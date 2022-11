Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur die Razer-Hanbo-Chroma-RGB-Wasserkühlung ausführlich auf den Prüfstand gestellt oder den Corsair Xeneon 32UHD144 getestet, sondern auch die Alphacool Rise Aurora, die INNO3D GeForce RTX 4090 iCHILL Black und den NZXT T120 RGB auf den Prüfstand gestellt. Der noblechairs Legend stand ansonsten ebenfalls noch auf dem Prüfprogramm.

Mittwoch, 02.11.2022: Razer Hanbo Chroma RGB 360mm und 240mm im Test

Razer ist längst nicht mehr nur Eingabegeräte-Spezialist. So überrascht es wenig, dass man mittlerweile auch AiO-Kühlungen anbietet. Razer Hanbo Chroma RGB 360mm und 240mm sollen leistungsstarke Premium-Modelle sein, bei denen eine Chroma-Beleuchtung an Lüftern und Pumpendeckel nicht fehlen darf... [weiterlesen]

Freitag, 04.11.2022: Schnelle Notebooks mit der Extra-Garantie

Mit Tulpar drängt ein neuer Gaming-Notebook-Profi auf den deutschen Markt - allerdings nicht nur mit schnellen Produkten, sondern auch mit einem interessanten Service-Versprechen an der Seite. Der Markenname entstammt der türkischen Mythologie, ein Tulpar ist ein geflügeltes, schnelles Pferd. Die Herkunft der Firma ist dabei schnell zu erraten, Tulpar gehört zu Monster Notebook, ein in der Türkei ansässiger Hersteller von Notebooks, der bereits im Jahr 2000 gegründet wurde und schon länger als Geheimtipp für preisgünstige, schnelle Notebooks steht... [weiterlesen]

Sonntag, 06.11.2022: Corsair Xeneon 32UHD144 im Test

Der Monitor-Markt füllt sich zusehends. Mit Corsair mischt seit dem letzten Jahr auch ein alter Bekannter mit, dessen zweites Modell – den Xeneon 32UHD144 – wir nun auf den Prüfstand stellen wollen. Mit einem UHD-Panel, maximal 144 Hz und einer auf Spieler abgestimmten Ausstattung samt iCue-Integration sollen potentielle Kunden überzeugt werden. Was der 32-Zöller in der Praxis leistet, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Montag, 07.11.2022: RGB mit Razer Chroma und ONE

Ein Gaming-PC mit RGB sieht nur cool aus, wenn die RGB-Funktionen auch ordentlich implementiert sind. Nichts sieht schlimmer aus als ein wild und bunt blinkendes System. Aber: Viele Tools installieren - und möglicherweise nach jedem Windows-Start neu konfigurieren - möchte man auch nicht. Einfacher geht's mit den richtigen Komponenten und Razer Chroma... [weiterlesen]

Dienstag, 08.11.2022: Alphacool Rise Aurora 120mm und 140mm im Test

Alphacool ist in erster Linie für Wasserkühlungsprodukte bekannt. Da überrascht es wenig, dass die Rise-Aurora-Lüfter des Unternehmens vor allem für den Einsatz am Radiator entwickelt wurden. Interessant sind Rise Aurora 120mm und 140mm dabei vor allem für Nutzer, die gezielt nach einem beleuchteten Radiatorenlüfter suchen... [weiterlesen]

Dienstag, 08.11.2022: INNO3D GeForce RTX 4090 iCHILL Black im Test

Der Test der Founders Edition sowie der ersten Custom-Modelle hat bereits gezeigt, dass es nicht mehr als 450 W sein müssen, damit eine GeForce RTX 4090 ihr Leistungspotenzial abrufen kann. Bisher haben wir uns Einsteiger-, Mitteklasse- und High-End-Varianten von vier Herstellern und NVIDIA selbst angeschaut. Heute wollen eine INNO3D GeForce RTX 4090 iCHILL Black mit All-in-One-Kühler unter die Lupe nehmen. Welche Vorteile ergeben sich aus der Wasserkühlung der Karte und gibt es eventuell auch einige Nachteile? Genau dies werden wir auf den folgenden Seiten klären... [weiterlesen]

Donnerstag, 10.11.2022: NZXT T120 RGB im Test

Bisher hat NZXT sich im Kühlungsbereich auf AiO-Kühlungen konzentriert. Mit T120 und T120 RGB bietet man nun aber auch erste Luftkühler an - und zwar wahlweise mit oder ohne RGB-Beleuchtung und in Schwarz oder Weiß... [weiterlesen]

Donnerstag, 10.11.2022: noblechairs Legend ausprobiert

Als neuester Vertreter aus dem Hause noblechairs wird der Legend in unserem Test als Gaming- und Büro-Stuhl unter die Lupe genommen. Er ist eine Kombination aus den bereits erhältlichen noblechairs-Stühlen und möchte diverse Eigenschaften der bekannten Stühle vereinen. Wie gut noblechairs dies gelungen ist, werden wir herausfinden... [weiterlesen]