine Intel Iris Xe. Weiterhin stehen 16 GB an Arbeitsspeicher und maximal eine 1 TB fassende PCIe-SSD zur Verfügung.

Das 14 Zoll große Display besitzt das 3:2-Format, gegenüber den bei Notebooks üblichen 16:9-Panels wird also zusätzlicher Platz in der Höhe geboten. Die Auflösung des Touch-Panels beträgt 3.120 x 2.080 Bildpunkte, sodass einer gestochen scharfen Darstellung nichts im Wege steht. Der DCI-P3-Farbraum soll vollständig abgedeckt werden, während das DeltaE mit <1 spezifiziert wird. Mit 90 Hz wird gegenüber den üblichen 60 Hz eine leicht erhöhte Wiederholfrequenz geboten.

In dem 15,6 mm hohen Gehäuse wurde ein 60 Wh starker Akku verbaut - Angaben zur Akkuklaufzeit werden nicht gemacht. Anschlusstechnisch gibt es vier Typ-C-Schnittstellen. Zwei davon arbeiten mit dem Thunderbolt-4-Standard, zwei mit dem USB-3.2-Standard. Über diese Schnittstellen kann das Notebook auch mit neuem Strom versorgt werden. Positiv ist die Tastatur aufgefallen, die mit einem sehr angenehmen Tippgefühl aufwarten kann. Das Touchpad arbeitete ebenfalls präzise. Zusätzlich halten beim Touchpad nun die Bedienungshilfen Einzug, die bereits von den Smartphones des Herstellers bekannt sind. Ein doppeltes Tippen mit dem Fingerknöchel reicht also beispielsweise um einen Screenshot zu erstellen.

Das Huawei Matebook X Pro 2022 ab heute in den Huawei-Stores und dem Huawei-Onlineshop verfügbar und mit einem Preis von 2.199 Euro im Premium-Segment verortet.