KW33 / 2022: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Unsere Redakteure stellten nicht nur das Antec Prizm X 120 ARGB oder das TP-Link Deco AXE5400 auf den Prüfstand, sondern testeten auch die Toshiba S300 Pro mit 6 TB Speicherplatz, das MSI Prestige 15 mit Intel Core i7-1280P und NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop, das Fractal Design Focus 2 und die Thermaltake SWAFAN 14 RGB. Außerdem standen mit dem Gigabyte G5 KD, dem ASUS VivoBook 15 Pro OLED und dem MSI Katana GF76 11UG drei preislich attraktive Gaming-Notebook auf dem Plan.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Mittwoch, 10. August 2022: Antec Prizm X 120 ARGB im Test: Lüfter mit doppeltem Leuchtring

Antec bietet mit dem Prizm X 120 ARGB einen aufwendig beleuchteten 120-mm-Lüfter an. Sein äußere Leuchtring strahlt auf beiden Seiten und wird zudem durch eine leuchtende Lüfternabe ergänzt. Wir haben ein Dreierpack inklusive Controller zum Test erhalten... [weiterlesen]

Freitag, 12. August 2022: Wi-Fi 6E im Mesh: TP-Link Deco AXE5400 im Test

So langsam aber sicher sehen wir immer mehr Wi-Fi-6E-Systeme. TP-Link hat mit dem Deco AXE5400 ein neues Mesh-System mit dem noch schnelleren WLAN-Standard vorgestellt. Wir haben uns das Set mit drei Endpunkten angeschaut und wollen uns neben der Leistung auch die Einrichtung des Systems anschauen... [weiterlesen]

Montag, 15. August 2022: Toshiba S300 Pro, 6 TB HDWT360, eine Festplatte für bewegte Bildaufnahmen

Das Aufzeichnen von Überwachungskameras ist eine besondere Disziplin in der Festplatten-Welt und wird mit eigenen, spezialisierten Produkten bedacht, welche für diesen Anwendungsfall optimiert sind. Mit der Toshiba S300 Pro mit einer Speicherkapazität von 6 TB haben wir heute eine solche im Test. Worin sich diese Festplatten unterscheiden und welche Anforderungen an sie gestellt werden, lässt sich in unserem Artikel nachlesen... [weiterlesen]

Dienstag, 16. August 2022: MSI Prestige 15 im Test: Ein perfekter Mix aus Größe und Leistung

Während in den meisten Ultrabooks der 15,6-Zoll-Klasse ein starker H-Prozessor steckt und dieser in Sachen Grafikleistung maximal durch eine dedizierte GeForce-MX-Lösung ergänzt wird, kombiniert das MSI Prestige 15 in seiner neuesten Modellgeneration eine P-CPU mit einer waschechten RTX-Grafik. Das dürfte das Gerät im Alltag zu einem sehr schnellen Allrounder machen. Ob das Konzept aufgeht, klären wir in diesem Hardwareluxx-Artikel. Wir haben das MSI Prestige 15 A12UD mit Intel Core i7-1280P und NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop zu einem Gesamtpreis von knapp unter 2.000 Euro auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Mittwoch, 17. August 2022: Fractal Design Focus 2 im Test: Hoher Airflow zum kleinen Preis

Günstiger Preis, günstige Vorausetzungen für eine effektive Kühlung und dazu auch noch RGB-Lüfter: Das ist die Formel, mit der Fractal Design das Focus 2 zum Verkaufserfolg machen will. Wir prüfen im Test des Midi-Towers, ob dieser Plan aufgehen kann... [weiterlesen]

Donnerstag, 18. August 2022: Thermaltake SWAFAN 14 RGB im Test: RGB-Lüfter mit Wechsel-Rotoren

Mit der SWAFAN-Serie sorgt Thermaltake für intensiv beleuchtete LED-Lüfter mit einer Besonderheit: Sie werden mit austauschbaren Rotoren ausgeliefert. Dadurch kann die Richtung des Luftstroms ohne Änderung der Lüfterausrichtung gedreht werden... [weiterlesen]

Donnerstag, 18. August 2022: Gigabyte G5 KD im Test: Ein preislich attraktiver Einstiegs-Gamer

Mit einem Preis von nicht ganz 900 Euro markiert das Gigabyte G5 KD das Einstiegssegment unter den Gaming-Notebooks des Herstellers. Die Serie richtet sich an Mainstream-Zocker, die ein Gerät für alle Einsatzzwecke suchen – egal, ob tagsüber für die Uni oder die Arbeit oder aber für abends und das eine oder andere Onlinegame. Wie sich das Modell mit Intel Core i5-11400H, NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop sowie einer 512 GB großen NVMe-SSD und dem 15,6 Zoll messenden Bildschirm mit 144 Hz im Alltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Freitag, 19. August 2022: ASUS Vivobook Pro 15 im Test: Günstiges Multimedia-Gerät mit hervorragendem Display

Das ASUS VivoBook Pro 15 versucht ein erschwinglicher Multimedia-Laptop mit hoher Leistung zu sein. Kombiniert wird eine AMD-Ryzen-CPU mit einer dedizierten GeForce RTX 3050 Laptop und sogar einem hochwertigen OLED-Panel. Ob das Konzept aufgeht und wie sich der 15-Zöller in einer etwas älteren Modellversion für rund 950 Euro schlägt, das zeigen wir in diesem Hardwareluxx-Artikel auf. Wir haben das ASUS VivoBook Pro 15 OLED M3500QC auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Samstag, 20. August 2022: MSI Katana GF76 11UG im Test: Günstiger Vorgänger sinnvoll abgespeckt

Das MSI Katana GF76 ist immer ein Garant dafür, ein gutes Gesamtbild in der gehobenen Mittelklasse unter den Gaming-Laptops abzugeben. Das Katana GF76 11UG scheint obendrein eine echte Preisempfehlung zu sein, wechselt der 17-Zöller mit Intel Core i7-11800H und NVIDIA GeForce RTX 3070 sowie ausreichend Speicher doch derzeit schon für rund 1.300 Euro seinen Besitzer und hat damit zumindest auf dem Papier einiges zu bieten. Ob sich der Gaming-Bolide tatsächlich als ein echtes Schnäppchen entpuppt, das klärt dieser Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben das MSI Katana GF76 11UG ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]