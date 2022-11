Werbung

Ein Gaming-PC mit RGB sieht nur cool aus, wenn die RGB-Funktionen auch ordentlich implementiert sind. Nichts sieht schlimmer aus als ein wild und bunt blinkendes System. Aber: Viele Tools installieren - und möglicherweise nach jedem Windows-Start neu konfigurieren - möchte man auch nicht. Einfacher geht's mit den richtigen Komponenten und Razer Chroma.

Mittlerweile ist RGB für einen Gaming-PC nicht mehr wegzudenken - aber wir zeigten bereits in früheren Tests, dass die Einrichtung und das einheitliche Aussehen keine einfache Sache ist. Je mehr unterschiedliche Hersteller sich im System und bei der Peripherie tummeln, desto mehr Standards und Tools müssen berücksichtigt werden. Coole Effekte kann man sich dann meistens schon abschminken, denn die unterschiedliche Ansteuerung erlaubt keine sinnvollen Einstellungen. Bleibt dann nur noch ein einzelner Farbton als kleinstes, gemeinsames Vielfaches, dann muss auch dies nicht reibungslos funktionieren und nach einem Windows-Start kann das eine oder andere Hardware-Gerät wieder im Standard-Loop laufen.

Razer geht mit Chroma einen etwas anderen Weg: Natürlich ist Chroma zunächst einmal für das Einstellen der RGB-Funktionen der eigenen Produkte gedacht. Und da gibt es mittlerweile eine reichliche Auswahl: Nicht nur Mäuse, Tastaturen, Mauspads und Kopfhörer sind steuerbar, sondern auch die neue Razer AIO, Lüfter oder Beleuchtungsstreifen. Selbst Razers Monitor, der im Fuß RGB-Beleuchtung besitzt, lässt sich damit anpassen.

Im Vergleich zu vielen anderen Herstellern hat man Razer Chroma aber nicht nur für die eigenen Produkte vorgesehen - sondern bietet auch die Integration von Produkten anderer Hersteller. Ob es jetzt sogar Produkte von Mitbewerbern sind, wie Mountain.GGs Tastaturen oder diverse Thermaltake-Produkte, sogar Hue-Lampen von Philips kann man über Philips Hue Sync mit Razer Chroma steuern. Das macht das Tool natürlich praktisch als generelle Schaltzentrale für alle RGB-Funktionen im System.

Ein tolles Beispiel, wie Razer Chroma integriert werden kann, zeigt ONE.de mit einer neuen Kooperation mit Razer: Der ONE GAMING Razer Chroma Edition 1 Gaming PC besitzt nicht nur eine fantastische Ausstattung, sondern lässt sich mit dem in Razer Synapse integrierten Chroma Studio einfach steuern.

Die verbauten Produkte im ONE.de ONE GAMING High-End-PC lesen sich wie die Crème de la Crème der aktuellen Hardware-Auswahl:

Prozessor: Intel Core i9-12900KS

Grafikkarte: ASUS Strix OC GeForce RTX 3090

Arbeitsspeicher: 32 GB Corsair Dominator RGB DDR5-5600

SSD: 2 TB M.2 Samsung 980 Pro NVME-SSD

Mainboard: MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi

Netzteil: be quiet! Straight Power 11 1000W mit gesleevten Kabelverlängerungen

Gehäuse: Razer Tomahawk mit Seitenfenster

Lüfter: Razer Kunai Chroma 120mm

Kühler: Razer Hanbo Chroma RGB 360mm AIO-Wasserkühlung

Razer Fan-Controller und A-RGB-Controller sowie Light-Strip-Sets

Zu einem Preis von aktuell 4.249,99 Euro ist der PC im ONE.de-Onlineshop verfügbar.

An weiteren Razer-Produkten haben wir an das System angeschlossen:

Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Keyboard

Razer Basilisk Pro Maus

Razer Firefly V2 Mauspad

Razer BaseStation V2 Chroma Headphoneständer

Razer Kraken V3 Pro Headphone

ONE.de hat dabei ein PC-System zusammengestellt, so wie es sich die meisten Leser wünschen würden: Maximal leistungsfähig, mit Marken-Komponenten, aber auf der anderen Seite auch hervorragend zusammengebaut, ordentlich und detailverliebt verkabelt. Zudem ist das System aufgrund der verwendeten Komponenten nicht nur schnell, sondern auch leise unterwegs - sämtliche Lüfter sind temperaturabhängig steuerbar und halten die teure Hardware auf sicheren Temperaturen, ohne zu laut zu sein. Der Endanwender bekommt ein tolles System, mit ordentlich Leistungsreserven und einem schicken Aussehen.

Steuerung der Produkte mit Razer Chroma

Zur übersichtlichen Steuerung der Produkte benötigt man die Software Razer Synapse. Razer-Nutzer werden sie sowieso auf ihrem Rechner installiert haben, denn über Synapse lassen sich auch die produktspezifischen Einstellungen für die Mäuse, Tastaturen und weitere Geräte komfortabel vornehmen. In Synapse integriert ist aber nicht nur die Gerätsteuerung der Razer-Produkte, sondern auch Razer Chroma, der Razer Visualizer und Razer Chroma Connect.

Während die Steuerung der Razer-Produkte "out of the box" direkt nach der Installation bereits funktioniert, müssen für andere, Hersteller-fremde Geräte ein paar Einstellungen vorgenommen werden. Wer beispielsweise - wie beim obigen Komplett-PC - ein Mainboard von MSI sein Eigen nennt, kann mit der von MSI zur Verfügung gestellten Software Mystique Light in der neuesten Version den Zugriff über Razer Chroma in einem Reiter freigeben. Einmal eingestellt, übernimmt nicht mehr MSIs Mystique Light die Effekte, sondern Razer Chroma. Selbiges ist für diverse andere Hersteller möglich, oder es gibt Tools und Plugins von Usern und Drittanbietern, wie z.B. das inoffizielle Tool Chroma Control, die einen Zugriff z.B. für iCUE und Corsair-Geräte erlauben.

Unter Synapse tauchen diese Anbindungen dann unter "Verbundene Geräte" auf und anschließend kann über Chroma Studio eine Steuerung der Geräte vorgenommen werden.

Unter Chroma Studio sind nun alle möglichen Effekte der angesteuerten Geräte denkbar: Selbst Effekte, wie ein Breathing-Effekt, der wirklich nur dann schön aussieht, wenn alle Geräte gleichmäßig atmen, ist durch ein paar Klicks einstellbar. Auch durchlaufende Effekte ("kräuseln") sind einfach einstellbar, in dem die RGB-Produkte in die richtige Reihenfolge gezogen werden. Für die angebundenen Drittgeräte visualisiert ein runder Kreis jeweils die Anbindung.

Wie schön dies optisch aussehen kann, zeigen wir auch im Video zu Razer Chroma:

Wie Razer Chroma mit Spielen interagiert, zeigt Razer selber in diversen Videos - unter anderem vom neuen Blockbuster Metal: Hellsinger, bei dem schön zu sehen ist, wie Aktionen im Spiel als Feedback auf die visuellen Effekte von Razer Chroma weitergegeben werden.

Das Gewinnspiel

Das Beste kommt wie immer zum Ende: Den ONE GAMING High-End-Gaming-PC von ONE.de gibt es zu gewinnen. Wer diesen Artikel oder unser Video gesehen hat, der wird die Frage einfach beantworten können und so in den großen Lostopf kommen. Die Teilnahme ist möglich bis zum 20.11.2022, 23:59 Uhr.

Teilnehmen könnt ihr über das folgende Applet:

Die Teilnahme von Mitarbeitern der teilnehmenden Firmen und der Hardwareluxx Media GmbH ist nicht erlaubt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das gewonnene Produkt kann nicht ausgezahlt werden. Der Gewinner wird per Email benachrichtigt und erhält die Ware im Anschluss zugesendet. Der Datenschutz ist gewährleistet. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Bei mehreren korrekten Antworten entscheidet das Los. Die Emailadressen werden zu keinem weiteren Zweck als der Kontaktaufnahme für dieses Gewinnspiel genutzt und im Anschluss gelöscht.

