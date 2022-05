Corsair Voyager a1600: Gaming- und Streaming-Notebook zugleich

Zum Auftakt der Computex 2022 macht Corsair den nächsten, konsequenten Schritt und steigt in den Markt für Notebooks ein. Am Montagmorgen präsentierte man mit dem Corsair Voyager a1600 seinen ersten Gaming-Laptop mit AMD-Untersatz.

Herzstück ist ein AMD Ryzen 7 6800H oder AMD Ryzen 9 6900H mit acht Kernen und 16 Threads, die mit einer dedizierten Radeon-RX-6800M-Grafik kombiniert werden. Dazu gibt es je nach Modellvariante 32 oder 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher der hauseigenen Vengeance-Reihe und eine schnelle PCI-Express-4.0-SSD mit 1 oder 2 TB an Speicherplatz. Das IPS-Display misst 16 Zoll in seiner Diagonalen, bietet ein 16:10-Format mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten an und erreicht eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz. Natürlich unterstützt das Panel AMDs FreeSync Premium.

Ein weiteres Highlight für Spieler sind die mechanischen Cherry-MX-Ultra-Low-Profile-Switches sowie natürlich eine Reihe moderner Schnittstellen bis hin zu USB-C, einen integrierten SDXC-Kartenleser, WiFi 6E oder Bluetooth 5.2. Die Cherry-Schalter sind RGB-hintergrundbeleuchtet, lassen sich einzeln den Bedürfnissen anpassen und kommen mit Corsairs iCUE-Software zurecht. Obendrein ist ein Empfänger für bis zu drei Corsair-Slipstream-Wireless-Peripheriegeräten integriert.

Für unterwegs steckt ein leistungsstarker 99-Wh-Akku mit 6.410 mAh unter der Haube. All das bringt Corsair in einem recht kompakten, 356 x 286,7 x 19,9 mm großen und etwa 2,4 kg leichten Vollmetallgehäuse mit stylisch-futuristischem Design unter.

Der Corsair Voyager a1600 richtet sich damit aber nicht nur an Spieler und Content-Creator zugleich, sondern ist außerdem für Vollzeit- und Hobby-Streamer gedacht. Oberhalb der Tastatur befinden sich nämlich zehn anpassbare S-Key-Shortcut-Tasten, die von der Elgato-Stream-Deck-Software unterstützt werden und mit denen quasi Streaming auf Knopfdruck möglich wird. Eine FHD-Webcam mit 1080p30 sowie ein direktionales 4-Mikrofon-Array mit Umgebungsgeräuschunterdrückung sollen das Streaming-Erlebnis weiter verbessern. Vorinstalliert wird Windows 11 Pro sein.

Wann und zu welchem Preis der neue Corsair Voyager a1600 nach Deutschland kommen wird, will Corsair zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. In den USA soll die Einstiegsversion jedenfalls rund 2.700 US-Dollar kosten, das Flaggschiffmodell an der 3.000-US-Dollar-Marke kratzen.