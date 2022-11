Werbung

Alphacool ist in erster Linie für Wasserkühlungsprodukte bekannt. Da überrascht es wenig, dass die Rise-Aurora-Lüfter des Unternehmens vor allem für den Einsatz am Radiator entwickelt wurden. Interessant sind Rise Aurora 120mm und 140mm dabei vor allem für Nutzer, die gezielt nach einem beleuchteten Radiatorenlüfter suchen.

RGB-Lüfter sind oft nicht in erster Linie für den Einsatz am Radiator konzipiert. Sollten die Alphacool-Lüfter hier überzeugen, könnten sie damit eine Nische als leistungsstarke RGB-Radiatorenlüfter besetzen. Wir werden Rise Aurora 120mm und 140mm im Test aber in bewährter Weise nicht nur am Radiator, sondern auch in anderen Szenarien testen.

Die Optik beider Lüfter wird vor allem durch die integrierten A-RGB-LEDs geprägt. Alphacool verbaut jeweils acht LEDs in der Lüfternabe. Beim Rise Aurora 120mm werden zusätzlich zwölf LEDs in den Rahmen integriert. Der Rise Aurora 140mm lässt außen sogar 16 LEDs erstrahlen. Beide Lüfter sollen einen breiten Drehzahlbereich inklusive Lüfterstopp abdecken. Beim Rise Aurora 120mm wird eine Maximaldrehzahl von 2.500 U/min, beim Rise Aurora 140mm von 2.000 U/min angegeben.

Im Handel wird das 120-mm-Modell aktuell ab 16,80 Euro angeboten. Der Rise Aurora 140mm kostet hingegen 20,90 Euro.

Die wichtigsten Eckdaten in der Übersicht: