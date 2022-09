Seite 1: Western Digital WD_Black SN850X im Test: BiCS5 als der X-Faktor

Mit der neuen WD_Black SN850X aktualisiert Western Digital seine bisherige HighEnd-SSD mit neustem BiCS5-NAND, einer Eigenentwicklung in Zusammenarbeit mit Kioxia. Dieser Speicher konnte uns bislang in verschiedenen aktuellen Modellen überzeugen, denn die 112-Layer sorgen nicht nur für eine hohe Speicherdichte, sondern auch für eine hohe Performance. Ob also die WD_Black SN850 als unser bisheriger Maßstab in Anwendungsleistung für PCIe4-SSDs abgelöst wird, klären wir mit unserem Test.

Gleich sechs Versionen der neuen WD_Black SN850X wurden von Western Digital vorgestellt, wobei es sich dabei grundsätzlich um drei Modelle mit den Kapazitäten von 1, 2 oder 4 TB handelt. Diese Massenspeicher sind jeweils wiederum in zwei Ausführungen erhältlich: Mit einem flachen Kühlkörper, der unter anderem für die Playstation 5 kompatibel entworfen wurde, und ohne jegliche zusätzliche Kühlung. Unser Testsample gehört mit 2 TB und dem angesprochenen Kühler also bereits zum High-End-Bereich, wobei alle Versionen der WD_Black SN850X mit bis zu 7.300 MB/s Leserate spezifiziert sind und die sequenzielle Schreibleistung mit 6.300 MB/s nur bei der Ausführung mit geringster Kapazität lediglich 300 MB/s unter unserem Sample liegt.

Die Modelle der WD_Black SN850X sind sowohl in der Variante mit Kühler wie auch ohne technisch identisch, wobei natürlich ein Aufpreis für den zusätzlichen Kühlkörper fällig wird. Dieser fällt jedoch bei unserem Sample vergleichsweise gering aus, sodass statt etwa 295 Euro für die Standard-Version für unser Sample 309 Euro gezahlt werden müssen.