Als neuester Vertreter aus dem Hause noblechairs wird der Legend in unserem Test als Gaming- und Büro-Stuhl unter die Lupe genommen. Er ist eine Kombination aus den bereits erhältlichen noblechairs-Stühlen und vereint möchte diverse Eigenschaften der bekannten Stühle vereinen. Wie gut noblechairs dies gelungen ist, werden wir herausfinden.



Angefangen hat Noblechairs mit der EPIC-Serie und über die Zeit dann weiter Modelle und ebenfalls eine Modellpflege betrieben. Daher findet man im Portfolio neben der EPIC-Serie noch die Modelle HERO, ICON, EPIC Compact und HERO ST. Jede dieser Serien besitzt ein paar Details, die in der neuen Serie aufgegriffen wurden. So hat man beim noblechairs LEGEND neben Kundenfeedback auch Details der anderen Serien integriert. Das sportliche Design hat die LEGEND-Serie von der EPIC-Serie bekommen. Die in den Stuhl integrierte Lendenwirbelstütze kommt vom ICON und bei Verarbeitungsqualität soll der HERO Pate gestanden haben.

All diese Punkte sollen den LEGEND zum Höhepunkt des noblechairs Modelle machen. Man will also ein Produkt am Markt platzieren, das die hohen Ansprüche der Kunden erfüllt und ebenfalls zeigt, dass noblechairs mit seinen Produkten wächst, diese stetig verbessert und weiterentwickelt. Genau dies soll der LEGEND repräsentieren und auch aus diesem Grund hat er seinen Namen erhalten.