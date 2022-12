Werbung

Auch einen Tag nach Heiligabend werfen wir einen Blick zurück auf die vergangene Woche, während der wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online gingen. Wir haben nicht nur den KTC G42P5 ausführlich auf den Prüfstand gestellt oder die ASUS ROG Strix Flare II Animate getestet, sondern auch die Toshiba MG10, das ASRock Rack 1U4LW-ICX/2T, das Corsair Voyager a1600 und die Razer Kunai Chroma auf Herz und Nieren geprüft. Zu guter Letzt stand die Cooler Master MasterAir MA824 Stealth 30th Anniversary Edition bei uns auf dem Prüfstand.

Mittwoch, 14.12.2022: KTC G42P5 im Test

Der KTC G42P5 ist ein großformatiges OLED-Display für den Gaming-Einsatz, das mit maximal 138 Hz aufwarten kann. In unserem Test erweist sich das 42-Zoll-Gerät nicht als vollkommen unkompliziert, hat aber durchaus seine Stärken... [weiterlesen]

Freitag, 16.12.2022: ASUS ROG Strix Flare II Animate im Test

ASUS bietet mit der ROG Strix Flare II Animate eine üppig ausgestattete mechanische Tastatur an. Das Full-Size-Modell soll aber auch die Blicke auf sich ziehen - und zeigt dafür unter anderem ein AniMe Matrix LED-Display... [weiterlesen]

Sonntag, 18.12.2022: Toshiba MG10 im Test

Nach mehreren kleinen Festplatten ist es endlich wieder so weit: Mit der Toshiba MG10 haben wir eine große Helium-Festplatte mit 20 TB Speicherkapazität im Test und es handelt sich um nichts weniger als die neue und schnellste Festplatte in unserem Testparcours. Was sie mit FC-MAMR und 10 Plattern zu leisten im Stande ist, klären wir in unserem Artikel... [weiterlesen]

Montag, 19.12.2022: ASRock Rack 1U4LW-ICX/2T im Test

Bevor die nächsten beiden CPU-Generationen von AMD (Genoa) und Intel (Sapphire Rapids) anstehen, wollen wir uns heute noch einen Server-Barebone anschauen, der für die aktuellen Ice-Lake-Prozessoren vorgesehen ist. Der ASRock Rack 1U4LW-ICX/2T ist ein 1U-Server, der Ice-Lake-Prozessoren mit bis zu 40 Kernen aufnehmen kann. Der 1P-Low-Cost-Server kann für verschiedene Anwendungsbereiche eingesetzt werden. Storage-Anwendungen aber dürften seine Domäne sein... [weiterlesen]

Dienstag, 20.12.2022: Corsair Voyager a1600 im Test

Das Voyager a1600 ist das erste Notebook aus dem Hause Corsair. Dieses versucht ein gut ausgestatteter Gaming-Bolide der 16-Zoll-Klasse mit AMD-Ryzen-Prozessor und dedizierter Radeon-Grafik zu sein, gleichzeitig will es mit zahlreichen weiteren Features punkten, um sich von der Konkurrenz abzusetzen. Tatsächlich ist es ein Gerät für Vollzeit- und Hobby-Streamer. Wie sich das rund 3.000 Euro teure Erstlingswerk im Alltag schlägt, klärt dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Mittwoch, 21.12.2022: Razer Kunai Chroma 120mm und 140mm im Test

Mit den Kunai Chroma-Lüftern bietet Razer eigene Lüfter an. Ein besonderer Hingucker soll die integrierte Chroma-RGB-Beleuchtung sein. Mit breiten Drehzahlbereichen lassen Kunai Chroma 120mm und 140mm aber auch auf hohe Kühlleistung hoffen... [weiterlesen]

Freitag, 23.12.2022: Cooler Master MasterAir MA824 Stealth 30th Anniversary Edition im Test

Bei Cooler Master wird großes Jubiläum gefeiert. Und zu seinem 30-jährigen Bestehen gönnt der Hersteller sich einige besondere Produkte. Im Kühlungsbereich sticht der extreme Cooler Master MasterAir MA824 Stealth 30th Anniversary Edition heraus... [weiterlesen]