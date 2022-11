Werbung

Während der vergangenen sieben Tage gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur Marvel's Spider-Man einen umfangreichen DLSS- und FSR-Test unterzogen, sondern auch das ASUS Prime AP201 und das ASRock Rack ROME2D16-2T ausführlich auf den Prüfstand gestellt. Der DeepCool Infinity Series LT 720 stand in dieser Woche ebenso auf dem Testprogramm wie unser diesjähriger Weihnachtsguide mit vielen Kaufempfehlungen. Zum Black Friday gab es bei uns außerdem etliche Angebote aufgelistet.

Freitag, 18.11.2022. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales im Technik-Check

Ab heute ist die PC-Version von Marvel’s Spider-Man: Miles Morales erhältlich. Unter anderem bietet das Spiel Raytracing-Reflektionen- und Raytracing-Schatten mit diversen Unter-Optionen. Außerdem unterstützt werden DLSS 3, DLSS 2, DLAA, FSR 2.1 und XeSS. Alle drei Upscaling-Technologien der drei GPU-Hersteller (NVIDIA, AMD und Intel) sind also vertreten. Wir haben uns die Leistung der Upscaling-Technologien einmal genauer angeschaut... [weiterlesen]

Freitag, 18.11.2022: Die besten Black Friday Deals zu MSI Laptops

Der Black Friday steht unmittelbar bevor, doch schon ab heute gibt es MSI-Laptops wie das Katana GF76 oder das GF63 Thin zu absoluten Spitzenpreisen. Obendrein gibt es bei vielen Geräten auch noch einen attraktiven Bonus. Ein genauer Blick lohnt sich daher auf jeden Fall... [weiterlesen]

Sonntag, 20.11.2022: ASUS Prime AP201 im Test

Innovative Micro-ATX-Gehäuse sind selten. Umso spannender ist das ASUS-Modell Prime AP201: Es verspricht trotz kompakter Maße Flexibilität und lässt dank viel Mesh auf eine effektive Kühlung hoffen... [weiterlesen]

Montag, 21.11.2022: So wird die Datensicherung zum Kinderspiel

Backup-Lösungen sind essentiell, werden oftmals aber nur stiefmütterlich behandelt, denn eine gute Strategie zum Schutz der eigenen Daten muss erst einmal umgesetzt werden. Erst dann, wenn es zu spät ist, fällt oftmals auf, welchen Wert die gespeicherten Daten haben. Dabei zeigt Synology mit seinen NAS-Geräten samt Betriebssystem DSM und unterschiedlichen Cloud-Lösung (C2), dass die Datensicherung leicht zu handhaben ist und kostengünstig umgesetzt werden kann... [weiterlesen]

Montag, 21.11.2022: ASRock Rack ROME2D16-2T im Test

Einen der großen Vorteile der aktuellen und vorherigen EPYC-Generation (Rome und Milan) ist das enorme Angebot an PCI-Express-Lanes. Pro Prozessor stehen 128 Lanes zur Verfügung, in einem 2S-System sind es sogar 160. Nicht jedes Anwendungsprofil verlangt nach derart vielen PCI-Express-Anbindung, sollte aber genau danach verlangt werden, stellt das heute im Test befindliche ASRock Rack ROME2D16-2T eventuell den perfekten Untersatz dar. Wir haben uns das Mainboard mit gleich fünf PCIe-4.0-x16-Steckplätzen und diversen Storage-Optionen einmal genauer angeschaut... [weiterlesen]

Dienstag, 22.11.2022: DeepCool Infinity Series LT 720 im Test

Bei DeepCools Infinity Series ist der Name Programm: Auf der Pumpe sitzt ein beleuchteter und spiegelnder Block mit Unendlichkeitseffekt. Die Infinity Series LT 720 verspricht zudem aber nicht nur eine einzigartige Optik, sondern auch eine wirkungsvolle Kühlung... [weiterlesen]

Mittwoch, 31.11.2022: Alles was man zu Monitoren wissen muss (Update 2022)

Die Anschaffung eines neuen Monitors will gut durchdacht sein. In unserer in Kooperation mit LG realisierten großen Display-FAQ vermitteln wir ein umfangreiches Wissen zu allen wichtigen Features aktueller Monitore. So geht beim nächsten Monitor-Kauf sicherlich nichts schief... [weiterlesen]

Donnerstag, 24.11.2022: Hardwareluxx Weihnachtsempfehlungen 2022

Unsere letzten beiden Weihnachtsfeste standen ganz im Zeichen der Corona-Pandemie und den Auswirkungen auf Lieferketten und Verfügbarkeiten. Mit den Lagerbeständen sieht es dieses Jahr besser aus, bei den Preisen nicht unbedingt. Dennoch kann sich rund um das Weihnachtsfest ein Upgrade lohnen. In der dunklen Jahreszeit verbringt man schließlich oftmals viel Zeit vor dem PC, die man sich mit neuer Hardware versüßen kann. Unsere Empfehlungen hat die Hardwareluxx-Redaktion ausdiskutiert und sogfältig ausgewählt. Welches Produkt sich unter dem Tannenbaum lohnt? Wir hätten da ein paar Ideen... [weiterlesen]

Freitag, 25.11.2022: Notebook-Deals mit NVIDIA GeForce RTX

Passend zum Black Friday gibt es zahlreiche Notebooks mit NVIDIA GeForce RTX-Grafik zu absoluten Schnäppchen-Preisen. Wir haben die interessantesten Angebote zusammengetragen: Vom schnellen Mittelklasse-Gamer, bis zum High-End-Noteook oder der mobilen Studio-Workstation: Für jeden ist ein passendes Notebook mit NVIDIA-Grafik aktuell deutlich günstiger zu bekommen... [weiterlesen]