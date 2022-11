Werbung

Advertorial / Anzeige:

Der Black Friday steht unmittelbar bevor, doch schon ab heute gibt es MSI-Laptops wie das Katana GF76 oder das GF63 Thin zu absoluten Spitzenpreisen. Obendrein gibt es bei vielen Geräten auch noch einen attraktiven Bonus. Ein genauer Blick lohnt sich daher auf jeden Fall.

Bereits jetzt geht es mit großen Schritten auf das alljährliche Shopping-Highlight am Black Friday zu. Schon vor dem eigentlichen Black Friday am 25.11.2022 sind die meisten Angebote mit der Black Week bereits online gegangen. Das heißt, jetzt ist die Zeit, um nach einem neuen Mobilgerät zu suchen, und die beste Gelegenheit, um ein aktuelles MSI-Notebook zu Bestpreisen zu ergattern. Dank der integrierten GeForce-RTX-Grafik wird auch in aktuellen Games eine Spitzenleistung geboten.

Eine große Übersicht der Angebote gibt es direkt bei MSI im Black-Friday-Deal-Guide.

Extra Geschenk von MSI

Wer sich aktuell für einen MSI-Laptop entscheidet, der profitiert gleicht doppelt, denn bei vielen Modellen bietet MSI einen interessanten Bonus mit dazu. So gibt es beispielsweise - je nach Modell - einen 50-USD-Steam-Gutschein, einen Rucksack oder eine MSI-Lootbox. Alle Infos zur "Dein Geschenk-Aktion" finden sich hier.



Top-Gaming-Performance dank NVIDIA RTX

Die von MSI eingesetzten NVIDIA GeForce RTX GPUs sorgen auch bei aktuellen AAA-Titeln für eine Top-Gaming-Leistung und bieten darüber hinaus viele durchdachte Funktionen, die höhere FPS, eine bessere Grafik oder eine längere Laufzeit garantieren.

NVIDIA DLSS nutzt ein KI-Rendering, das die Frameraten steigert und dabei dank der dedizierten KI-Recheneinheiten auf der GeForce RTX gleichzeitig die Bildqualität verbessert. Im Notebook-Einsatz kann so die Effizienz weiter gesteigert werden.

Gleichzeitig simuliert Raytracing das physikalische Verhalten des Lichts, was zu einer extrem realistischen Kino-Darstellung, auch in komplexesten Spiele-Szenarios sorgt.

Damit das Notebook unterwegs dennoch lang genutzt werden kann, setzt NVIDIA Max-Q auf diverse von KI-gestützte Technologien, die kontinuierlich jeden Anwendungsfall analysieren. So können der Stromverbrauch und die Lautstärke in jedem Szenario auf ein Minimum reduziert werden, was maximale Effizienz verspricht.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

High-End-Gaming zu Top-Preisen!

MSI GF63 Thin 11UC-652: Der Gaming Super-Spar-Tipp



Das MSI GF63 Thin 11UC-652 bietet im kompakten Gehäuse einen Intel Core i7-11800H, der mit einer NVIDIA GeForce RTX 3050 kombiniert wird. Das gerade einmal 1,86 kg schwere Gerät kann somit in allen Lebenslagen mit seiner Gaming-Leistung überzeugen. Mit 16 GB an RAM und einer 512 GB fassenden NVMe-SSD ist der 15,6 Zöller auch darüber hinaus für alle Aufgaben bestens gerüstet.

Das Display bietet eine Diagonale von 15,6 Zoll und löst mit Full-HD auf. Dank einer maximalen Bildwiederholfreqenz von 144 Hz ist es für Games bestens geeignet.

Im MSI Black-Friday-Sale ist das MSI GF63 Thin 11UC-652 zu einem unschlagbaren Preis von 799 Euro verfügbar. Gegenüber der UVP von 1.299 Euro bedeutet das einen satten Rabatt von 38 %.

Die Angebote im Detail

Black Friday

Preis UVP Sparen Geschenk Spezifikationen

(Prozessor, Grafik, RAM, SSD, Betriebssystem) GF63 Thin 11UC-652 799 Euro 1.299 Euro -38 % MSI Loot Box Intel i7-11800H, NVIDIA GeForce RTX 3050,

16 GB, 512 GB, Windows 11 Home

MSI Katana GF76 und GF66: Starke Gaming-Leistung zum starken Preis

Das MSI Katana GF76 im 17,3-Zoll-Format gibt es zum Black Friday gleich in mehreren Konfiguration stark vergünstigt zu kaufen. Damit wird jeder fündig, der auf der Suche nach einem Gaming-Könner ist.

Das Katana GF76 11UE-413 für 1.069 Euro bietet einen Core i7-11800H, der mit einer GeForce RTX 3060 kombiniert wird. Noch etwas mehr Prozessor-Leistung gibt es beim Katana GF76 12UE-251, das ebenfalls eine GeForce RTX 3060 nutzt, aber einen Core i7-12700 in die Waagschale werfen kann. Das 144 Hz schnelle Display sogt auch bei diesem Gerät für eine schnelle und direkte Darstellung. Durch die Black-Friday-Rabatte kostet diese Version 1.099 Euro.

Das Katana GF76 11UG-090 legt bei der Gaming-Leistung noch einmal eine Schippe drauf, denn es wird eine GeForce RTX 3070 verbaut, die in diesem Fall mit einem Core i7-11800H kombiniert wird. Auch hier wird ein 144-Hz-Display verbaut, sodass Gamer voll und ganz auf ihre Kosten kommen. Dafür werden 1.299 Euro aufgerufen.

Wer eine Nummer kleiner bevorzugt: Das Katana GF66 12UE-409 besitzt ein 15,6 Zoll großes Display, während ein Intel Core i7-12700H und eine NVIDIA GeForce RTX 3060 eine Top-Gaming-Leistung garantieren. Auch für dieses Modell gibt es einen satten Rabatt von 28 %. Während der UVP bei 1.599 Euro liegt, müssen aktuell nur 1.149 Euro eingeplant werden.

Für Gamer gibt es darüber hinaus einen Bonus, denn zu allen Katana-Geräten gibt es zusätzlich einen 50 USD-Steam-Gutschein.

Die Angebote im Detail

Black Friday

Preis UVP Sparen Geschenk Spezifikationen

(Prozessor, Grafik, RAM, SSD, Betriebssystem) Katana GF76 12UC-033 899 Euro 1.169 Euro -23 % 50 USD-Steam-Gutschein Intel i5-12500H, NVIDIA GeForce RTX 3050,

16 GB, 512 GB, Free Dos Katana GF76 11UE-454 1.099 Euro 1.249 Euro -20 % 50 USD-Steam-Gutschein Intel i5-11400H, NVIDIA GeForce RTX 3060,

16 GB, 512 GB, Free Dos Katana GF76 11UE-413 1.069 Euro 1.499 Euro -29 % 50 USD-Steam-Gutschein Intel i7-11800H, NVIDIA GeForce RTX 3060,

16 GB, 512 GB, Windows 11 Home Katana GF76 12UE-251 1.099 Euro 1.699 Euro -29 % 50 USD-Steam-Gutschein Intel i7-12700H, NVIDIA GeForce RTX 3060,

16 GB, 512 GB, Windows 11 Home Katana GF76 11UG-090 1.299 Euro 1.699 Euro -24 % 50 USD-Steam-Gutschein Intel i7-11800H, NVIDIA GeForce RTX 3070,

16 GB, 512 GB, Free Dos Katana GF66 12UE-409 1.149 Euro 1.599 Euro -28 % 50 USD-Steam-Gutschein Intel i7-12700H, NVIDIA GeForce RTX 3060,

16 GB, 512 GB, Windows 11 Home Katana GF66 12UD-420DC 899 Euro

1.299 Euro -31 % 50 USD-Steam-Gutschein Intel i5-12500H, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti,

16 GB, 512 GB, Windows 11 Home

High-End-Gaming zum Schnäppchenpreis: MSI Raider GE76

Das Gaming-Top-Model unter MSIs Black-Friday-Angeboten ist das MSI Raider GE76 12UGS-493. Der 17,3 Zöller kann mit einer extrem leistungsstarken NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti aufwarten, die auch bei aktuellen Top-Titeln hohe FPS garantiert. Dank Cooler-Boost-5-Kühlung kann die Hardware zu jeder Zeit ihre Top-Leistung abrufen.

Das Display arbeitet maximal mit 240 Hz, ist also extrem schnell, sodass Bewegungen auf dem Monitor noch unmittelbarer dargestellt werden können. Auch darüber hinaus bietet das MSI Raider GE76 12UGS-493 mit 32 GB an DDR5-RAM und einer 1 TB fassenden NVMe-SSD eine absolute Top-Ausstattung.

Aktuell ist es zu einem, Preis von 2.379 Euro zu haben, was einer Ersparnis von 23 % gegenüber dem UVP von 3.099 Euro bedeutet. Als Geschenk von MSI gibt es obendrein einen Titan-Rucksack.

Die Angebote im Detail

Black Friday

Preis UVP Sparen Geschenk Spezifikationen

(Prozessor, Grafik, RAM, SSD, Betriebssystem) Raider GE76 12UGS-493 2.379 Euro 3.099 Euro -23 % Titan Rucksack Intel i7-12700H, NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti,

32 GB, 1 TB, Windows 11 Home Vector GP76 12UH-494 1.999 Euro 2.599 Euro -23% 50 USD-Steam-Gutschein Intel i7-12700H, NVIDIA GeForce RTX 3080,

16 GB, 1 TB, Windows 11 Home

Business-Geräte zu Top-Preisen

Nicht nur Gamer können sich über satte Rabatte bei MSIs Black-Friday-Angeboten freuen, denn auch einige Business- und Creator-Geräte wurden deutlich reduziert.

Das MSI Modern 15 ist mit einem Gewicht von 1,6 kg und einer Bauhöhe von 16,9 mm ausgesprochen kompakt für ein 15,6-Zoll-Gerät. Zum Black Friday gibt es in drei verschiedenen Ausführungen stark reduziert. Die günstigste Konfiguration mit einem Preis von 599 Euro ist das Modern 15 A11M-893 mit Intel Core i5-1155G7, 16 GB Arbeitsspeicher und einer 512 GB großen SSD und Windows 11 Home.

Ein Business-Begleiter in Reinform ist das Summit E14 Evo, dessen 14-Zoll-Display dank des 16:10-Formats mehr darstellen kann, als es bei Notebooks üblicherweise der Fall ist. Das Summit E14 Evo A12M-202 mit Core i7-1280P ,16 GB und einer 1 TB fassenden SSD gibt es aktuell für günstige 999 Euro.

Mit dem Creator Z16 A12UET-033 bietet MSI ein Top-Gerät für Content Creator an. Der 16-Zöller bietet ein 120-Hz-Display mit einer Auflösung von 2.560 x 1.600 Bildpunkten. Für die nötige Rechenpower sorgen ein Core i7-12700H und eine NVIDIA GeForce RTX 3060. Weiterhin werden 16 GB an Arbeitsspeicher und eine NVMe-SSD mit 1 TB verbaut. Zum Black Friday kostet das Gerät 2.299 Euro, was einem Rabatt von 19 % gegenüber dem Normalpreis entspricht.

Zu den Summit- und Creator-Geräten gibt es als Black-Friday-Geschenk einen 9-in-1-USB-C-Hub mit dazu.

Die Angebote im Detail

Black Friday

Preis UVP Sparen Geschenk Spezifikationen

(Prozessor, Grafik, RAM, SSD, Betriebssystem) Modern 15 A11M-893 599 Euro 849 Euro -29 % - Intel i5-1155G7, Xe Grafik,

16 GB, 512 GB, Windows 11 Home Modern 15 A11M-1046 629 Euro 749 Euro -16 % - Intel i5-1155G7, UHD Grafik,

8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro Summit E14 Evo A12M-202 999 Euro 1.499 Euro -33 % 9-in-1 USB-C

Multi-Port Hub Intel i7-1280P, Intel Iris Xᵉ,

16 GB, 1 TB, Windows 11 Home Creator Z16 A12UET-033 2.299 Euro 1.849 Euro -19 % 9-in-1 USB-C

Multi-Port Hub Intel i7-12700H, NVIDIA GeForce RTX 3060,

16 GB, 1 TB, Windows 11 Home

Advertorial / Anzeige: