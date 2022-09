Seite 1: Lian Li LANCOOL III im Test: Eleganz trifft Funktionalität

Mit dem LANCOOL III bietet Lian Li einen Midi-Tower an, der bei Kühlleistung und Modularität ganz vorn mitspielen soll. Dabei nutzt man aber auch elegante Lösungen wie große Aluminiumelemente, die als Türöffner für die beiden Glasseitenteile fungieren.

Ursprünglich hatte Lian Li LANCOOL als Einsteigermarke etabliert. Für aktuellere Modelle ist diese Einordnung aber schon länger nicht mehr zutreffend. Das LANCOOL III spricht ganz klar auch Enthusiasten an. Das modular aufgebaute Gehäuse soll vielseitig nutzbar sein. Schon ab Werk versprechen vier 140-mm-Lüfter eine effektive Kühlung. Alternativ sind aber auch wassergekühlte Systeme mit 360- und 420-mm-Radiator möglich.

Anders als ältere Lian-Li-Modelle ist das LANCOOL III zwar kein Vollaluminium-Modell, nutzt das Leichtmetall aber zumindest für die großen Türöffner auf beiden Frontseiten. Angeboten wird der Midi-Tower in unterschiedlichen Varianten: In Schwarz und in Weiß sowie mit und ohne RGB-Beleuchtung.

Wir haben für den Test ein schwarzes und unbeleuchtetes Modell erhalten. Das wird von Caseking aktuell für 164,90 Euro angeboten. Für das schwarze Modell mit RGB-Beleuchtung und das weiße Modell ohne RGB-Beleuchtung werden jeweils 174,90 Euro aufgerufen. Wer das weiße Modell mit Beleuchtung kaufen möchte, muss hingegen 184,90 Euro ausgeben.

Ausgeliefert wird das Gehäuse mit einer Anleitung, zwei Laufwerkshalterungen und einer Sortierbox. Darin befinden sich das Montagematerial und eine Dankeskarte sowie eine Strebe mit zahlreichen Montagelöchern. Sie kann als unauffällige Grafikkartenstütze montiert werden. Dafür werden Abstandshalter einfach auf zwei der Mainboard-Abstandshalter geschraubt und die Strebe darauf befestigt.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: