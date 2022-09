KW38 / 2022: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben uns nicht nur Intels ersten mobilen Grafikchip in Form der Intel Arc A730M näher angesehen oder die 1More SonoFlow getestet, sondern auch die Western Digital WD_Black SN850X, das ASRock Rack ROMED8U-2T, das Lenovo Yoga Slim 7 ProX und das LianLi LANCOOL III auf den Prüfstand gestellt, Highlight der Woche war natürlich die Vorstellung der neuen GeForce-RTX-40-Familie von NVIDIA.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 15. September 2022: 1More SonoFlow im Kurztest: bequemer ANC-Kopfhörer

1More hat zuletzt vermehrt drahtlose In-Ear-Lösungen an den Start gebracht – jetzt folgt der erste Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung. Der 1More SonoFlow soll mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis und einem runden Klang auf Kundenfang gehen. Ob wir überzeugende Reisebegleiter in der Redaktion haben, klären wir in diesem Kurztest... [weiterlesen]

Freitag, 16. September 2022: Intels Arc A730M im Medion Erazer Major X10 im Test

Intels Strategie für die Präsentation und Marktveröffentlichung der ersten Arc-Generation darf durchaus als konfus bezeichnet werden. Mit der Arc A380 haben wir uns die kleinste Desktop-Umsetzung bereits angeschaut, eigentlich gestartet ist man aber im Notebook-Segment. Wir haben uns nun die dedizierte Lösung Arc A370M im Medion Erazer Major X10 einmal genauer angeschaut... [weiterlesen]

Sonntag, 18. September 2022: Western Digital WD_Black SN850X im Test: BiCS5 als der X-Faktor

Mit der neuen WD_Black SN850X aktualisiert Western Digital seine bisherige HighEnd-SSD mit neustem BiCS5-NAND, einer Eigenentwicklung in Zusammenarbeit mit Kioxia. Dieser Speicher konnte uns bislang in verschiedenen aktuellen Modellen überzeugen, denn die 112-Layer sorgen nicht nur für eine hohe Speicherdichte, sondern auch für eine hohe Performance. Ob also die WD_Black SN850 als unser bisheriger Maßstab in Anwendungsleistung für PCIe4-SSDs abgelöst wird, klären wir mit unserem Test... [weiterlesen]

Montag, 19. September 2022: Micro-ATX mit SP3 und vielen Optionen: ASRock Rack ROMED8U-2T im Test

Bereits vor einigen Monaten haben wir uns zahlreiche Workstation- und Server-Boards von ASRock Rack angeschaut. Heute nun geht es mit dem ASRock Rack ROMED8U-2T weiter, welches für AMDs EPYC-Prozessoren vorgesehen ist und mit allerlei Ausstattung auf kleinstem Raum aufwarten kann. Storage-Server mit schneller Netzwerkanbindung dürften der Hauptanwendungsbereich sein. Die Funktionen werden wir auf den kommenden Seiten ausführlich beleuchten... [weiterlesen]

Montag, 19. September 2022: Crisis Core und mehr: Alle Infos von den Square Enix Plays 2022

Am 15. September 2022 fanden in London die Square Enix Plays statt. Auf der genannten Veranstaltung hatten geladene Pressevertreter sowie Influencer die Gelegenheit, zahlreiche bald erscheinende Titel der japanischen Spieleschmiede auszuprobieren. Unter anderem war es möglich, den kommenden Remaster von Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion anzuspielen. Auch Hardwareluxx hat sich auf dem Square-Enix-Event in der englischen Hauptstadt genauer umgeschaut... [weiterlesen]

Mittwoch, 21. September 2022: Lenovo Yoga Slim 7 ProX im Test: Schnelles Ultrabook mit guter Ausstattung

Das Lenovo Yoga Slim 7 ProX ist mit Blick auf seine Ausstattung ein spannendes Gerät. So gibt es nicht nur schnelle Hardware, die bis hin zu einem Alder-Lake-H-Prozessor und einer dedizierten GeForce-RTX-Grafik reicht, sondern außerdem ein 14,5-Zoll-Display, das mit 3.072 x 1.920 Bildpunkten ein 16:10-Format erreicht und bei einer Helligkeit von 400 Nits auf eine Bildwiederholrate von 120 Hz kommt. Sogar Varianten mit AMD-Prozessor hält die Serie bereit. Wie sich das durchaus schlanke und leichte High-End-Ultrabook im Alltag schlägt, erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel. Wir haben eine fast 2.150 Euro teure Konfiguration ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Donnerstag, 22. September 2022: NVIDIA stellt die ersten Modelle der GeForce-RTX-40-Serie vor

Der heiße Tech-Herbst geht heute in die nächste Runde, denn neben den Ryzen-7000-Prozessoren von AMD und den Raptor-Lake-Modellen von Intel hat nun auch NVIDIA erste Details zur GeForce-RTX-40-Serie veröffentlicht. Dies geschah, eigentlich etwas ungewöhnlich, im Rahmen der GPU Technologies Conference kurz GTC. Eigentlich behält sich NVIDIA diese gerne für sein Datacenter-Umfeld vor, in diesem Jahr aber offenbar nicht... [weiterlesen]

Donnerstag, 22. September 2022: Lian Li LANCOOL III im Test: Eleganz trifft Funktionalität

Mit dem LANCOOL III bietet Lian Li einen Midi-Tower an, der bei Kühlleistung und Modularität ganz vorn mitspielen soll. Dabei nutzt man aber auch elegante Lösungen wie große Aluminiumelemente, die als Türöffner für die beiden Glasseitenteile fungieren... [weiterlesen]

Freitag, 23. September 2022: Ron Gilbert ist wieder da: Return to Monkey Island angespielt

Mit Return to Monkey Island kehrt eine alte Videospielklassiker-Reihe zurück auf moderne PC-, Mac- und Konsolen-Generationen (Nintendo Switch). Beim aktuellen Titel des Franchises war wieder der Monkey-Island-Erfinder Ron Gilbert federführend am Werk, was insbesondere alteingesessene Fans der ersten beiden Spiele freut. Reichlich Kritik gab es im Vorfeld jedoch auch, da sich die Macher vom insgesamt sechsten Monkey-Island-Teil für einen modernen Darstellungsstil entschieden haben und auf eine Pixelgrafik verzichten. Ob das Spiel seinem Namen gerecht wird und wie es um die Optik von Return to Monkey Island steht, klären wir in diesem Hardwareluxx-Angespielt... [weiterlesen]