Auch die MSI-Modern- und Prestige-Reihe bekommt ein Update

Während des MSIology-Streams hat MSI nicht nur seine Summit-Geräte auf den neuesten Stand der Technik gebracht, sondern mit der Modern- und Prestige-Familie auch weitere Business-Geräte aktualisiert. So wird es das MSI Modern 14 und 15 sowie das MSI Prestige 14 und 15 in Kürze ebenfalls mit den neuen Alder-Lake-Prozessoren geben. Teilweise haben sie sogar ein komplett neues Gehäuse spendiert bekommen.

Auch im Modelljahr 2022 unterteilt MSI seine Modern-Reihe in ein 14,0 und 15,6 Zoll großes Modell, welche wahlweise in "Classic Black"-Schwarzton oder in "Urban Silver" erhältlich sein werden. Beide lassen sich um 180 Grad aufklappen und bieten eine Full-HD-Auflösung bei 60 Hz. Die Kunststoff-Gehäuse entsprechen dem MIL-STD-810G-Standard und sollen sich so im Alltag als besonders robust erweisen. Wie schon bei den Summit-Geräten erhöhen sich auch hier Gewicht und Bauhöhe minimal. Die neue Generation der Modern-Familie bringt es nun auf 19,35 bis 19,99 mm und stemmt etwa 1,4 bis 1,7 kg auf die Waage.

Dafür gibt es auch hier die neuen Alder-Lake-Prozessoren, wobei MSI wahlweise auf den Core i5-1235U oder Core i7-1266U setzt und diesen mit maximal 16 GB Arbeitsspeicher sowie einer 512 GB großen NVMe-SSD kombiniert. Das kleine Modern 14 gibt es sogar mit Core-i3-Prozessor. Eine dedizierte Grafiklösung ist nicht vorgesehen, man vertraut auf die integrierte Intel Iris Xe Graphics. Dazu gibt es eine Chiclet-Tastatur mit 1,5-mm-Hub, LED-Hintergrundbeleuchtung und eigenem Nummerblock sowie ein Precision-Touchpad. Geladen wird per USB-C und Schnelllade-Funktion. WiFi 6E, microSD-Kartenleser und HDMI sowie Windows 11 Home gehören ebenfalls zur Grundausstattung.

Wann und vor allem zu welchem Preis das neue MSI Modern 14 und MSI Modern 15 in Deutschland erhältlich sein wird, ließ man leider offen.

Updates auch für das MSI Prestige

Wieder etwas schneller zu, geht es beim MSI Prestige 14 und Prestige 15, welches man heute ebenfalls auf den neusten Stand brachte. Hier gibt es einen Alder-Lake-P-Prozessor mit einer GeForce GTX 1650 oder gar GeForce RTX 3050 (Ti) Laptop, LPDDR4X-RAM und PCI-Express-SSD. Bei den ebenfalls 14,0 oder 15,6 Zoll großen Bildschirmen gibt es optional aber auch UHD. Voraussichtlich ab Mai sollen die Updates in Deutschland erhältlich sein.